«Арсенал» и «Боруссия» предложили защитнику «Вальядолида» Фреснеде одинаковые условия. Игрок выбирает

Теги Боруссия Дортмунд премьер-лига Англия бундеслига Германия Ла Лига Арсенал возможные трансферы Вальядолид Иван Фреснеда Футбол

«Арсенал» и дортмундская «Боруссия» борются за защитника «Вальядолида». 

Как сообщает журналист The Athletic Гильермо Раи, оба клуба интересуются Иваном Фреснедой и предложили ему одинаковые экономические условия. В ближайшее время игрок должен будет сделать выбор в пользу одной из команд. 

Трансфер Фреснеды обойдется будущим покупателям в 15 миллионов евро с учетом бонусов. «Вальядолид» также хочет, чтобы игрок остался провел остаток сезона в Ла Лиге на правах обратной аренды. 

В текущем сезоне чемпионата Испании 18-летний защитник провел 10 матчей. Его статистику можно найти здесь.

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Грачёв
Ответ faaakkkeee
Зачем он Арсеналу - понятно. Зачем это игроку - непонятно. Для карьеры намного профитнее будет перейти в БД. И чемпионат намного попроще, и ожидания поменьше, и игрового времени явно больше будет, чем под Томиясу и Белым. Учитывая еще репутацию БД по «прокачке» молодых и зеленых до состояния топов - выбор очевиден, к сожалению.
это всё верно, но у Арсенала есть весомый аргумент в лице Артеты, а кто будет в следующем сезоне тренером Дортмунда не ясно.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Billy_Shears
Ответ Владислав Шулепов
Не выбирал он деньги, его тупо перед фактом поставили: либо в Челси идёшь, либо тут у нас сидишь. Выбор очевиден.
Я слежу за футболом лет 20 и в такое в жизни не поверю. Оба клуба были готовы выполнить требования Шахтера, но один предложил неадекватную личку и контракт в два раза больше..
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Шулепов
Ответ Billy_Shears
Мудрик выбрал деньги, тут другая ситуация, в Боруссии проще попасть в основу
Не выбирал он деньги, его тупо перед фактом поставили: либо в Челси идёшь, либо тут у нас сидишь. Выбор очевиден.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Madhamish
Ответ arajanarm
Из топ клубов самая большая проблема в правом защитнике имеет Барселона, но почему то отпускают такого игрока
Ты что, там же есть такой топ, как Серджи Роберто!
Ну а если серьезно, то не факт, что в Барселоне Б правый защитник хуже этого 18-летнего Фреснеды.
Во вторых, Фреснеда воспитанник Реала. Может не захотеть пойти в Барселону - зашквар, типа.
Кроме того, них как бы договор о непереманивании игроков молодежки.
И если Реал не забирает его себе взад, учитывая, что Карвахаль нестабилен и травмируется часто, то там ничего особенного пока нет.
С защами еще хуже прогноз, чем с нападающими и полузащитниками.
Нападающие и полузащитники видны уже в юном возрасте. С защитниками проблема в том, что раскрываются они в 23-24 года и никак не угадаешь по 18-летнему парню, где топ-защитник будет, а где так себе.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
arajanarm
Из топ клубов самая большая проблема в правом защитнике имеет Барселона, но почему то отпускают такого игрока
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AMORR 987
На Спортсе написано что у него рост 162 см а на Трансфермаркте 182, 162 см это его рост года 4 назад?)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
toxasel
Ответ Дамир Шарипжанов
Если не ошибаюсь, этот клуб принадлежит зубастику Роналдо
ага и покупал он его лямов за 30, вложился на 20. И недавно была новость, что хочет продать
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Микель Венгер
Ответ Aslan Dlnaeb
Зачем он если Вайт и тамиясу есть
Томиясу в этом сезоне играет левого защитника, Фреснеда — прямая замена Уайту
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Макс Шева
Вот по каким критериям они осознали ,что именно этот защитник будет перспективен и войдёт в концепцию того или иного клуба?
Просто потому ,что засветился или кто то смотрит в долгую?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
faaakkkeee
Зачем он Арсеналу - понятно. Зачем это игроку - непонятно. Для карьеры намного профитнее будет перейти в БД. И чемпионат намного попроще, и ожидания поменьше, и игрового времени явно больше будет, чем под Томиясу и Белым. Учитывая еще репутацию БД по «прокачке» молодых и зеленых до состояния топов - выбор очевиден, к сожалению.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Billy_Shears
Ответ Уэмбли Стедиум
Как с Мудриком про..бут
Мудрик выбрал деньги, тут другая ситуация, в Боруссии проще попасть в основу
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Уэмбли Стедиум
Ответ Jazzzz
Тут и выбирать нечего. Конечно Арсенал!
Как с Мудриком про..бут
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вячеслав Новиков-Володько
Боули пора действовать, мелочь из кармана пора вытряхнуть и взять на сдачу
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Daniil Platonov
Определенно будет в Челси
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руслан Мельник
Ответ Jazzzz
Тут и выбирать нечего. Конечно Арсенал!
Аргумент! Ну тогда отвечу так: «тут и выбирать нечего. Конечно Дортмунд!»
+97
-8
+89
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
B@SS
По традиции: Боруссию выберет ))
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дамир Шарипжанов
Ответ toxasel
Кронке мог бы уж за сотку купить Вальядолид целиком и использовать его как фарм.
Если не ошибаюсь, этот клуб принадлежит зубастику Роналдо
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Борис Энгельгардт
Почему Реал не интересуется?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Umid Rahimov
В Англии лучше пойти на повышение чем ла лиге так что думать не о чем Велком в Арсенал
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gazik Aitaliev
Его статистику можно найти в интернете))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
toxasel
Кронке мог бы уж за сотку купить Вальядолид целиком и использовать его как фарм.
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Elf Dying
Спасибо, я знаю, что его статистику можно найти
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wekil Halylow
Ответ Aslan Dlnaeb
Зачем он если Вайт и тамиясу есть
Артета знает
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aslan Dlnaeb
Зачем он если Вайт и тамиясу есть
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hardi
В Арсенал
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий