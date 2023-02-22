«Для меня Рамадан важнее футбола». Хавбек «Ахмата» Бериша о религии

Теги премьер-лига Россия Ахмат Бернард Бериша Чемпионат.com религия Футбол

Бернард Бериша рассказал, как ему удается совмещать пост в священный месяц Рамадан и тренировки. 

«Да, конечно, когда у тебя в команде многие соблюдают Рамадан – это нелегко. Для меня Рамадан важнее футбола. Да, футбол дал мне все в этой жизни, но, если надо выбирать, я выберу свою религию. Спасибо всем тренерам, которые нас понимают и поддерживают.

Мне не очень трудно следовать всем предписаниям. Я думал, что будет тяжело, но оказалось, что очень легко. Все дело в голове, как ты себя готовишь к этому. Если ты будешь себя настраивать на то, что тебе будет тяжело, – так оно и будет. Я себя ощущаю еще здоровее в этот период.

На моих тренировках это никак не сказывается. Тренеры все контролируют, мы все обвешаны датчиками. Они не показывают никаких отклонений. Что помогает восполнять энергию? Финики с молоком – отличный способ», – сказал полузащитник «Ахмата».

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakus1984
Ответ Marcus-light
Так это и есть очищение мыслей, нет?
Голова и душа это разное.Но пост включает в себя не только еду,но и образ жизни,кончено нужно бороться и с плохими мыслями и желаниями
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marcus-light
Ответ Spartakus1984
Про победу духа над плотью
Так это и есть очищение мыслей, нет?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SCHENN
Он просто любит месяц филонить)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakus1984
Ответ Marcus-light
Вообще то да, про что ж ещё? А вообще посты это выдуманное последователями идолопоклонничество пророкам. К примеру, православные решили, что Великим постом разделают опыт странствий Христа в пустыни. Является ли это частью веры в Бога и заповеди Христа? Нет, конечно.
Про победу духа над плотью
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marcus-light
Ответ Amalfitano
А ты видимо на глаз можешь определить где религиозная дичь, а где истинна вера, да? И да будет тебе известно, пост это не про очищение головы.
Вообще то да, про что ж ещё? А вообще посты это выдуманное последователями идолопоклонничество пророкам. К примеру, православные решили, что Великим постом разделают опыт странствий Христа в пустыни. Является ли это частью веры в Бога и заповеди Христа? Нет, конечно.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amalfitano
Я считаю, человек сам волен выбирать себе образ жизни. Так что, никаких проблем.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HI MARS
«Для меня Рамзан важнее футбола»
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amalfitano
Ответ Marcus-light
Любой пост - это хорошо, когда направлен на очищение головы. Когда это просто религиозная дичь, и последователи начинают во время Рамадана менять место проживания (чтобы сократить длительность дня), придумывать какие-то условности - это не имеет никакого смысла. С православными такая же петрушка.
А ты видимо на глаз можешь определить где религиозная дичь, а где истинна вера, да? И да будет тебе известно, пост это не про очищение головы.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marcus-light
Ответ Great ManUtd
Сколько процентов православных соблюдают посты и вообще религиозны? 5%?
Религиозно подавляющее большинство. Соблюдает пост, как положено, думаю, меньше 1%.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Great ManUtd
Ответ Marcus-light
Любой пост - это хорошо, когда направлен на очищение головы. Когда это просто религиозная дичь, и последователи начинают во время Рамадана менять место проживания (чтобы сократить длительность дня), придумывать какие-то условности - это не имеет никакого смысла. С православными такая же петрушка.
Сколько процентов православных соблюдают посты и вообще религиозны? 5%?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик Юрана
Аль наср твой клиент!
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marcus-light
Любой пост - это хорошо, когда направлен на очищение головы. Когда это просто религиозная дичь, и последователи начинают во время Рамадана менять место проживания (чтобы сократить длительность дня), придумывать какие-то условности - это не имеет никакого смысла. С православными такая же петрушка.
+3
-7
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий