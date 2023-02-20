назвал пыткой просмотр записи финала прошлого розыгрыша .

В финале ЛЧ-2021/22 « » Клоппа уступил « » со счетом 0:1. Во вторник эти команды встретятся в 1/8 финала ЛЧ-2022/23.

«В матчах с «Реалом» с нами случались разные вещи.

Мы играли в этом финале в Париже, и я не пересматривал его до этих выходных, и теперь я знаю почему – это была настоящая пытка. Мы провели хороший матч и могли победить, но они забили решающий гол, а мы нет.

Я очень рад, что мы сыграем этот матч сейчас, а не несколько недель назад. Нам нужно провести две суперигры, чтобы пройти дальше. Если мы не покажем все, на что способны, у нас не будет шансов», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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