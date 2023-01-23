«Арсенал» и «Боруссия» предложили защитнику «Вальядолида» Фреснеде одинаковые условия. Игрок выбирает

« » и дортмундская « » борются за защитника « ».

Как сообщает журналист The Athletic Гильермо Раи, оба клуба интересуются и предложили ему одинаковые экономические условия. В ближайшее время игрок должен будет сделать выбор в пользу одной из команд.

Трансфер Фреснеды обойдется будущим покупателям в 15 миллионов евро с учетом бонусов. «Вальядолид» также хочет, чтобы игрок остался провел остаток сезона в Ла Лиге на правах обратной аренды.

В текущем сезоне чемпионата 18-летний защитник провел 10 матчей. Его статистику можно найти здесь.