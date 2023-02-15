Мбаппе произнес речь в раздевалке «ПСЖ» после поражения от «Баварии». Он пытался встряхнуть партнеров и не стеснялся в выражениях
Килиан Мбаппе выступил с речью в раздевалке «ПСЖ» после поражения от «Баварии».
Вчера парижане дома уступили мюнхенцам (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
После игры 24-летний чемпион мира, позиционирующий себя как лидера «Пари Сен-Жермен» на поле и за его пределами, обратился к партнерам в раздевалке.
Foot Mercato утверждает, что Мбаппе говорил как лидер, пытался встряхнуть партнеров, не стеснялся в выражениях.
Килиан вышел на замену по ходу второго тайма. Ответный матч между «ПСЖ» и «Баварией» состоится 8 марта.
Напомним, что Мбаппе в перерыве финала ЧМ-2022 между сборными Франции и Аргентины также выступал с речью в раздевалке перед партнерами.
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Месси в 19 лет - ом-но-ном у Роналдиньо
Мбаппе в 24 года - 0,0,0. Ну зато он бегает быстрее 35 летнего Месси, тащер ПСЖ 🤝
Нужно ещё 3 года подождать, чтобы вундеркинд наконец затащил ПСЖ хоть куда-то в соло, что Лео делал неоднократно в молодости. Хотя бы вспомнить 1/2 с Реалом.
Тогда он точно будет сильнее 40 летнего Лео💪🏼
Месси ещё будет забивать по-разному, однако вчера он не показал ровным счётом ничего: попал в стенку с опасного штрафного, потерял мяч, привезя опасную атаку и занимался ватокатством в центре поля.
Черепах запорол все моменты, а в созидании один брак был.
Но забил гол из офсайда и все такие «тащер».
Ну-ну)