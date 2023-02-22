«Ливерпуль» в 3-й раз в XXI веке пропустил 5+ голов на «Энфилде» – от «Реала» и дважды от «Арсенала»
«Ливерпуль» в третий раз в XXI веке пропустил 5+ голов на «Энфилде».
«Красные» дома уступили «Реалу» (2:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
В этом веке еще лишь одна команда забивала «Ливерпулю» на «Энфилде» пять и более мячей – это делал «Арсенал» в 2007-м (6:3) и в 2019-м (5:5).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Просто в этом сезоне не попёрло,бывает)
Если в его видении испанец из молодежки может контролировать центр поля весь матч против Реала то Клопп явно ошибается