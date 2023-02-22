«Ливерпуль» в 3-й раз в XXI веке пропустил 5+ голов на «Энфилде» – от «Реала» и дважды от «Арсенала»

Теги Энфилд Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Арсенал Футбол

«Ливерпуль» в третий раз в XXI веке пропустил 5+ голов на «Энфилде».

«Красные» дома уступили «Реалу» (2:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В этом веке еще лишь одна команда забивала «Ливерпулю» на «Энфилде» пять и более мячей – это делал «Арсенал» в 2007-м (6:3) и в 2019-м (5:5).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

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15 комментариев

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Maliw Ali
Ответ llolishe
Если у Клоппа есть совесть он уйдет из Ливерпуля) Если в его видении испанец из молодежки может контролировать центр поля весь матч против Реала то Клопп явно ошибается
Там состав изжил себя , надо или менять и строить команду по новой или приглашать другого тренера и надеяться на лучшее . Но клоп строитель знатный , Боруссия и Ливерпуль тому доказательство , хоть сейчас Ливерпуль и плох . У каждого своё мнение конечно , но как по мне , этот тренер стоит больше чем все футболисты в этом клубе , что владельцы клуба и говорили впрочем.
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llolishe
Ответ белошип
У Ливерпуля крутой тренер Просто в этом сезоне не попёрло,бывает)
Сейчас Клопп не крутой тренер)Уже полгода Ливерпулю голы забивают с контраатак и Клопп ничего не может и не хочет делать с этим
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Yuri Ten
У Куртуа и Алиссона пока-что ничья, ждём реванша на Бернабеу))
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белошип
Ответ llolishe
Ливерпулю нужен новый тренер
У Ливерпуля крутой тренер
Просто в этом сезоне не попёрло,бывает)
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Fazy10
Реал это хозяин Ливерпуля
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-2
-2
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Tibaut Curtois
То редкое чувство когда будто обдурил букмекеров))
+20
0
+20
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llolishe
Ответ белошип
Ливерпуль обязан играть в ЛЧ в следующем сезоне,лучше они чем какой-нибудь ’фк0лч’)
Ливерпулю нужен новый тренер
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llolishe
Если у Клоппа есть совесть он уйдет из Ливерпуля)
Если в его видении испанец из молодежки может контролировать центр поля весь матч против Реала то Клопп явно ошибается
+2
-2
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Jazzzz
Арсенал топ
0
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HI MARS
Два из трёх приходится на Клоппа.И это с самым дорогим защитником и вратарём в истории.Думали Роджерсы будут бить этот рекорд.А нет
0
-1
-1
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Sevuska
Какой же Клопп вошедший в историю 👍
0
0
0
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белошип
Ливерпуль обязан играть в ЛЧ в следующем сезоне,лучше они чем какой-нибудь ’фк0лч’)
0
-3
-3
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Армен Онфрой
Ответ Yubaba
Вроде же говорили, что даже 4 не пропускали. Или речь не про еврокубки?
Имелись в виду еврокубки.
+10
0
+10
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Роман
Там где Реал, там всегда обновляются рекорды.
+4
-2
+2
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Yubaba
Вроде же говорили, что даже 4 не пропускали. Или речь не про еврокубки?
+3
0
+3
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