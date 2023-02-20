«Наполи» играет в практически антиитальянский футбол. Кварацхелия и Осимхен сильны, но не только их мы должны сдерживать». Тренер «Айнтрахта» о матче ЛЧ

Главный тренер « » высказался о предстоящем матче с «Наполи».

Команды встретятся в 1/8 финала . Матч состоится завтра, 21 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени.

«Наполи» играет в практически антиитальянский футбол! Вот почему они доминируют в турнирной таблице: они агрессивны, они высоко прессингуют и контратакуют, что не часто можно увидеть в Италии. Они играют не так, как итальянские команды, у нас не будет преимущества в интенсивности.

Нам предстоит отличный матч, мы знаем, что «Наполи» очень силен, но мы тоже в хорошей форме. Атмосфера на стадионе будет исключительной, поскольку играют две команды в форме. Цель, конечно, состоит в том, чтобы победить.

Я провел много часов, анализируя «Наполи», уже во время перерыва на чемпионат мира. Они всегда играют с одним и тем же составом, ротируя, может быть, 2-3 игроков.

и сильны, но они не единственные, кого мы должны сдерживать. У них очень хорошая оборона, и они очень хорошо сыграли в группе против «Аякса», «Ливерпуля» и «Рейнджерс». Они не говорят, что деклассировали [эти команды], но почти! Однако у «Наполи» есть некоторые слабые стороны, и это может нам помочь», – сказал Гласнер.