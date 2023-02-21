«Челси» близок к продлению контракта с Канте, не игравшим с августа. Опорник почти восстановился от травмы

« » и близки к продлению контракта.

По информации The Telegraph, клуб уверен, что сможет в ближайшее время подписать новое соглашение с французом. Сам 31-летний опорник, чей контракт истекает этим летом, также готов остаться в «Челси».

Канте не выходил на поле с августа после операции на задней поверхности бедра. Ожидается, что скоро он сможет вернуться к полноценным тренировкам. «Синие» надеются, что Нголо сможет выйти на поле в марте.

Статистику Канте можно изучить здесь.