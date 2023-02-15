Мбаппе произнес речь в раздевалке «ПСЖ» после поражения от «Баварии». Он пытался встряхнуть партнеров и не стеснялся в выражениях

Теги Бавария ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе выступил с речью в раздевалке «ПСЖ» после поражения от «Баварии».

Вчера парижане дома уступили мюнхенцам (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

После игры 24-летний чемпион мира, позиционирующий себя как лидера «Пари Сен-Жермен» на поле и за его пределами, обратился к партнерам в раздевалке.

Foot Mercato утверждает, что Мбаппе говорил как лидер, пытался встряхнуть партнеров, не стеснялся в выражениях.

Килиан вышел на замену по ходу второго тайма. Ответный матч между «ПСЖ» и «Баварией» состоится 8 марта.

Напомним, что Мбаппе в перерыве финала ЧМ-2022 между сборными Франции и Аргентины также выступал с речью в раздевалке перед партнерами.

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60 комментариев

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Мак Май
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Syndycate
Надеюсь леща прописал Лео, чтоб не терялся и не зассал в ответные встрече
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Пуп Ппп
Совсем это бревно берега попутало . забил гол из офсайда в стиле замыкалды кумира и сразу лидер хаахха. а то что он 1 на 1 запорол так это мы забудем конечно . но Рональды такие офсайды километровые как раз и засчитывали в полуфинале с Баварией но увы уже ВАР ввели так нельзя. мне вчера очень понравился Мусиала . вот кто настоящий ТОП растет. человек явно играет с мозгами . а мбапе это очередной футболист без мозгов типажа Анри. впринципе у французов никогда футболистов с мозгами не было. поэтому ни один из них даже в ТОП 10 в истории не попадает.
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Дима Ермаков
После игры пытался встряхнуть команду….Вопрос: зачем?
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zzzeeerrrooo
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
1/2 с Реалом это когда насильник устроил симуляцию ради красной Пепе?
Это чистая КК только за движение
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Michael_the_creator
….И не стеснялся в выражениях и угрожал всем другом Трапом
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kutavlik
Все правильно, ведь там больше некому, остальные сидят на попе ровно, стригут бабло!!!!
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ZdenekTheMAn
Ответ Reece24
Месси в 24 года - 3 ЛЧ, 3 золотых мяча, 2 золотые бутсы, рекорд по голам за год(91). Мбаппе в 24 года - 0,0,0. Ну зато он бегает быстрее 35 летнего Месси, тащер ПСЖ 🤝 Нужно ещё 3 года подождать, чтобы вундеркинд наконец затащил ПСЖ хоть куда-то в соло, что Лео делал неоднократно в молодости. Хотя бы вспомнить 1/2 с Реалом. Тогда он точно будет сильнее 40 летнего Лео💪🏼
Мбаппе в 19 лет - чемпион мира
Месси в 19 лет - ом-но-ном у Роналдиньо
+1
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Тор 100
Черепашка 🤡
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Артём Павлеян
Согласен с комментаторами выше. Наверное он спорная личность, но харизмой от него так и прёт. Очень много общего с Криштиану.
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Reece24
Месси в 24 года - 3 ЛЧ, 3 золотых мяча, 2 золотые бутсы, рекорд по голам за год(91). Мбаппе в 24 года - 0,0,0. Ну зато он бегает быстрее 35 летнего Месси, тащер ПСЖ 🤝 Нужно ещё 3 года подождать, чтобы вундеркинд наконец затащил ПСЖ хоть куда-то в соло, что Лео делал неоднократно в молодости. Хотя бы вспомнить 1/2 с Реалом. Тогда он точно будет сильнее 40 летнего Лео💪🏼
1/2 с Реалом это когда насильник устроил симуляцию ради красной Пепе?
0
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Mixos Demid
Выступай, не выступай, Бавария просто выше классом! Сожрёт ПСЖ как кот мышку.
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Иван Иванов
- Месси и Неймар: Что этот пацан себе позволяет?! 🤨
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Reece24
Месси в 24 года - 3 ЛЧ, 3 золотых мяча, 2 золотые бутсы, рекорд по голам за год(91).

Мбаппе в 24 года - 0,0,0. Ну зато он бегает быстрее 35 летнего Месси, тащер ПСЖ 🤝

Нужно ещё 3 года подождать, чтобы вундеркинд наконец затащил ПСЖ хоть куда-то в соло, что Лео делал неоднократно в молодости. Хотя бы вспомнить 1/2 с Реалом.
Тогда он точно будет сильнее 40 летнего Лео💪🏼
+1
-3
-2
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Michael Yashkin-Daszkiewicz
Обнаглели черепашка...
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Zenit2013
Ответ error505
если уж ты так хочешь, то давай попридираемся к словам. Зачем ты приплел в первом ответе на мой комментарий пенальти. То что Месси много забивал с них на ЧМ, не значит, что он всегда так забивает и будет забивать
Конечно нет, то же самое можно сказать и о Роналду, но он почему-то Пеналду))
Месси ещё будет забивать по-разному, однако вчера он не показал ровным счётом ничего: попал в стенку с опасного штрафного, потерял мяч, привезя опасную атаку и занимался ватокатством в центре поля.
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-1
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wshnmn
Ответ cektor
Не дорос еще
Пешеход полезного, что сделал вчера?
+4
-4
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Гамарджоба Генацвале
Ответ cektor
Не дорос еще
Месси уже не вырастет
+3
-2
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Гекдениз Кардениз
Ответ инок
За кого не стыдно за вчерашнюю игру с Баварией, так это за Рамоса и Мбаппе. Они сражались достойно...
вот только чтобы проходить Баварию должно быть не два таких футболиста , а 11 . Хз че Месси с Неймаром в очередной раз чилят так что их не видно на поле где хваленый Хакими
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marchellinos
Хочу чтобы неймар мбаппе и месси выиграли лигу чемпионов
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Kimmich Scream
Ответ Reece24
Так Месси сыграл как раз лучше Мбаппе. Черепах запорол все моменты, а в созидании один брак был. Но забил гол из офсайда и все такие «тащер». Ну-ну)
Про то, что Месси в конце в упор бил и попал в Павара мы, конечно, вспоминать не будем
+6
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+6
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Дмитрий Гудков
Учитель дал уроки мастерствааа : запевал Киллиан
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Пенс
Лидер берёт все на себя ибо с бесхребетным пенальтистом без помощи фифа/уефа каши не сваришь.
+1
-2
-1
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Alex Rhea
это бесполезно, унылого Месси даже торнадо не встряхнет
+2
-1
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Reece24
Ответ инок
За кого не стыдно за вчерашнюю игру с Баварией, так это за Рамоса и Мбаппе. Они сражались достойно...
Так Месси сыграл как раз лучше Мбаппе.
Черепах запорол все моменты, а в созидании один брак был.

Но забил гол из офсайда и все такие «тащер».

Ну-ну)
+4
-10
-6
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