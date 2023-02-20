Клопп о финале ЛЧ-2022: «Я не пересматривал его до этих выходных – это настоящая пытка. Мы могли победить, но «Реал» забил решающий гол, а мы нет»
Юрген Клопп назвал пыткой просмотр записи финала прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.
В финале ЛЧ-2021/22 «Ливерпуль» Клоппа уступил «Реалу» со счетом 0:1. Во вторник эти команды встретятся в 1/8 финала ЛЧ-2022/23.
«В матчах с «Реалом» с нами случались разные вещи.
Мы играли в этом финале в Париже, и я не пересматривал его до этих выходных, и теперь я знаю почему – это была настоящая пытка. Мы провели хороший матч и могли победить, но они забили решающий гол, а мы нет.
Я очень рад, что мы сыграем этот матч сейчас, а не несколько недель назад. Нам нужно провести две суперигры, чтобы пройти дальше. Если мы не покажем все, на что способны, у нас не будет шансов», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
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Когда вратарь становится лучшим игроком матча, понятно, какая команда была лучше и могла побеждать.
Но на то он и звёздный вратарь, чтобы тащить
Но это не он, ведь ты же говоришь что забыл имя, а Месси ты никогда не забудешь, учитывая сколько времени ты ему уделяешь)))
но наиграл ли реал на 2 гола это хорошая дискуссия
А 2:8 смотрю ещё чаще 😆
Как же он жалок 😂