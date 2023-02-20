Клопп о финале ЛЧ-2022: «Я не пересматривал его до этих выходных – это настоящая пытка. Мы могли победить, но «Реал» забил решающий гол, а мы нет»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Юрген Клопп назвал пыткой просмотр записи финала прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.

В финале ЛЧ-2021/22 «Ливерпуль» Клоппа уступил «Реалу» со счетом 0:1. Во вторник эти команды встретятся в 1/8 финала ЛЧ-2022/23.

«В матчах с «Реалом» с нами случались разные вещи.

Мы играли в этом финале в Париже, и я не пересматривал его до этих выходных, и теперь я знаю почему – это была настоящая пытка. Мы провели хороший матч и могли победить, но они забили решающий гол, а мы нет.

Я очень рад, что мы сыграем этот матч сейчас, а не несколько недель назад. Нам нужно провести две суперигры, чтобы пройти дальше. Если мы не покажем все, на что способны, у нас не будет шансов», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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34 комментария

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Stivi M.D.
Посмотрим на чьей стороне удача будет в этот раз, а она многое решит здесь
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Michael_the_creator
Отскок года у Реала был
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Bleck Ridermen
Ответ Александра Александрова
Судейская сказка просто , так бы первый судейский вылетел ещё с Псж в1/8 ))
Если это про бчк, то ты права !
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Поток сознания
Ответ alim_liver_kz
Реал прекрасно знает свою игруч на что способен. И сыграл максимально прагматично, по учебнику. Завтра он так же пытается сыграть. Но 3 раз получится ли? Это вот интересно, будем глядеть
А в учебниках по прагматизму пишут про то, что вратарь должен спасти в четырех голевых моментах?
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aseke
Ох, если Ливерпуль пройдет Реал, это будет суперстимулом для возрождения.
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alim_liver_kz
Реал прекрасно знает свою игруч на что способен. И сыграл максимально прагматично, по учебнику. Завтра он так же пытается сыграть. Но 3 раз получится ли? Это вот интересно, будем глядеть
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ta-tosha
Реал серьезно тогда проиграл в игре в футбол - неоспоримо, но выиграл кубок - тоже неоспоримо. Счет на табло, остальное частности.
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Александра Александрова
Ответ HI MARS
После такого сложного пути,Реал не имел право проиграть в финале.Это было сказка,настоящий героизм
Судейская сказка просто , так бы первый судейский вылетел ещё с Псж в1/8 ))
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Александра Александрова
Для меня также, смотреть футбол Моуриньо это пытка))
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old folk
Ответ Александр Иванов
Хоть и болельщик Ливерпуля,но в том матче было полное ощущение,что Реал игру уже не отдаст после гола. Хотя времени было полно ещё. После того как они прошли такой путь,выкинув ПСЖ,Челси и Сити, не было ничего что их бы удивило или испугало. А Ливерпулю по дороге к финалу как раз и не хватило почувствовать вкус крови. Слишком легко на самом деле получилось и в финале не смогли прыгнуть выше головы
Эм.. Выше головы и не надо было прыгать, Ливерпуль вёл игру и был гораздо лучше, но Куртуа поймал кураж и затащил.
Когда вратарь становится лучшим игроком матча, понятно, какая команда была лучше и могла побеждать.
Но на то он и звёздный вратарь, чтобы тащить
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ZA.RMA
Ответ Александр Иванов
Хоть и болельщик Ливерпуля,но в том матче было полное ощущение,что Реал игру уже не отдаст после гола. Хотя времени было полно ещё. После того как они прошли такой путь,выкинув ПСЖ,Челси и Сити, не было ничего что их бы удивило или испугало. А Ливерпулю по дороге к финалу как раз и не хватило почувствовать вкус крови. Слишком легко на самом деле получилось и в финале не смогли прыгнуть выше головы
По другому и не скажешь..спасибо)
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Arthas M
Ответ Homelender_666
Стоит признать, что Ливерпуль провёл хороший матч и должен был забивать минимум 1 раз, но Куртуа выдал суперигру и, Реал смог выиграть благодаря 1 удару в створ ворот. Клопп - отличный тренер, который не виноват в том, что Куртуа играл как в последний раз.
Ну и не забывайте про отмененный гол Бенза,там либо пенка,либо гол
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vova123456
Ответ Генадий Филимонов
Знаю одного моллюска, который 9 лет позорится в ЛЧ, забыл имя, слишком незначительное
Ты про кого? сначала подумал про Месси, ты же так его ненавидешь, и помню тебе было больно от его успехов на ЧМ.
Но это не он, ведь ты же говоришь что забыл имя, а Месси ты никогда не забудешь, учитывая сколько времени ты ему уделяешь)))
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Ekkart
Реал для Ливерпуля это зубная боль.
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HI MARS
После такого сложного пути,Реал не имел право проиграть в финале.Это было сказка,настоящий героизм
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Jack Daniels
гол бензема так то стоило засчитать в той игре

но наиграл ли реал на 2 гола это хорошая дискуссия
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Arthurino
Ответ Александр Иванов
Хоть и болельщик Ливерпуля,но в том матче было полное ощущение,что Реал игру уже не отдаст после гола. Хотя времени было полно ещё. После того как они прошли такой путь,выкинув ПСЖ,Челси и Сити, не было ничего что их бы удивило или испугало. А Ливерпулю по дороге к финалу как раз и не хватило почувствовать вкус крови. Слишком легко на самом деле получилось и в финале не смогли прыгнуть выше головы
Да, было, как в сезоне 18/19 для Ливерпуля. Тогда и тени сомнения не было, что красные после 4:0 над Барсой возьмут трофей. Так и в прошлом году, для меня, как болельщика Реала, это был самый спокойный финал. Я знал, что после такой дороги до финала все будут играть, как в последний раз и своего не отдадут. Это чувство не объяснить цифрами и логикой. Ждём отличной игры от обеих команд!
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alexis2020
Ответ Барсик Юрана
Бензема выдал лучший перформанс футболиста Реала в истории ЛЧ, было сложно что-то изменить
Криштиану Роналду 2013/14 > любой сезон Бензема в лиге чемпионов
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Petr Tcoi
Ответ Максим Горький
Всё будет зависеть от того как Ливерпуль сыграет первый матч, если они его проиграют, футболисты ко второму матчу будут на нервах ходить (что у игроков Ливерпуля случается часто)
С Барсой не особо помешало
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Elm
Ответ Акира_1
Очередная попытка взять долгожданный реванш от Ливера.
да какой там реванш, плей-офф не финал ЛЧ.
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Плеймейкер87
Какой же Клопп профессиональный
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Homelender_666
Ответ Александр Иванов
Хоть и болельщик Ливерпуля,но в том матче было полное ощущение,что Реал игру уже не отдаст после гола. Хотя времени было полно ещё. После того как они прошли такой путь,выкинув ПСЖ,Челси и Сити, не было ничего что их бы удивило или испугало. А Ливерпулю по дороге к финалу как раз и не хватило почувствовать вкус крови. Слишком легко на самом деле получилось и в финале не смогли прыгнуть выше головы
Согласен. Ливерпулю действительно не хватило топ-соперника в плей-офф. А Реал после такой не мог позволить себе проиграть финал.
+16
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Sevuska
Я люблю пересматривать 4:0 против команды лучшего спортсмена Вселенной 😎
А 2:8 смотрю ещё чаще 😆
Как же он жалок 😂
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Homelender_666
Стоит признать, что Ливерпуль провёл хороший матч и должен был забивать минимум 1 раз, но Куртуа выдал суперигру и, Реал смог выиграть благодаря 1 удару в створ ворот. Клопп - отличный тренер, который не виноват в том, что Куртуа играл как в последний раз.
+52
-7
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Eziiko
Матч имени Куртуа
+27
-2
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