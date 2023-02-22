Хендерсон о 2:5 от «Реала»: «Допустили слишком много ошибок. Они наказывали нас за каждую из них»
Джордан Хендерсон оценил разгром «Ливерпуля» от «Реала» (2:5) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Трудно подводить итоги сразу после такой игры. Большую часть первого тайма мы играли хорошо, и нам не повезло, что мы ушли на перерыв при равном счете. Мы допустили слишком много ошибок. Сегодня «Реал» наказывал нас за каждую из них.
Мы все же хорошо провели первый тайм. Мы были на высоте и создали несколько хороших моментов. Был хороший шанс при счете 2:0, но мяч вынесли почти с линии. Если бы там был гол, это стало бы важным моментом.
Второй гол в наши ворота, понятное дело, был следствием ошибки. Третий гол нас расстроил, и именно тогда наша игра расклеилась», – сказал капитан «Ливерпуля».
Ответный матч между «Реалом» и «Ливерпулем» пройдет в Мадриде 15 марта.
В матче с Каслом сильно в тему была красная Поупа, но даже при этом Алиссону пришлось много раз тащить, а тут Реал. Все проблемы вылезли снова наружу, и пару раз ещё откровенно не повезло, как в случае с четвёртым голом.
Фанаты «Ливерпуля» ночью устроили фейерверк возле отеля «Реал Мадрид», когда команда спала. Видимо знали как невероятно сыграют сливочные и заранее дали салют в честь Мадрида!