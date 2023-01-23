«Арсенал» и «Боруссия» предложили защитнику «Вальядолида» Фреснеде одинаковые условия. Игрок выбирает
«Арсенал» и дортмундская «Боруссия» борются за защитника «Вальядолида».
Как сообщает журналист The Athletic Гильермо Раи, оба клуба интересуются Иваном Фреснедой и предложили ему одинаковые экономические условия. В ближайшее время игрок должен будет сделать выбор в пользу одной из команд.
Трансфер Фреснеды обойдется будущим покупателям в 15 миллионов евро с учетом бонусов. «Вальядолид» также хочет, чтобы игрок остался провел остаток сезона в Ла Лиге на правах обратной аренды.
В текущем сезоне чемпионата Испании 18-летний защитник провел 10 матчей. Его статистику можно найти здесь.
Ну а если серьезно, то не факт, что в Барселоне Б правый защитник хуже этого 18-летнего Фреснеды.
Во вторых, Фреснеда воспитанник Реала. Может не захотеть пойти в Барселону - зашквар, типа.
Кроме того, них как бы договор о непереманивании игроков молодежки.
И если Реал не забирает его себе взад, учитывая, что Карвахаль нестабилен и травмируется часто, то там ничего особенного пока нет.
С защами еще хуже прогноз, чем с нападающими и полузащитниками.
Нападающие и полузащитники видны уже в юном возрасте. С защитниками проблема в том, что раскрываются они в 23-24 года и никак не угадаешь по 18-летнему парню, где топ-защитник будет, а где так себе.
Просто потому ,что засветился или кто то смотрит в долгую?