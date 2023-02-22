Спаллетти о 2:0 с «Айнтрахтом»: «Главный враг «Наполи» – самонадеянность. Нужно выиграть второй матч»

Теги Айнтрахт Франкфурт Лучано Спаллетти серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Футбол

Лучано Спаллетти подвел итоги матча «Наполи» с «Айнтрахтом» (2:0) в Лиге чемпионов.

«Команда хорошо начала матч, особенно против соперника, который знает, что делать в плане тактики и игравшего по схеме 4-3-3.

Нам нужно оставаться очень спокойными, есть еще одна игра, в которую нужно побеждать. Наш самый большой враг – это самонадеянность, когда считаешь, что уже все сделано. 

Мы показали, что можем пройти дальше, но нам нужно выиграть следующий матч», – сказал тренер неаполитанцев.

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9 комментариев

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Александра Александрова
За Наполи можно и нужно притопить , шикарная команда , да еще и тренер почти наш ))
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ubAA
Ответ Sergio Alexander
У Айнтрахта нет шансов, даже если они со старта на одного лишнего игрока выпустят. Франкфурт дома вообще ничего не создал, о каких шансах речь? При всём уважение, но даже Специя для Наполи больше проблем доставила, чем Айнтрахт вчера вечером.
Даже Сасуолло покрепче Айнтрахта )))
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Batt Monner
Немецкий пивзавод произвел удручающее впечатление, остался в игре только благодаря Траппу, вот ему зачет. В остальном они видимо только бегать и прессинговать умеют, и закидывать на Муани. Такой футбол в плей офф ЛЧ не нужен.
Наполи мяу, даже завидно, что они так круто все делают
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В Питере Пять
Ответ Кирилл Голивец
Я вот болел за Айнтрахт. Но блин Наполи бесполезно хейтить и принижать, там в очень крутой комбинационный футбол играют совершенно неочевидные для этого уровня игроки. Спал топище, конечно. Кажется им в чем-то проще будет пройти дальше, чем МС и Баварии, которые постоянно что-то переиначивают внутри своих схем.
А кого полезно хейтить и принижать?
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Sergio Alexander
Ответ Yuri Ten
У Айнтрахта без Муани нет шансов ещё в гостях
У Айнтрахта нет шансов, даже если они со старта на одного лишнего игрока выпустят.
Франкфурт дома вообще ничего не создал, о каких шансах речь? При всём уважение, но даже Специя для Наполи больше проблем доставила, чем Айнтрахт вчера вечером.
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+3
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blaugrano
Такой Наполи вправе и на золотой дубль замахнуться. Фантастическая команда.
+3
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Yuri Ten
У Айнтрахта без Муани нет шансов ещё в гостях
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Кирилл Голивец
Я вот болел за Айнтрахт. Но блин Наполи бесполезно хейтить и принижать, там в очень крутой комбинационный футбол играют совершенно неочевидные для этого уровня игроки. Спал топище, конечно. Кажется им в чем-то проще будет пройти дальше, чем МС и Баварии, которые постоянно что-то переиначивают внутри своих схем.
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инок
Уверен, что Наполи возьмет долгожданное скудетто!
Успехов вам и в ответной игре с Айнтрахтом в Неаполе
+5
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