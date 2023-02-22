Клопп о 2:5 с «Реалом»: «Начали идеально, так «Ливерпуль» хочет играть. Второй гол – это фарс, такого не должно быть. Мы не пришли в себя после 2:3»

подвел итоги матча «Ливерпуля» и «Реала» в (2:5).

«Начало было великолепным. В нем была вся наша суть. Это было идеально, именно так мы хотели играть. Весь первый тайм был хорош, не считая пропущенных голов.

Первый пропущенный гол – мы стали немного пассивны, не преследовали их. Второй гол – это фарс. Такого не должно быть, но такое может случиться, 2:2.

Потом счет стал 2:3, а это не очень хорошо против прекрасно играющей на контратаках команды. Больше мы не смогли прийти в себя.

Нужно было все 95 минут играть как в первом тайме, но нужно было вернуть импульс. При счете 2:3 все было наоборот. Размер свободного пространства в третьем голе невероятен, но это произошло.

Мы поедем в и сыграем в футбол. Это будет серьезная задача. Но сначала мы должны сыграть в Премьер-лиге и убедиться, что мы извлекли уроки из этой игры», – сказал тренер « ».

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