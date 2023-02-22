Спаллетти о 2:0 с «Айнтрахтом»: «Главный враг «Наполи» – самонадеянность. Нужно выиграть второй матч»
Лучано Спаллетти подвел итоги матча «Наполи» с «Айнтрахтом» (2:0) в Лиге чемпионов.
«Команда хорошо начала матч, особенно против соперника, который знает, что делать в плане тактики и игравшего по схеме 4-3-3.
Нам нужно оставаться очень спокойными, есть еще одна игра, в которую нужно побеждать. Наш самый большой враг – это самонадеянность, когда считаешь, что уже все сделано.
Мы показали, что можем пройти дальше, но нам нужно выиграть следующий матч», – сказал тренер неаполитанцев.
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Наполи мяу, даже завидно, что они так круто все делают
Франкфурт дома вообще ничего не создал, о каких шансах речь? При всём уважение, но даже Специя для Наполи больше проблем доставила, чем Айнтрахт вчера вечером.
Успехов вам и в ответной игре с Айнтрахтом в Неаполе