«Наполи» выиграл 8 из 9 последних матчей. Общий счет – 23:4
«Наполи» продлил беспроигрышную серию в основное время до 9 матчей.
Сегодня команда Лучано Спаллетти обыграла «Айнтрахт» в Лиге чемпионов (2:0).
В 9 последних матчах во всех турнирах одержали 8 побед и один раз сыграли вничью в основное время, по пенальти уступив «Кремонезе» в Кубке Италии. Общий счет – 23:4.
Они ещё и пропускать бросили )))
Удачи ему и ЛЧ
Но не кажется ли тебе что это ветка чуть чуть про другое, и не стоит и здесь восхвалять Месси? Только не обижайся он заслуживает но всё же...