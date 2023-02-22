Геннадий Орлов: «То, что Промес пропустил сборы «Спартака», скажется. Роналду тоже отдельно готовился, а в итоге не вписался в игру Португалии»
Журналист Геннадий Орлов считает, что пропуск сборов скажется на игре Квинси Промеса.
– То, что Промес пропустил зимние сборы «Спартака», скажется. Одно дело ярко сыграть эпизод, 15-20 минут, а другое – тащить команду все 90 минут. Он же лидер. Чем все это закончится, неизвестно.
– Игрок может хорошо себя подготовить отдельно от команды?
– Нет. Это иллюзия. Роналду тоже отдельно готовился, а в итоге не вписался в игру сборной Португалии, – сказал Орлов.
Промес приступил к тренировкам со «Спартаком». Он пропустил сборы команды
Конечно отсутствие Антохи на сборах плохо, но клуб постарался максимально это компенсировать и подвести Промеса в как можно лучшей форме к возобновлению российского футбола.
Вопрос в его форме, а не в том, как он впишется.
A crocodile Gena
больше горькую😄
Локомотив и с таким Промесом, и без него должны проходить. Будет непросто наверное, но выигрывать должны.