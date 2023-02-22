«Наполи» выиграл 8 из 9 последних матчей. Общий счет – 23:4

« » продлил беспроигрышную серию в основное время до 9 матчей.

Сегодня команда обыграла « » в чемпионов (2:0).

В 9 последних матчах во всех турнирах одержали 8 побед и один раз сыграли вничью в основное время, по пенальти уступив «Кремонезе» в Кубке Италии. Общий счет – 23:4.