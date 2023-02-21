Депутат Терюшков написал заявление в СК на блогера Борзыкина после ролика о священнике в «Химках» из-за оскорбления чувств верующих и представителя власти

Теги Химки премьер-лига Россия происшествия Государственная дума Политика Роман Терюшков религия Михаил Борзыкин Футбол

Депутат Роман Терюшков написал заявление в СК на блогера Михаила Борзыкина.

Причиной обращения в Следственный комитет послужило видео блогера «Химки» позвали священника. Дичь года», в котором Борзыкин высказался о приглашении священника на стадион команды.

В октябре сообщалось, что клуб позвал священника посетить раздевалки и футбольное поле, чтобы «снять проклятье».

По версии Терюшкова, своим роликом Борзыкин нарушил две статьи уголовного кодекса – «оскорбление чувств верующих» и «оскорбление представителя власти», пишет Baza.

Следователи опросили блогера. Во время опроса Борзыкин сообщил, что не хотел оскорбить верующих, а хотел показать, что «проблемы с игрой невозможно решить приглашением в клуб священника и проведением церковных обрядов».

Также Михаил отметил, что все критические высказывания в адрес Терюшкова – это критика депутата не как представителя власти, а как человека, имеющего отношение к клубу и выступающего от имени клуба.

Ранее Терюшков был членом наблюдательного совета «Химок».

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71 комментарий

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Gregari
А если футболист или тренер мусульманин, иудей или будист, имеют ли они право пригласить священослужителей своих религий, чтобы провести тоже какие-то обряды с их шкафчиками? А можно распространить эти обряды на душевые и медицинские кабинеты или тут уже будет наложение религий и пропадёт действие предыдущих религий? А можно заявить об оскорбление чувства верующего, если православный священик обрызгал мой шкафчик и мои вещи, а я принадлежу к другой религии?
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Kit244098
Терюшкин заслужил славу сумасшедшего. Заявления от психов нельзя принимать. Противозаконно))
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Дмитрий Турецкий
Стукачелло ука, тфу
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Валерий Петров
Ответ Mypta3uh23
Забавно, что чувств атеистов не задевают когда зовут всяких попов водичкой побрызгать
Особенно когда космическую ракету обрызгивают.
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Антон
Ответ NoWar
Терюшков еще и жалкий стукачило!
Шок! ))
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Ronis
Почему на терюшкова не подать в суд за оскорбление человеческого достоинства?
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Nikita Nikitin
Мои чувства неверующего оскорбил Терюшков.
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Алексей Лапик
Цирк
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Andrew Chepaylo
Ответ Олег Кузнецов
Терюшков-это пример полной деградации депутата, когда он своими действиями дискредитирует депутатский корпус....
Депутатский корпус наверно с самого начала сам себя дискредитирует..
+4
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Pasa Muromcev
Терюшкин-эталон негодяя!
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Wiley Fox
Что терешков, что борзыкин - оба мерзкие жулики
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Олег Кузнецов
Ответ MironSM84
Тюрюшков,иди #####!!Но это другое))
Терюшков-это пример полной деградации депутата, когда он своими действиями дискредитирует депутатский корпус....
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Arty K.
Ля, оскорблённый какой...
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Wayne Gretzky 99
Вот гаденыш!
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Евгений Соболев
"Ряженные" тунеядцы и оскорбившиеся слуги - одного поля ягоды!))
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Mohnatiy
Оскорбление чувств клоунов явно имело место быть.
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НАВАЛЬНЫЙ
Ответ Mypta3uh23
Забавно, что чувств атеистов не задевают когда зовут всяких попов водичкой побрызгать
Не только атеистов. Любых здоровых людей.
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Юрий Кечко
Битва мочи и кала
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JBa
Ответ Андрей Никитин99
🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
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АБДЭЛЬ МАТЬ ЕГО КАДЕР
Ответ Mypta3uh23
Забавно, что чувств атеистов не задевают когда зовут всяких попов водичкой побрызгать
Атеисты тоже верующие, они верят что Бога нет
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bellyashe
не думал, что когда-то смогу в чём-то поддержать Борзыкина, но Терюшков способен даже на такое чудо
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Дмитрий Милов
руки прочь от Миши алкаша, он и Гребень делают топ-контент)
0
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Pavelaznaurov
Депутат-стукач——слова синонимы,есть еще синонимы со словом депутат,но все непечатные——ну ВЫ понимаете…
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Илья Владимирович
Ответ OldRedWhite
Карбонарий !
Карбонарий для него - слишком изысканное слово)
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Арсений Элин
че до миши докопался то чиновничик)
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