Самир Насри: «Если Мбаппе в форме, «ПСЖ» может победить кого угодно. Он чуть не выиграл ЧМ в одиночку, его не испугает защита «Баварии»

высказался об игре .

«Раньше я так не считал, но но с Мбаппе, если он в хорошей форме, «Париж» может победить кого угодно и может переломить любую ситуацию. В одиночку он чуть не выиграл чемпионат мира в игре против Аргентины, его не испугает защита «Баварии». Он на высоте.

На данный момент он единственный игрок в мире, от которого у зрителей возникает трепет, когда он касается мяча. Они чувствуют, что-то может случиться. Но я надеюсь, что в матче с «Марселем» ничего не случится, когда он коснется мяча», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Франции в эфире Canal +.