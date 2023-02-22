Геннадий Орлов: «То, что Промес пропустил сборы «Спартака», скажется. Роналду тоже отдельно готовился, а в итоге не вписался в игру Португалии»

Журналист Геннадий Орлов считает, что пропуск сборов скажется на игре .

– То, что Промес пропустил зимние сборы « », скажется. Одно дело ярко сыграть эпизод, 15-20 минут, а другое – тащить команду все 90 минут. Он же лидер. Чем все это закончится, неизвестно.

– Игрок может хорошо себя подготовить отдельно от команды?

– Нет. Это иллюзия. Роналду тоже отдельно готовился, а в итоге не вписался в игру сборной , – сказал Орлов.

Промес приступил к тренировкам со «Спартаком». Он пропустил сборы команды