«Арсеналу» и «Ман Сити» интересен защитник «Саутгемптона» Ливраменто. Приоритет лондонцев – Фреснеда из «Вальядолида»
Правый защитник «Саутгемптона» Валентино Ливраменто привлек внимание топ-клубов АПЛ.
20-летним футболистом интересуются «Арсенал» и «Манчестер Сити», пишет журналист CBS Sports Бен Джейкобс в своей колонке. Эти клубы будут следить за Ливраменто в течение ближайших трансферных окон.
Отмечается, что приоритетным вариантом лондонцев для усиления этой позиции остается игрок «Вальядолида» Иван Фреснеда. «Арсенал» боролся с дортмундской «Боруссией» за трансфер испанца в зимнее трансферное окно, но игрок предпочел остаться в Ла Лиге до конца сезона.
Ливраменто не играл в этом сезоне АПЛ из-за разрыва крестообразной связки. Его статистику можно найти здесь.
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