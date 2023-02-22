«Арсеналу» и «Ман Сити» интересен защитник «Саутгемптона» Ливраменто. Приоритет лондонцев – Фреснеда из «Вальядолида»

Правый защитник « » привлек внимание топ-клубов АПЛ.

20-летним футболистом интересуются «Арсенал» и « », пишет журналист CBS Sports Бен Джейкобс в своей колонке. Эти клубы будут следить за Ливраменто в течение ближайших трансферных окон.

Отмечается, что приоритетным вариантом лондонцев для усиления этой позиции остается игрок « » Иван Фреснеда. « » боролся с дортмундской «Боруссией» за трансфер испанца в зимнее трансферное окно, но игрок предпочел остаться в Ла Лиге до конца сезона.

Ливраменто не играл в этом сезоне АПЛ из-за разрыва крестообразной связки. Его статистику можно найти здесь.