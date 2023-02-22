Геннадий Орлов: «То, что Промес пропустил сборы «Спартака», скажется. Роналду тоже отдельно готовился, а в итоге не вписался в игру Португалии»

Теги Спартак Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Геннадий Орлов Квинси Промес Футбол

Журналист Геннадий Орлов считает, что пропуск сборов скажется на игре Квинси Промеса

– То, что Промес пропустил зимние сборы «Спартака», скажется. Одно дело ярко сыграть эпизод, 15-20 минут, а другое – тащить команду все 90 минут. Он же лидер. Чем все это закончится, неизвестно.

– Игрок может хорошо себя подготовить отдельно от команды?

– Нет. Это иллюзия. Роналду тоже отдельно готовился, а в итоге не вписался в игру сборной Португалии, – сказал Орлов.

Промес приступил к тренировкам со «Спартаком». Он пропустил сборы команды

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23 комментария

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Сергей Илюшенков
Ответ Pok_Toholo
Там где новость о ЦСКА, я буду писать о ЦСКА. Суть ответа ясна?
Смотрите от Краснодара не вылетите!Зе сам себе наколотит!
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avcgloronalduMU
в рфс идиоты если дадут играть в такой холод
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Pok_Toholo
Ответ Dan Kennedy
Ты бы лучше о ЦСКА думал, а не о том вылетит Спартак в Путь Регионов или нет.
Там где новость о ЦСКА, я буду писать о ЦСКА. Суть ответа ясна?
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RW_4ever
Вот ,,Сепахан" подтвердил что ни один бразилец не вписался в игру Зенита.
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на войне как на войне
В игру Португалии Криштиану не дали вписаться, как и в игру МЮ
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Dan Kennedy
Ответ Spartakus1984
Пара матчей и Промес догонит всех по форме.Не вижу проблем.Он готовился изначально с молоджекой Спартака.Причем тут Роналду которому вообще было не до подготовки,который решал свои карьерные вопросы и Промес,не понятно.Генка как всегда жжет.
Да, Промес готовился с помощью клуба, тренера объяснили что было на сборах.

Конечно отсутствие Антохи на сборах плохо, но клуб постарался максимально это компенсировать и подвести Промеса в как можно лучшей форме к возобновлению российского футбола.
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Dan Kennedy
Ответ Pok_Toholo
Вот и вылетите в путь регионов
Ты бы лучше о ЦСКА думал, а не о том вылетит Спартак в Путь Регионов или нет.
+2
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Spartakus1984
Пара матчей и Промес догонит всех по форме.Не вижу проблем.Он готовился изначально с молоджекой Спартака.Причем тут Роналду которому вообще было не до подготовки,который решал свои карьерные вопросы и Промес,не понятно.Генка как всегда жжет.
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+2
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Pok_Toholo
Ответ Dan Kennedy
Главное, чтобы к РПЛ подошел в как можно лучшей форме. Матчи в Кубке помогут поднабрать форму. Локомотив и с таким Промесом, и без него должны проходить. Будет непросто наверное, но выигрывать должны.
Вот и вылетите в путь регионов
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Ильдар Фарукшин
Ещё одно всевидещее око. Думал куда пропало, а не живчик
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Антон Куревлев
Вот уже Промеса с Роналду сравнивает. Спасибо на добром слове, Ген)))
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CrazyRamm
Ну да, Промес в глаза ж не видал этих партнеров. Как впишется - не понятно.
Вопрос в его форме, а не в том, как он впишется.
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Геннадий
Разные люди бывают и характеры . Человек человеку рознь . Тот же Эдуард Стрельцов после заключения вышел играть за свой клуб Торпедо и стал одним из лучших в чемпионате СССР . Так же и здесь , глупо сравнивать Роналду и Промеса . Португалец мировая звезда и медийная личность . Ему и вовремя отдых не дают продохнуть - всё время под прицелом журналистов и прочих . Это отвлекает . А Промес мог спокойно готовится индивидуально и ему никто не мешал и не надоедал . СК Нидерландов далеко ))) , поэтому Антоха чувствовал себя прекрасно . В этом возрасте каждый футболист должен знать свой организм и если он профессионал , то хорошо подготовится к сезону ничего не мешает . Сейчас начало сезона и часто бывает так , что игрок прошедший 3 сбора может выйти неподготовленным , чем тот , который 3 месяца готовился индивидуально . Посмотрим , чего загадывать .
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Хамыч
Орлов и без комментариев о Спартаке ...я уже волноваться начал)
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ёкарный бабай
Генка такой умный, ну всё знает.....
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Владимир Молявин
Антоха игрок опытный. Всё будет хорошо!!!
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vayka
Вот сегодня и увидим, впишется или нет. Антоха профи, поэтому впишится
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Кирилл Пересыпкин
Промес умеет играть а не как Роналдо ему и не надо готовится он профессионал а Роналду за бабки играет кто больше платит там и играет
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Дмитрий Дмитриев
Не наливайте
A crocodile Gena
больше горькую😄
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Dan Kennedy
Главное, чтобы к РПЛ подошел в как можно лучшей форме. Матчи в Кубке помогут поднабрать форму.

Локомотив и с таким Промесом, и без него должны проходить. Будет непросто наверное, но выигрывать должны.
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Alex1104
Совершенно разные истории.
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Dan Kennedy
Ответ LifeSpartak
Вот твоё мнение вообще не интересно!не надо сравнивать португальца и нашего Антоху! зализаный чувак,который играет неизвестно где в подмётки Квинси не годится!
Думаешь зализаный чувак даже не уровень Зуева с Ломовицким?
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LifeSpartak
Вот твоё мнение вообще не интересно!не надо сравнивать португальца и нашего Антоху! зализаный чувак,который играет неизвестно где в подмётки Квинси не годится!
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