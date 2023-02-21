Промес приступил к тренировкам со «Спартаком». Он пропустил сборы команды

приступил к тренировкам со «Спартаком».

Московский клуб выложил фотографии с тренировки команды. На них запечатлен нидерландский полузащитник.

Напомним, Промес пропустил зимние сборы « » по личным причинам.

22 февраля красно-белые проведут матч с «Локомотивом» в рамках Фонбет Кубка России. Начало – в 20:00 по московскому времени.

Промес не поехал на сбор в ОАЭ – возможно, из-за риска экстрадиции. Как устроена выдача людей?