поделился эмоциями от матча « » с « » в .

В первом тайме «Ливерпуль» забил дважды за 14 минут игры, но «Реалу» удалось отыграться благодаря дублю Винисиуса.

Кроме того, на 27-й минуте травму получил защитник мадридцев Давид Алаба – вместо него на поле вышел Начо Фернандес.

«Этот матч – безумие», – написал бывший форвард сборной Англии в твиттере.

В начале второго тайма «Реал» повел в счете – 3:2.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.