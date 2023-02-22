Клопп о 2:5 с «Реалом»: «Начали идеально, так «Ливерпуль» хочет играть. Второй гол – это фарс, такого не должно быть. Мы не пришли в себя после 2:3»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Футбол

Юрген Клопп подвел итоги матча «Ливерпуля» и «Реала» в Лиге чемпионов (2:5).

«Начало было великолепным. В нем была вся наша суть. Это было идеально, именно так мы хотели играть. Весь первый тайм был хорош, не считая пропущенных голов.

Первый пропущенный гол – мы стали немного пассивны, не преследовали их. Второй гол – это фарс. Такого не должно быть, но такое может случиться, 2:2.

Потом счет стал 2:3, а это не очень хорошо против прекрасно играющей на контратаках команды. Больше мы не смогли прийти в себя.

Нужно было все 95 минут играть как в первом тайме, но нужно было вернуть импульс. При счете 2:3 все было наоборот. Размер свободного пространства в третьем голе невероятен, но это произошло.

Мы поедем в Мадрид и сыграем в футбол. Это будет серьезная задача. Но сначала мы должны сыграть в Премьер-лиге и убедиться, что мы извлекли уроки из этой игры», – сказал тренер «Ливерпуля».

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26 комментариев

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Арман Мартиросян
Не буду смотреть матчи Ливерпуля, если Гомес будет в старте. Реально это уже вредно для здоровья, а у меня диплом меда на носу. Второй год уже пишу, что гнать надо этого балласта, а он уже который матч руинит все что можно.
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filippa
у этого порадения есть плюсы. сейчас окончательно отвалятся все глоры ... а болельшикам , настоящим болельщикам остается ждать и верить.
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Андрей Хенто
Ответ Растиньяк
Почему все пытаются перебегать Реал?
Потому что все думают, что Модрича в центре можно перебегать, а в итоге Модрич перебегал всех. Как же он великолепно сыграл в моменте с пятым голом, маленький гений большого футбола.
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xQcoW
Опозорился физрук
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Reece24
Этот Ливерпуль все. Клоппу пора на ферму в отпуск. Никакой Беллингем это дно не спасёт.
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ZamoRano
Мне больше третий гол понравился, это что-то уровня чемпионата Афганистана в плане защиты🤣🤣🤣
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Утя Ваткин
Гений в очках где ты
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Yubaba
Месть, это блюдо, которое лучше не подавать (с) М. Салах
+2
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pi5ka
Ответ Растиньяк
Почему все пытаются перебегать Реал?
нынешний футбол таков
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Ман Сити
Все по плану еще 27 лет без трофеев. Есть мнение что меркантильтный физрук сливает проект чтобы срубить неустойку.
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Нефанатик
Реал это не клуб из АПЛ, это другой уровень
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белошип
Ответ Ман Сити
Опять заныл физрук
Клопп хозяин Сити и Пепа)
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Мыкола
Нужно было уходить победителем ему пару лет назад, когда портовик случайно стал чемпионом раз в 150 лет. А теперь только позор и унижения
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3fz64j5nvq
Ответ layton
Пора опять одевать Салаха в футболку “never give up”
Не поможет
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MVL
Ну он реально думал обыграть Байчетичем и Фабиньо Модрича и Вальверде?
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BearS
Гомес - футболист (с) величайший скам в истории
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M93
Ответ gronk22
Чей второй гол это фарс?
Обоих.)
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А.В.Бубнов
У этого бездаря всегда найдется, что сказануть. Жаль, в футболе он не такой креативный
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layton
Пора опять одевать Салаха в футболку “never give up”
+7
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СуперНегр228
Гнать физрука
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Андрей Хенто
Ответ gronk22
Чей второй гол это фарс?
всех)
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HI MARS
Лучше сосредочиться на АПЛ
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gronk22
Чей второй гол это фарс?
+7
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Royal Watcher
Что с полем сегодня было?
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Ман Сити
Опять заныл физрук
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