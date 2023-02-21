Терюшков о заявлении в СК на Борзыкина: «Никому не стоит забывать об ограничении права на свободу слова морально-нравственными ценностями российского общества»
Депутат Роман Терюшков высказался о заявлении в СК на блогера Михаила Борзыкина.
Ранее стало известно, что бывший член наблюдательного совета «Химок» написал заявление в Следственный комитет на Борзыкина после ролика о священнике в «Химках» из-за оскорбления чувств верующих и представителя власти.
В октябре сообщалось, что клуб позвал священника посетить раздевалки и футбольное поле, чтобы «снять проклятье».
«О блогере Борзыкине мне стало известно после выхода его видеосюжета, где основной темой выпуска было глумление над православным обрядом, проведенным ФК «Химки». Весь сюжет кишит издевательскими картинками и репликами автора.
Футбольный наблюдатель посчитал, что он вправе оскорблять чувства верующих, порочить доброе имя человека по причине, что ему так хочется и видится.
Мне, в свою очередь, привиделся ряд признаков уголовных статей в этих его действиях, поэтому был направлен соответствующий запрос в правоохранительные органы для правовой оценки.
Желая реализовать право на свободу слова, никому не стоит забывать об ограничении этого права правами других людей и организаций, а также общими морально-нравственными ценностями нашего российского общества», – заявил Терюшков.
что это за верующие такие пошли,которых можно словами оскорбить?))
Призывавшего топить и жечь украинских детей,сотрудника РТ Красовского даже не оштрафовали.
Убийцу,получившего 15 лет за убийство собственной бабушки ветерана ВОВ помиловали приказом Путина.
Сумасшедший - что возьмешь))
Обидел ученого рассказами о ненаучной художественной басне 2000летней давности, да еще и навязывают её с школьной парты - всем похрен.
Это просто борьба сэндвича против клизмы.