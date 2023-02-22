«Арсеналу» и «Ман Сити» интересен защитник «Саутгемптона» Ливраменто. Приоритет лондонцев – Фреснеда из «Вальядолида»

Теги Манчестер Сити Ла Лига Арсенал возможные трансферы Вальядолид Саутгемптон Валентино Ливраменто Иван Фреснеда Футбол

Правый защитник «Саутгемптона» Валентино Ливраменто привлек внимание топ-клубов АПЛ.

20-летним футболистом интересуются «Арсенал» и «Манчестер Сити», пишет журналист CBS Sports Бен Джейкобс в своей колонке. Эти клубы будут следить за Ливраменто в течение ближайших трансферных окон.

Отмечается, что приоритетным вариантом лондонцев для усиления этой позиции остается игрок «Вальядолида» Иван Фреснеда. «Арсенал» боролся с дортмундской «Боруссией» за трансфер испанца в зимнее трансферное окно, но игрок предпочел остаться в Ла Лиге до конца сезона. 

Ливраменто не играл в этом сезоне АПЛ из-за разрыва крестообразной связки. Его статистику можно найти здесь

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21 комментарий

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Dan Kennedy
Ответ DolJun
а зачем сити кукурелья был нужен?
Да то было летом. Потом Гвардиола решил, что ему крайние защитники нужны как интернет героини одного мема)
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Василий Леонов
Можно сотку смело заряжать
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#SharkTeam
краек после крестов? Хз насколько топы готовы его взять
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Умид Саримсаков
Ответ DolJun
а зачем сити кукурелья был нужен?
Как мы поняли по зимнему трансферному окну для замены Канселу. Скорее всего конфликт Пепа и Жоау был давний поэтому он сразу хотел избавиться летом, чтобы по ходу сезона не было таких приключений
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Okaka
Ливраменто был очень хорош у Хюттля, бы одним из лидеров
+2
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DolJun
Ответ Dan Kennedy
Зачем он Сити? Будет конкурентом Рико Льюису в опорной зоне?
а зачем сити кукурелья был нужен?
+2
0
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Dvin
В FIFA зверь. Просто иногда хочется поделиться, когда видишь, как игрок, знакомый по игре начинает развиваться 😌
+5
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Сергей Ефимов
Странно конечно и очень рискованно интересоваться игроком, который лечит кресты
+1
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Dan Kennedy
Зачем он Сити? Будет конкурентом Рико Льюису в опорной зоне?
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DaBebraZ
Ливраменто в fm жёсткий фланговый защ
+5
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Валера Петров
Следовательно это вброс агентов, продаюших залежалый товар, который по большому нахер никому не нужен
0
-2
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Валера Петров
Защитник это воин, какой чел после разрыва крестов будет сражатся на смерть, хоть и в ковычках
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-2
-2
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*MVP*
Ответ error505
Скоро Челси подтянется и все будет решено, никаких Арсеналов и Сити
конечно, нужно возвращать воспитанника.
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Born is the King
Я думаю он больше Ливеру нужен. Цепкий, быстрый, умный защитник, техничный защ. Хорошее оружие против всяких бразильских бегунков
0
-1
-1
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Hardi
Ответ Marcus-light
Что может быть надёжнее 20-летнего защитника после травмы крестов)
19-летний крайний защитник с 2 крестами.
+3
-1
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Ебздрогыч
На месте Мансити я бы больше следил за собственным разбирательством по делу о финансовых нарушениях
+3
-4
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ТТХ не фарм клуб
Лови моменты вместе с Ливраменто
0
-1
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Born is the King
Ответ error505
Скоро Челси подтянется и все будет решено, никаких Арсеналов и Сити
Да ведь у Челси есть пункт обратного выкупа своего воспитанника
+11
-1
+10
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forever 77
Очередной воспитанник лучшей школы Англии
+18
-2
+16
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Marcus-light
Что может быть надёжнее 20-летнего защитника после травмы крестов)
+6
-3
+3
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error505
Скоро Челси подтянется и все будет решено, никаких Арсеналов и Сити
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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