Бериша осудил приостановку контрактов легионерами: «Некрасиво. Если клуб относится хорошо, зачем что-то менять? Президент «Ахмата» объяснил, что ситуация не такая, как описывают в медиа»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Магомед Даудов Политика Бернард Бериша Футбол

Бернард Бериша высказался о приостановке контрактов легионеров с российскими клубами.

«Не было мыслей приостановить контракт с «Ахматом». Это не про меня. Я не мог позволить себе покинуть «Ахмат» только из-за всех событий. Это было бы неуважительно с моей стороны. Те легионеры РПЛ, кто уже это сделал или сделает в будущем, поступят некрасиво по отношению к своим клубам. Первое, что нужно сделать, – поговорить с руководством, а потом уже принимать решение. Но если клуб относится к тебе хорошо, не задерживает зарплату, то зачем что-то менять? Это то, что я не могу понять.

Да, мне поступало много звонков от родственников, от друзей. Но в «Ахмате» настоящая семья. Мы поговорили все вместе с президентом, он объяснил нам, что ситуация не такая, как описывается в медиа. Я бы не перевез свою семью в Грозный, если бы здесь было опасно. Не вижу никаких проблем в том, чтобы продолжать играть», – сказал полузащитник «Ахмата».

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11 комментариев

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Valentin Kompaneytsev
Бернар Бериша ответственный принципиальный и правдивый человек. Он доверяет клубу и сам принимает решение.
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Dexter Dallas
Не такая как описывают в медиа. Конечно они там год назад Киев за 3 дня орали.
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crazy_elky
Ответ HI MARS
Президент Ахмата кто?Террорист Кадыров или террорист Даудов?
Террористы в вашингтоне сидят, ващет
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Владимир Бутин
*с пистолетом
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Сибирский литовец
Молодэц
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Overkiller
Ответ Только Крылья
а тебе нравится, когда зарплату задерживают? если, конечно, работаешь по найму.
А вы вообще ничего не поняли. Суть в том что позиция человека - нафиг не нужно стремиться к топ-футболу, к топ-клубам, играть в еврокубках, развиваться (а, следовательно, зарабатывать больше). Зачем что то менять, ведь зп и так платят. Ничего на букву "л" не напоминает?
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раскаявшийся жиробас
Ответ Nenad
Комментарий удален модератором
Рамзан Ахматович, перелогиньтесь
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Nenad
Ответ HI MARS
Президент Ахмата кто?Террорист Кадыров или террорист Даудов?
Комментарий удален модератором
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Только Крылья
Ответ Overkiller
"не задерживает зарплату, то зачем что-то менять?" О, лимитный паспорт этому господину!
а тебе нравится, когда зарплату задерживают? если, конечно, работаешь по найму.
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+9
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HI MARS
Президент Ахмата кто?Террорист Кадыров или террорист Даудов?
+16
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+5
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Overkiller
"не задерживает зарплату, то зачем что-то менять?"

О, лимитный паспорт этому господину!
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Iuasamotu
Давай, до свидания, как говорят в Чечне
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