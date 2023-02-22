«Наполи» выиграл 8 из 9 последних матчей. Общий счет – 23:4

Теги Айнтрахт Франкфурт Лучано Спаллетти серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Футбол

«Наполи» продлил беспроигрышную серию в основное время до 9 матчей.

Сегодня команда Лучано Спаллетти обыграла «Айнтрахт» в Лиге чемпионов (2:0).

В 9 последних матчах во всех турнирах одержали 8 побед и один раз сыграли вничью в основное время, по пенальти уступив «Кремонезе» в Кубке Италии. Общий счет – 23:4.

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20 комментариев

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!!!Bata!!!
Ответ Сергей Фомичев
Если Ман Сити не попадет, могут в 1/2 пройти.
Уверен сам Ман Сити не захочет такой Наполи.
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Сергей Фомичев
Если Ман Сити не попадет, могут в 1/2 пройти.
0
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0
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Сергей Фомичев
Ответ Кукич
Лучше вместо всех этих Брюгге,Айнтрахтов Барса с Атлетико попали бы в ПО.Атлетико в по команда не подарок,в прошлом году Сити еле унес ноги из Мадрида.А эти Брюгге и Айнтрахты статисты
Особенно блевотного атлетико не хватает в плейофф
+1
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+1
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OldRedWhite
Ответ Arthur Jacob
Одно наслаждение смотреть игру Наполи, просто летают по полю
Добрая половина аналитиков предрекала сухую победу Наполи !
Они ещё и пропускать бросили )))
+6
0
+6
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ubAA
Сомневаюсь что кто-то способен остановить Наполи, будет дубль , Скудетто и ЛЧ !
+3
-1
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инок
Уверен, что Наполи возьмет долгожданное скудетто!
Удачи ему и ЛЧ
+4
0
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!!!Bata!!!
Ответ Arthur Jacob
Атлетико который занял последне место в группе с Брюгге, Байером и с Порту?
Ну это другое)
+1
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BZB
Крутая команда, но пока легковесная. Посмотрим, что будет дальше.
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vova123456
Ответ Эркинбек Апаканов
Ой не смеши, твой Лео играл в 1/4 финала ЛЧ когда тебе было 5 лет 🤣
Да, согласен, уникальный игрок. Сколько лет, а он ещё играет на высочайшем уровне. Аж новое поколение выросло, как ты и подметил.
Но не кажется ли тебе что это ветка чуть чуть про другое, и не стоит и здесь восхвалять Месси? Только не обижайся он заслуживает но всё же...
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badaboom
Топлю за них в ЛЧ!
+5
0
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Arthur Jacob
Ответ Кукич
Лучше вместо всех этих Брюгге,Айнтрахтов Барса с Атлетико попали бы в ПО.Атлетико в по команда не подарок,в прошлом году Сити еле унес ноги из Мадрида.А эти Брюгге и Айнтрахты статисты
Атлетико который занял последне место в группе с Брюгге, Байером и с Порту?
+5
0
+5
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Кукич
Лучше вместо всех этих Брюгге,Айнтрахтов Барса с Атлетико попали бы в ПО.Атлетико в по команда не подарок,в прошлом году Сити еле унес ноги из Мадрида.А эти Брюгге и Айнтрахты статисты
0
-5
-5
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Dead88 Poets
Ответ Барсик Юрана
С Лео?
Лео домашка по немецкому учит
+1
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Эркинбек Апаканов
Ответ Барсик Юрана
С Лео?
Им бы Баварию пройти сначала
+1
-1
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Эркинбек Апаканов
Ответ Барсик Юрана
С Лео?
Ой не смеши, твой Лео играл в 1/4 финала ЛЧ когда тебе было 5 лет 🤣
+18
-5
+13
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nugoboss
Команда терминаторов!!!!
+2
0
+2
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Los Galácticos
Спалетти мощно прокачал Наполи, очень интересно как они в итоге сыграют в этой ЛЧ, потому что могут обыграть кого угодно.
+5
-3
+2
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Барсик Юрана
Ответ Эркинбек Апаканов
Наполи может дойти до финала, если только не встретятся с королями)
С Лео?
+3
-7
-4
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Эркинбек Апаканов
Наполи может дойти до финала, если только не встретятся с королями)
+10
-3
+7
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Arthur Jacob
Одно наслаждение смотреть игру Наполи, просто летают по полю
+18
-1
+17
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