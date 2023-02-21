Депутат Терюшков написал заявление в СК на блогера Борзыкина после ролика о священнике в «Химках» из-за оскорбления чувств верующих и представителя власти

Депутат Роман Терюшков написал заявление в СК на блогера .

Причиной обращения в Следственный комитет послужило видео блогера « » позвали священника. Дичь года», в котором Борзыкин высказался о приглашении священника на стадион команды.

В октябре сообщалось, что клуб позвал священника посетить раздевалки и футбольное поле, чтобы «снять проклятье».

По версии Терюшкова, своим роликом Борзыкин нарушил две статьи уголовного кодекса – «оскорбление чувств верующих» и «оскорбление представителя власти», пишет Baza.

Следователи опросили блогера. Во время опроса Борзыкин сообщил, что не хотел оскорбить верующих, а хотел показать, что «проблемы с игрой невозможно решить приглашением в клуб священника и проведением церковных обрядов».

Также Михаил отметил, что все критические высказывания в адрес Терюшкова – это критика депутата не как представителя власти, а как человека, имеющего отношение к клубу и выступающего от имени клуба.

Ранее Терюшков был членом наблюдательного совета «Химок».

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