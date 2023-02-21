Промес приступил к тренировкам со «Спартаком». Он пропустил сборы команды

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Футбол

Квинси Промес приступил к тренировкам со «Спартаком».

Московский клуб выложил фотографии с тренировки команды. На них запечатлен нидерландский полузащитник.

Напомним, Промес пропустил зимние сборы «Спартака» по личным причинам.

22 февраля красно-белые проведут матч с «Локомотивом» в рамках Фонбет Кубка России. Начало – в 20:00 по московскому времени. 

Промес не поехал на сбор в ОАЭ – возможно, из-за риска экстрадиции. Как устроена выдача людей?

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Я за то чтобы играли сильнейшие,пусть еще попылит в РПЛ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakus1984
Ответ Злодей Спб
Пару недель потренируется, а 3го марта придёт судебная повестка из Нидерландов. Поглядим, чего КБ будут делать :)
И?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakus1984
Ответ Shohruhi Shukurzod
Даже Роналду пропустив сборы плохо начал сезон Промес тоже пропустил сборы...
Промес таренировался с молодежкой и т.д а Роналду непонтяно где тусовался решая свое будущее
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Молявин
Форму наберёт. Парень опытный. Всё будет хорошо!!!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
CriminalJoint62
Даже несмотря на все обстоятельства, радуюсь что Российский футбол возвращается из зимней спячки
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shohruhi Shukurzod
Даже Роналду пропустив сборы плохо начал сезон
Промес тоже пропустил сборы...
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
evil
Ответ Злодей Спб
Пару недель потренируется, а 3го марта придёт судебная повестка из Нидерландов. Поглядим, чего КБ будут делать :)
продолжай наблюдение, жду доклад после 3-го марта
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Злодей Спб
Пару недель потренируется, а 3го марта придёт судебная повестка из Нидерландов. Поглядим, чего КБ будут делать :)
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kit Belleu
УРА!!!!!!!!!!!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BroSport
сборы для профанов, настоящего мастера видно издалёка.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий