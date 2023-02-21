«Суперлига уже существует – это АПЛ. В футболе доходы строго зависят от побед». Галлиани об отрыве АПЛ от остальных топ-лиг

Теги премьер-лига Англия серия А Италия бизнес Адриано Галлиани Монца Суперлига Европы Футбол

Адриано Галлиани считает, что Суперлига Европы уже существует в Англии.

Генеральный директор «Монцы» ответил на вопрос о финансовом разрыве между пятью европейскими топ-лигами.

«Суперлига уже существует. Она называется «английская Премьер-лига».

Это необратимый процесс. Я достаточно давно в футболе, чтобы знать, что доходы строго зависят от побед», – цитирует Галлиани Football Italia.

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13 комментариев

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Ллб
Ответ #SharkTeam
А ты думаешь в АПЛ сразу было так? Посмотри разброс выплат по местам. А что будет если его изменить по лолиговскому образцу)
Посмотри распределение телевизионных доходов, до последних двух жирных телеконтрактов .
С таким контрактом как сейчас у АПЛ и Реал и Барса железно пошли бы уступки по распределению дохода от телеправ
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Ллб
Ответ Stivi M.D.
Так конечно будет разброс, если последние 30 лет два клуба будут забирать себе жирный кусок пирога. Да, на какое-то время они начнут сильно отставать, а кто говорил, что будет быстро и легко? Надо было думать об этом ДО того, как убивать конкуренцию лиги. Зато на дистанции это поднимет престиж чемпионата. Сейчас это гумно смотреть невозможно просто. Да что ты говоришь, про аутентичность они заговорили. А чем Пересы твои отличаются от шейхов, когда он трансферные рекорды побивал один за другим и галактикосы собирал. Разве что специфический головной убор не носит
Первая часть настолько глупость, что даже отвечать будет неправильно с моей стороны.
По второй части : Вы сильно перепутали и смешали понятия "аутентичность" и "денжный достаток".
Владельцы Барселона и Реала -- это болельщики ( сосьос) уже много десятков лет, а президенты вроде Лапорты и Переса -- это выборные люди, которых переизбирают и даже могут выразить им импичмент и сместить по ходу их текущего срока. В АПЛ же полное самодурство , хозяева делают что хотят и никто фактически им не указ. Пришел,допустим, вместо олигарха из России американский футбольный фрик Боэли и устраивает , что ему по-кайфу ...иди Глейзеры , которые отщипывают бабло с акций МЮ в виде дивидендов -- и тоже пофиг на всё.
Команды АПЛ сейчас , во многих планах , как дорогие эскортницы --- кто платит тот и пользуется ими как хочет.
Топ Испании и немецкие клубы же сохраняют свое лицо и аутентичность.
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#SharkTeam
Ответ Ллб
С кем и чем делиться-то? Посмотри на разброс телеаудитории Реала и Барсы с остальными в Лиге , а теперь посмотри и сравни на действующий телевизионный контракт АПЛ и Ла-лиги. Если сейчас Барса и Реалу начнут заниматься благотворительностью, то быстро могут потерять конкурентоспособность с клубами АПЛ, что автоматически добьет Ла-лигу и цену на ее телеправа. Испанские топы так же как немецкие с правилом 50+1 всего лишь не продаются и сохраняют аутентичность , в отличии от АПЛвских, которые давно ее уже потеряли и ходят по рукам у олигархов, шейхов и прочих американских миллиардеров сумасбродов
А ты думаешь в АПЛ сразу было так? Посмотри разброс выплат по местам. А что будет если его изменить по лолиговскому образцу)
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Stivi M.D.
Ответ Ллб
С кем и чем делиться-то? Посмотри на разброс телеаудитории Реала и Барсы с остальными в Лиге , а теперь посмотри и сравни на действующий телевизионный контракт АПЛ и Ла-лиги. Если сейчас Барса и Реалу начнут заниматься благотворительностью, то быстро могут потерять конкурентоспособность с клубами АПЛ, что автоматически добьет Ла-лигу и цену на ее телеправа. Испанские топы так же как немецкие с правилом 50+1 всего лишь не продаются и сохраняют аутентичность , в отличии от АПЛвских, которые давно ее уже потеряли и ходят по рукам у олигархов, шейхов и прочих американских миллиардеров сумасбродов
Так конечно будет разброс, если последние 30 лет два клуба будут забирать себе жирный кусок пирога. Да, на какое-то время они начнут сильно отставать, а кто говорил, что будет быстро и легко? Надо было думать об этом ДО того, как убивать конкуренцию лиги. Зато на дистанции это поднимет престиж чемпионата. Сейчас это гумно смотреть невозможно просто.

Да что ты говоришь, про аутентичность они заговорили. А чем Пересы твои отличаются от шейхов, когда он трансферные рекорды побивал один за другим и галактикосы собирал. Разве что специфический головной убор не носит
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The Best
Ответ Антоша Спирин
Ну да ну да. Вот когда Испания рулила, она брала все и не глядя. И ЛЧ и ЛЕ. Английскими клубами и не пахло. И сборная все взяла. Теперь говорят, что рулит АПЛ. Вроде да. НО! В полуфинале ЛЧ 2 испанских клуба и Реал взял титул. Сборная в .опе. Какое то странное руление. Так что в финансовом плане - да, АПЛ рулит, а вот по результатам как то не очень. Да и по игре Бавария смотрится посильнее английских клубов. И еще - когда рулила Барса, в ее составе было большинство испанцев, и даже воспитанников. А что в Сити? А? Вот вам и АПЛ.
В ЛЧ из Ла Лиги рулит только Реал (и то если бы ВАР ввели пораньше то у них бы было меньше кубков ЛЧ),клубы АПЛ чаще всех доходят до финала ЛЧ (то что они его сливают чаще всего) это уже другой разговор.Повторюсь,Ла Лигу в ЛЧ тащит только Реал и всё а у АПЛ есть много клубов которые проявляют себя в ЛЧ каждый год.Спорить нет смысла)
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Антон Князев
Ответ Антоша Спирин
Комментарий удален модератором
Полуфинал, финал с проигрышем по пенальти и четвертьфинал это называется сборная в .опе?) А Испания тогда где?
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Антоша Спирин
Ответ rmaxmud@mail.ru
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
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Ллб
Ответ Stivi M.D.
А ведь они могли бы. Но в Испании два клуба не хотят делиться, в Германии мешает правило 50+1. А в Италии не хотят обновлять инфраструктуру. Но куда проще создать Суперлигу и попытаться влезть в кормушку АПЛ, своими же проблемами впадлу заниматься
С кем и чем делиться-то? Посмотри на разброс телеаудитории Реала и Барсы с остальными в Лиге , а теперь посмотри и сравни на действующий телевизионный контракт АПЛ и Ла-лиги. Если сейчас Барса и Реалу начнут заниматься благотворительностью, то быстро могут потерять конкурентоспособность с клубами АПЛ, что автоматически добьет Ла-лигу и цену на ее телеправа.

Испанские топы так же как немецкие с правилом 50+1 всего лишь не продаются и сохраняют аутентичность , в отличии от АПЛвских, которые давно ее уже потеряли и ходят по рукам у олигархов, шейхов и прочих американских миллиардеров сумасбродов
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Last Hero
Ответ Stivi M.D.
А ведь они могли бы. Но в Испании два клуба не хотят делиться, в Германии мешает правило 50+1. А в Италии не хотят обновлять инфраструктуру. Но куда проще создать Суперлигу и попытаться влезть в кормушку АПЛ, своими же проблемами впадлу заниматься
Можно поподробнее что за правило 50+1?
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rmaxmud@mail.ru
Ответ Антоша Спирин
Ну да ну да. Вот когда Испания рулила, она брала все и не глядя. И ЛЧ и ЛЕ. Английскими клубами и не пахло. И сборная все взяла. Теперь говорят, что рулит АПЛ. Вроде да. НО! В полуфинале ЛЧ 2 испанских клуба и Реал взял титул. Сборная в .опе. Какое то странное руление. Так что в финансовом плане - да, АПЛ рулит, а вот по результатам как то не очень. Да и по игре Бавария смотрится посильнее английских клубов. И еще - когда рулила Барса, в ее составе было большинство испанцев, и даже воспитанников. А что в Сити? А? Вот вам и АПЛ.
Комментарий удален модератором
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Антоша Спирин
Ну да ну да. Вот когда Испания рулила, она брала все и не глядя. И ЛЧ и ЛЕ. Английскими клубами и не пахло. И сборная все взяла. Теперь говорят, что рулит АПЛ. Вроде да. НО! В полуфинале ЛЧ 2 испанских клуба и Реал взял титул. Сборная в .опе. Какое то странное руление. Так что в финансовом плане - да, АПЛ рулит, а вот по результатам как то не очень. Да и по игре Бавария смотрится посильнее английских клубов. И еще - когда рулила Барса, в ее составе было большинство испанцев, и даже воспитанников. А что в Сити? А? Вот вам и АПЛ.
+3
-3
0
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ljolik888
Пусть АПЛ в финансовом плане лучше всех и это правда. Но всегда будут клубы на европейской арене которые будут их побеждать .
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Stivi M.D.
Ответ Mihel
Не вина англичан, что они создали настолько финансово удачный проект Остальным сильнейшим лигам надо перенимать опыт и подтягиваться
А ведь они могли бы. Но в Испании два клуба не хотят делиться, в Германии мешает правило 50+1. А в Италии не хотят обновлять инфраструктуру. Но куда проще создать Суперлигу и попытаться влезть в кормушку АПЛ, своими же проблемами впадлу заниматься
+18
-2
+16
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Пепр Пепров
осталось только найти супер судей
0
-2
-2
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Mihel
Не вина англичан, что они создали настолько финансово удачный проект
Остальным сильнейшим лигам надо перенимать опыт и подтягиваться
+18
-3
+15
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