Терюшков о заявлении в СК на Борзыкина: «Никому не стоит забывать об ограничении права на свободу слова морально-нравственными ценностями российского общества»

Депутат Роман Терюшков высказался о заявлении в СК на блогера .

Ранее стало известно, что бывший член наблюдательного совета «Химок» написал заявление в Следственный комитет на Борзыкина после ролика о священнике в «Химках» из-за оскорбления чувств верующих и представителя власти.

В октябре сообщалось, что клуб позвал священника посетить раздевалки и футбольное поле, чтобы «снять проклятье».

«О блогере Борзыкине мне стало известно после выхода его видеосюжета, где основной темой выпуска было глумление над православным обрядом, проведенным ФК « ». Весь сюжет кишит издевательскими картинками и репликами автора.

Футбольный наблюдатель посчитал, что он вправе оскорблять чувства верующих, порочить доброе имя человека по причине, что ему так хочется и видится.

Мне, в свою очередь, привиделся ряд признаков уголовных статей в этих его действиях, поэтому был направлен соответствующий запрос в правоохранительные органы для правовой оценки.

Желая реализовать право на свободу слова, никому не стоит забывать об ограничении этого права правами других людей и организаций, а также общими морально-нравственными ценностями нашего российского общества», – заявил Терюшков.