«Это безумие». Линекер о матче «Ливерпуля» с «Реалом» в ЛЧ

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Гари Линекер Ла Лига Лига чемпионов УЕФА соцсети Футбол

Гари Линекер поделился эмоциями от матча «Ливерпуля» с «Реалом» в Лиге чемпионов.

В первом тайме «Ливерпуль» забил дважды за 14 минут игры, но «Реалу» удалось отыграться благодаря дублю Винисиуса.

Кроме того, на 27-й минуте травму получил защитник мадридцев Давид Алаба – вместо него на поле вышел Начо Фернандес.

«Этот матч – безумие», – написал бывший форвард сборной Англии в твиттере.

В начале второго тайма «Реал» повел в счете – 3:2.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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41 комментарий

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TNGHT
Главный глор Барсы в лютом шоке, уже отплясывал при 2:0 ))
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Lavinka
Безумие ? Это СПАРТА ! (с) Леонид .
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Дмитрий Калашников
Ответ Philadelphia51
Модрич в 146 лет в соло катает всю полузащиту Ливера , что за игрок , жаль такого не заменить , таких больше нет !
А как он от молодого убежал, сказка!
+3
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+3
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ПоСоХ
Ответ Ллб
Нелепый "автогол" это ещё и про второй гол Ливерпуля , по-смыслу тоже самое. Но это Вы не хотите видеть и упоминать. Реал забил 5 голов по всем правилам игры у 70-ой минуте, как это назвать еще кроме как декласс? Есть версии? Мне другое, пока, в голову не приходит
Третий гол забит с придуманного штрафного, потом не поставлен пенальти где 3:3 могло быть и не известно как матч окончился бы. Каждый год когда у Реала не идет включаются судьи
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ПоСоХ
Ответ Никита Тулаев
ну пенальти там 50 на 50, я как человек не болеющий ни за один клуб выскажу свое мнение. а вот красная Айнтрахту на мой взгляд очень спорная
Ну если игрок выпрыгивает на него летящий мяч и его откровенно в спину толкают в штрафной это что? По правилам это пенальти, по факту очередная ошибка судьишки, причем вторая в матче. Первая где он левый штрафной увидел.
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BananaMantana
Ответ sinkindragon@gmail.com
так таблицу в АПЛ мы видим…
Учитывая таблицу очевидно, что все силы и физ. и ментальные Ливерпуль положил на этот матч
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Ллб
Ответ ПоСоХ
Ну если ошибки судьи каждый сезон в сторону Реала помогают им стоить уже задуматься. Какой деклас там реал проводит. Судья тащит: сначала левый штрафной потом не ставит очевидный пенальти и после этого пропускают нелепый автогол
Нелепый "автогол" это ещё и про второй гол Ливерпуля , по-смыслу тоже самое. Но это Вы не хотите видеть и упоминать.
Реал забил 5 голов по всем правилам игры у 70-ой минуте, как это назвать еще кроме как декласс?
Есть версии?
Мне другое, пока, в голову не приходит
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-1
-1
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Никита Тулаев
Ответ ПоСоХ
И вновь с помощью судей. Левый штрафной после не назначают пенальти очевидный в ворота Реала. Видимо это у испашек традиция заносить одним в ла лиге вторым в лч
ну пенальти там 50 на 50, я как человек не болеющий ни за один клуб выскажу свое мнение. а вот красная Айнтрахту на мой взгляд очень спорная
0
-1
-1
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Momos
Ответ sinkindragon@gmail.com
так таблицу в АПЛ мы видим…
так даже не в таблице дело - они может еще и в ЛЧ на следующий сезон впрыгнут. Тут дело в организации игры
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ПоСоХ
Ответ Ллб
Очень жалко выглядит ваш комментарий на фоне полного декласса мерсисайцев
Ну если ошибки судьи каждый сезон в сторону Реала помогают им стоить уже задуматься. Какой деклас там реал проводит. Судья тащит: сначала левый штрафной потом не ставит очевидный пенальти и после этого пропускают нелепый автогол. Ну и Гомеза надо было менять
+1
-1
0
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Philadelphia51
Модрич в 146 лет в соло катает всю полузащиту Ливера , что за игрок , жаль такого не заменить , таких больше нет !
+10
0
+10
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ПоСоХ
Ответ Ллб
Очень жалко выглядит ваш комментарий на фоне полного декласса мерсисайцев
Ну если ошибки судьи каждый сезон в сторону Реала помогают им стоить уже задуматься. Какой деклас там реал проводит. Судья тащит: сначала левый штрафной потом не ставит очевидный пенальти и после этого пропускают нелепый автогол
+1
-1
0
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Raul Gonzalez
Эта команда невероятно преображается в матчах Лиги Чемпионов. Гимн так их заводит, или соперник возбуждает?) Чем выше уровень соперника, тем лучше Реал. Браво. Hala Madrid!!! 💪🏼💪🏼💪🏼
+2
0
+2
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sinkindragon@gmail.com
Ответ Momos
Перед матчем написал, что Ливерпуль - это команда клоунов и меня заминусовали. Однако ход матча показывает, что так и есть. В обороне у Ливерпуля просто катастрофа!
так таблицу в АПЛ мы видим…
0
0
0
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sinkindragon@gmail.com
Ответ Ллб
Как болельщик Барселоны , выражаю категорическое удовольствие от происходящего на поле. Кайф игра . Ооолххххххх...пока писал четвертый прилетел Смак)
игра интересная , открытая , но Ливерпуль хуже обычного даже играет , Джо Гомес не виноват во всем , но явно это он слабое звено в защите , позиция всегда не та у него
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Dexter Dallas
Ответ Ллб
Как болельщик Барселоны , выражаю категорическое удовольствие от происходящего на поле. Кайф игра . Ооолххххххх...пока писал четвертый прилетел Смак)
А уже и 5й)
+4
0
+4
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Christian Cage
Ответ mqh9pzrxgf
Скинь адрес, вызову пожарных и скорую
Еще нужна машина из специальной больницы
0
-1
-1
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Ллб
Ответ ПоСоХ
И вновь с помощью судей. Левый штрафной после не назначают пенальти очевидный в ворота Реала. Видимо это у испашек традиция заносить одним в ла лиге вторым в лч
Очень жалко выглядит ваш комментарий на фоне полного декласса мерсисайцев
+2
-1
+1
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Momos
Перед матчем написал, что Ливерпуль - это команда клоунов и меня заминусовали. Однако ход матча показывает, что так и есть. В обороне у Ливерпуля просто катастрофа!
+9
-2
+7
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Максим Ларченков
Какой же клопп гостеприимный!
+3
0
+3
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Dark.Babysitter
Дичь, трэш и угар!
Были бы все матчи ЛЧ такими.
+2
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+2
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Старик Стариканов
никакого безумия нету,Реал на классе обыгрывает второй ливерпульский
+1
-1
0
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Бродяга-симпатяга
Анчелотти деклассирует Клоппа просто.
+2
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Tsamourlidis_mufc
А вы тоже ждете, когда Мошка отомстит Реалу?
+1
-1
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max mystique
Что за бешеный матч просто! Я в шоке
0
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