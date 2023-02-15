Мбаппе произнес речь в раздевалке «ПСЖ» после поражения от «Баварии». Он пытался встряхнуть партнеров и не стеснялся в выражениях

выступил с речью в раздевалке «ПСЖ» после поражения от «Баварии».

Вчера парижане дома уступили мюнхенцам (0:1) в первом матче 1/8 финала .

После игры 24-летний чемпион мира, позиционирующий себя как лидера « » на поле и за его пределами, обратился к партнерам в раздевалке.

Foot Mercato утверждает, что Мбаппе говорил как лидер, пытался встряхнуть партнеров, не стеснялся в выражениях.

Килиан вышел на замену по ходу второго тайма. Ответный матч между «ПСЖ» и «Баварией» состоится 8 марта.

Напомним, что Мбаппе в перерыве финала ЧМ-2022 между сборными Франции и Аргентины также выступал с речью в раздевалке перед партнерами.

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