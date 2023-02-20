«Наполи» играет в практически антиитальянский футбол. Кварацхелия и Осимхен сильны, но не только их мы должны сдерживать». Тренер «Айнтрахта» о матче ЛЧ

Теги Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Виктор Осимхен Хвича Кварацхелия Оливер Гласнер Футбол

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер высказался о предстоящем матче с «Наполи».

Команды встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч состоится завтра, 21 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени. 

«Наполи» играет в практически антиитальянский футбол! Вот почему они доминируют в турнирной таблице: они агрессивны, они высоко прессингуют и контратакуют, что не часто можно увидеть в Италии. Они играют не так, как итальянские команды, у нас не будет преимущества в интенсивности.

Нам предстоит отличный матч, мы знаем, что «Наполи» очень силен, но мы тоже в хорошей форме. Атмосфера на стадионе будет исключительной, поскольку играют две команды в форме. Цель, конечно, состоит в том, чтобы победить.

Я провел много часов, анализируя «Наполи», уже во время перерыва на чемпионат мира. Они всегда играют с одним и тем же составом, ротируя, может быть, 2-3 игроков.

Кварацхелия и Осимхен сильны, но они не единственные, кого мы должны сдерживать. У них очень хорошая оборона, и они очень хорошо сыграли в группе против «Аякса», «Ливерпуля» и «Рейнджерс». Они не говорят, что деклассировали [эти команды], но почти! Однако у «Наполи» есть некоторые слабые стороны, и это может нам помочь», – сказал Гласнер.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Голивец
Удачи Айнтрахту в этом матче
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пуп Ппп
Ответ Eziiko
Думаю никто не ожидал такого бомбического сезона от Наполи
Когда Хвича туда перешел я так и знал что так и будет. Инсинье был средним игроком как и Мертенс. а вот от Кима точно не ожидал что так заменит Кулибали и будет играть лучше него в 1000 раз.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rio de Janeiro
Ответ Eziiko
Думаю никто не ожидал такого бомбического сезона от Наполи
Тем более от Наполи Спаллетти
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eziiko
Думаю никто не ожидал такого бомбического сезона от Наполи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий