Спаллетти о 2:0 с «Айнтрахтом»: «Главный враг «Наполи» – самонадеянность. Нужно выиграть второй матч»

подвел итоги матча « » с « » (2:0) в .

«Команда хорошо начала матч, особенно против соперника, который знает, что делать в плане тактики и игравшего по схеме 4-3-3.

Нам нужно оставаться очень спокойными, есть еще одна игра, в которую нужно побеждать. Наш самый большой враг – это самонадеянность, когда считаешь, что уже все сделано.

Мы показали, что можем пройти дальше, но нам нужно выиграть следующий матч», – сказал тренер неаполитанцев.

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