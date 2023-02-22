Хендерсон о 2:5 от «Реала»: «Допустили слишком много ошибок. Они наказывали нас за каждую из них»

Теги Ливерпуль Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Джордан Хендерсон Футбол

Джордан Хендерсон оценил разгром «Ливерпуля» от «Реала» (2:5) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Трудно подводить итоги сразу после такой игры. Большую часть первого тайма мы играли хорошо, и нам не повезло, что мы ушли на перерыв при равном счете. Мы допустили слишком много ошибок. Сегодня «Реал» наказывал нас за каждую из них.

Мы все же хорошо провели первый тайм. Мы были на высоте и создали несколько хороших моментов. Был хороший шанс при счете 2:0, но мяч вынесли почти с линии. Если бы там был гол, это стало бы важным моментом.

Второй гол в наши ворота, понятное дело, был следствием ошибки. Третий гол нас расстроил, и именно тогда наша игра расклеилась», – сказал капитан «Ливерпуля».

Ответный матч между «Реалом» и «Ливерпулем» пройдет в Мадриде 15 марта.

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8 комментариев

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5rnk2r9wwp
Ответ Андрей Хенто
Это уже становится традицией, сколько раз такое проделывали болельщики клуба соперников Мадрида и каждый раз это работало с точностью, да наоборот.
«С точностью до наоборот»
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Иван Павлов
Ответ Real_v_dushe
Даже после 2-0 с дикой ошибкой Куртуа не было какого-то чувства безнадёги или паники. Была какая-то уверенность, что Реал сейчас начнёт играть и всё будет нормально, так и получилось. А Ливерпуль как всегда оказался не готов реагировать ударом на удар.
Ливерпуль может быть и среагировал бы ударом на удар, но не в этом сезоне и не в текущем состоянии. Все как-то быстро поверили после двух побед над проблемным Эвертоном и переживающим небольшой спад Ньюкаслом, что команда начала пробуждаться, но это была лишь фикция.

В матче с Каслом сильно в тему была красная Поупа, но даже при этом Алиссону пришлось много раз тащить, а тут Реал. Все проблемы вылезли снова наружу, и пару раз ещё откровенно не повезло, как в случае с четвёртым голом.
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Пако
Это был матч, который войдёт в историю ЛЧ и им "Реал" будет гордиться, а другим - в назидание.
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Андрей Хенто
Ответ Cruel Snake
За день до матча. Фанаты «Ливерпуля» ночью устроили фейерверк возле отеля «Реал Мадрид», когда команда спала. Видимо знали как невероятно сыграют сливочные и заранее дали салют в честь Мадрида!
Это уже становится традицией, сколько раз такое проделывали болельщики клуба соперников Мадрида и каждый раз это работало с точностью, да наоборот.
+1
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0
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Real_v_dushe
Даже после 2-0 с дикой ошибкой Куртуа не было какого-то чувства безнадёги или паники. Была какая-то уверенность, что Реал сейчас начнёт играть и всё будет нормально, так и получилось. А Ливерпуль как всегда оказался не готов реагировать ударом на удар.
+5
0
+5
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Cruel Snake
За день до матча.
Фанаты «Ливерпуля» ночью устроили фейерверк возле отеля «Реал Мадрид», когда команда спала. Видимо знали как невероятно сыграют сливочные и заранее дали салют в честь Мадрида!
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+14
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белошип
Реал любит наказывать распиаренную беги-лигу,которую глоры апэл почему-то называют "сильнейшим" в мире)
+4
-3
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Андрей Хенто
Да, вчера у Мадрида была убийственная реализация, пожалуй, одна из лучших игр Мадрида в этом сезоне, наряду игры с Сосьедадом, с разницей, что тогда ничего не смогли забить, а сейчас залетело все.
+5
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