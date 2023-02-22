«Это безумие». Линекер о матче «Ливерпуля» с «Реалом» в ЛЧ
Гари Линекер поделился эмоциями от матча «Ливерпуля» с «Реалом» в Лиге чемпионов.
В первом тайме «Ливерпуль» забил дважды за 14 минут игры, но «Реалу» удалось отыграться благодаря дублю Винисиуса.
Кроме того, на 27-й минуте травму получил защитник мадридцев Давид Алаба – вместо него на поле вышел Начо Фернандес.
«Этот матч – безумие», – написал бывший форвард сборной Англии в твиттере.
В начале второго тайма «Реал» повел в счете – 3:2.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Реал забил 5 голов по всем правилам игры у 70-ой минуте, как это назвать еще кроме как декласс?
Есть версии?
Мне другое, пока, в голову не приходит
Были бы все матчи ЛЧ такими.