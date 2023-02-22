Самир Насри: «Если Мбаппе в форме, «ПСЖ» может победить кого угодно. Он чуть не выиграл ЧМ в одиночку, его не испугает защита «Баварии»

Теги Бавария ПСЖ Самир Насри лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Самир Насри высказался об игре Килиана Мбаппе

«Раньше я так не считал, но но с Мбаппе, если он в хорошей форме, «Париж» может победить кого угодно и может переломить любую ситуацию. В одиночку он чуть не выиграл чемпионат мира в игре против Аргентины, его не испугает защита «Баварии». Он на высоте.

На данный момент он единственный игрок в мире, от которого у зрителей возникает трепет, когда он касается мяча. Они чувствуют, что-то может случиться. Но я надеюсь, что в матче с «Марселем» ничего не случится, когда он коснется мяча», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Франции в эфире Canal +.

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13 комментариев

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Александра Александрова
В финале до 80 минуте его не было слышно и видно , Мбаппе без центра поля никто , он обычный завершитель !
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Wild91688
Ответ SEM WILSON
Испортит может только он сам Мбаппе передачи от Месси на встречу с вратарем пороть, бывали 100% моменты косячил довольно часто! Тут старый конь борозды неиспортит .
Как в игре с Баварией,когда меси с 5-ти метров не попал в пустые
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прощай Роналду
Месси сделает закидушку (durex) и Мбаппе доведёт дело до конца 🔥
+1
-1
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Peter Parker
Мбаппе: меня не пугает защита Баварии. Но защита ПСЖ, этих парней я боюсь больше всего…
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Блуждающий странник
ПСЖ зависит от формы Хакими и Мендеша не меньше, а то и больше чем от формы Мбаппе. Два скоростных фланговых защитника это ад для любого соперника, в первом матче Хакими сыграл тайм с травмой, а Мендеш был хорош. Если эти двое и Мбаппе будут здоровы, то с такой техникой пасса как у Неймара и Месси Баварии будет сложно
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Гусеконь
это так всю Францию унизили?
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SEM WILSON
Ответ Apol
Всё может испортить аргентинский пешеход, который забил на всё
Испортит может только он сам Мбаппе передачи от Месси на встречу с вратарем пороть, бывали 100% моменты косячил довольно часто! Тут старый конь борозды неиспортит .
+7
-6
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Sevuska
Насри видимо не смотрел ЧМ в России .
Особенно матч 1/8 с той же Аргентиной .
Винисиус с Бенземой вчера тоже весьма трепетно касались мяча .
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-2
-1
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Борис Потёмкин
Если Мбаппе в форме, ПСЖ может забить кому угодно (и не один). А вот выиграть не факт. Потому что Бавария может забить больше.
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+15
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Назар Игорь
В какой бы форме не был Мбаппе ПСЖ ничего не светит. Команды нет, есть набор звëзд и мягкотелый тренер.
+1
-2
-1
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Эркинбек Апаканов
Мбаппе действительно может забить сколько угодно, но вот защита не пропустит ли в ответ столько?
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Apol
Всё может испортить аргентинский пешеход, который забил на всё
+3
-9
-6
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Дядя ТУРА
недавно увидел форму самого Насри на сегодняшний день)) что за колобок
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