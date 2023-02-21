«Суперлига уже существует – это АПЛ. В футболе доходы строго зависят от побед». Галлиани об отрыве АПЛ от остальных топ-лиг
Адриано Галлиани считает, что Суперлига Европы уже существует в Англии.
Генеральный директор «Монцы» ответил на вопрос о финансовом разрыве между пятью европейскими топ-лигами.
«Суперлига уже существует. Она называется «английская Премьер-лига».
Это необратимый процесс. Я достаточно давно в футболе, чтобы знать, что доходы строго зависят от побед», – цитирует Галлиани Football Italia.
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С таким контрактом как сейчас у АПЛ и Реал и Барса железно пошли бы уступки по распределению дохода от телеправ
По второй части : Вы сильно перепутали и смешали понятия "аутентичность" и "денжный достаток".
Владельцы Барселона и Реала -- это болельщики ( сосьос) уже много десятков лет, а президенты вроде Лапорты и Переса -- это выборные люди, которых переизбирают и даже могут выразить им импичмент и сместить по ходу их текущего срока. В АПЛ же полное самодурство , хозяева делают что хотят и никто фактически им не указ. Пришел,допустим, вместо олигарха из России американский футбольный фрик Боэли и устраивает , что ему по-кайфу ...иди Глейзеры , которые отщипывают бабло с акций МЮ в виде дивидендов -- и тоже пофиг на всё.
Команды АПЛ сейчас , во многих планах , как дорогие эскортницы --- кто платит тот и пользуется ими как хочет.
Топ Испании и немецкие клубы же сохраняют свое лицо и аутентичность.
Да что ты говоришь, про аутентичность они заговорили. А чем Пересы твои отличаются от шейхов, когда он трансферные рекорды побивал один за другим и галактикосы собирал. Разве что специфический головной убор не носит
Испанские топы так же как немецкие с правилом 50+1 всего лишь не продаются и сохраняют аутентичность , в отличии от АПЛвских, которые давно ее уже потеряли и ходят по рукам у олигархов, шейхов и прочих американских миллиардеров сумасбродов
Остальным сильнейшим лигам надо перенимать опыт и подтягиваться