«Суперлига уже существует – это АПЛ. В футболе доходы строго зависят от побед». Галлиани об отрыве АПЛ от остальных топ-лиг

считает, что уже существует в Англии.

Генеральный директор «Монцы» ответил на вопрос о финансовом разрыве между пятью европейскими топ-лигами.

«Суперлига уже существует. Она называется «английская Премьер-лига».

Это необратимый процесс. Я достаточно давно в футболе, чтобы знать, что доходы строго зависят от побед», – цитирует Галлиани Football Italia.

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