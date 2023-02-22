«Ливерпуль» в 3-й раз в XXI веке пропустил 5+ голов на «Энфилде» – от «Реала» и дважды от «Арсенала»

« » в третий раз в XXI веке пропустил 5+ голов на «Энфилде».

«Красные» дома уступили « » (2:5) в первом матче 1/8 финала .

В этом веке еще лишь одна команда забивала «Ливерпулю» на « » пять и более мячей – это делал « » в 2007-м (6:3) и в 2019-м (5:5).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.