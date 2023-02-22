«Для меня Рамадан важнее футбола». Хавбек «Ахмата» Бериша о религии

рассказал, как ему удается совмещать пост в священный месяц Рамадан и тренировки.

«Да, конечно, когда у тебя в команде многие соблюдают Рамадан – это нелегко. Для меня Рамадан важнее футбола. Да, футбол дал мне все в этой жизни, но, если надо выбирать, я выберу свою религию. Спасибо всем тренерам, которые нас понимают и поддерживают.

Мне не очень трудно следовать всем предписаниям. Я думал, что будет тяжело, но оказалось, что очень легко. Все дело в голове, как ты себя готовишь к этому. Если ты будешь себя настраивать на то, что тебе будет тяжело, – так оно и будет. Я себя ощущаю еще здоровее в этот период.

На моих тренировках это никак не сказывается. Тренеры все контролируют, мы все обвешаны датчиками. Они не показывают никаких отклонений. Что помогает восполнять энергию? Финики с молоком – отличный способ», – сказал полузащитник « ».