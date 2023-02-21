Терюшков о заявлении в СК на Борзыкина: «Никому не стоит забывать об ограничении права на свободу слова морально-нравственными ценностями российского общества»

Теги Химки премьер-лига Россия Государственная дума Политика Роман Терюшков религия Михаил Борзыкин Футбол

Депутат Роман Терюшков высказался о заявлении в СК на блогера Михаила Борзыкина.

Ранее стало известно, что бывший член наблюдательного совета «Химок» написал заявление в Следственный комитет на Борзыкина после ролика о священнике в «Химках» из-за оскорбления чувств верующих и представителя власти.

В октябре сообщалось, что клуб позвал священника посетить раздевалки и футбольное поле, чтобы «снять проклятье».

«О блогере Борзыкине мне стало известно после выхода его видеосюжета, где основной темой выпуска было глумление над православным обрядом, проведенным ФК «Химки». Весь сюжет кишит издевательскими картинками и репликами автора.

Футбольный наблюдатель посчитал, что он вправе оскорблять чувства верующих, порочить доброе имя человека по причине, что ему так хочется и видится.

Мне, в свою очередь, привиделся ряд признаков уголовных статей в этих его действиях, поэтому был направлен соответствующий запрос в правоохранительные органы для правовой оценки.

Желая реализовать право на свободу слова, никому не стоит забывать об ограничении этого права правами других людей и организаций, а также общими морально-нравственными ценностями нашего российского общества», – заявил Терюшков.

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28 комментариев

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Faust Doc
Посодють олкоша Мишаню))
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Бронислав Каминский
Христианство изначально строилось на гонениях,мученичестве и т.д.
что это за верующие такие пошли,которых можно словами оскорбить?))
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Доктор Верховцев
Проведением подобного «обряда» ФК «Химки» поглумился над православием, тащемта.
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Вадим flanec
Ответ Екн Лор
Вот такие Терюшковы и двигают страну в 37-й год, под патриотические лозунги
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Eduard Rastryopin
А что за ценности такие?
Призывавшего топить и жечь украинских детей,сотрудника РТ Красовского даже не оштрафовали.
Убийцу,получившего 15 лет за убийство собственной бабушки ветерана ВОВ помиловали приказом Путина.
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Trappy D
Только учреждения полиции нравов не хватает Терюшкову для полного счастья.
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Andy Tucker
Ответ Ярик01
Обидел мракобеса - в тюрьму. Обидел ученого рассказами о ненаучной художественной басне 2000летней давности, да еще и навязывают её с школьной парты - всем похрен.
русскому языку не научили тебя в школе
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"Мне, в свою очередь, привиделся ряд признаков уголовных статей " - это ппц
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BaltikaSPb
Безотносительно Терюшкова и Борзыкина (мне оба этих персонажа отвратительны), но за базаром надо следить
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avcgloronalduMU
как одно с другим?
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Albert Rrahmani
Ниже есть коммент "Жаба против гадюки". Хорошо сказано. Зашел на канал Борзыкина и у него там везде американцы и гeйропейцы виноваты... Нравится мне, когда пуцриоты грызут друг друга)
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Александр Кулешов
Мелкий политик , хочет подняться на новый уровень ))
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evil
Ответ Анюточка Колыханова
жаба против гадюки
цска против зенита
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Kit244098
Он над нами издевался.
Сумасшедший - что возьмешь))
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toxa3006
Ответ Николай Коровин
господина?
у меня два варианта и ни один из них не господин
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Ярик01
Обидел мракобеса - в тюрьму.
Обидел ученого рассказами о ненаучной художественной басне 2000летней давности, да еще и навязывают её с школьной парты - всем похрен.
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Крыло советов
Как же так сделать что бы соблюдались не только те права, которые вам выгодны, но и ещё мои? А?
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Николай Коровин
Ответ selso99
Давненько слышно не было этого Г-на.
господина?
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Екн Лор
Вот такие Терюшковы и двигают страну в 37-й год, под патриотические лозунги
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Алексей Кузнецов
Ответ Анюточка Колыханова
жаба против гадюки
Не стоит ожидать жабу и гадюку.
Это просто борьба сэндвича против клизмы.
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Саша Казанов
Ох эта свобода слова. Сказка для свободолюбов
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Sinister Kid
терюшков против всех.
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Лжетрофеич
вот дрянь...
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Красный чай
Только теперь ограничение на свободу слова распространяется на любую неугодную информацию.
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Олег Кузнецов
Терюшков соревнутеся с Мизулиной,кто больше доносов напишет.
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