«Челси» близок к продлению контракта с Канте, не игравшим с августа. Опорник почти восстановился от травмы

Теги Челси премьер-лига Англия Нголо Канте Футбол

«Челси» и Нголо Канте близки к продлению контракта.

По информации The Telegraph, клуб уверен, что сможет в ближайшее время подписать новое соглашение с французом. Сам 31-летний опорник, чей контракт истекает этим летом, также готов остаться в «Челси».

Канте не выходил на поле с августа после операции на задней поверхности бедра. Ожидается, что скоро он сможет вернуться к полноценным тренировкам. «Синие» надеются, что Нголо сможет выйти на поле в марте.

Статистику Канте можно изучить здесь.

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20 комментариев

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Eden Hazard
Здоровый Канте + Энцо = никто не пройдёт.
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Pitkin
Мда... Хрустальным стал как и Эссьен после травмы.
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Константин Ловков
Вернется и покажет что именно его не хватало Челси эти полгода
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Dla Igr
Лучше в Барсу перейдет
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xbfy7wncvc
Ответ Сергей Иванов
Опять Маунта приплетают у высоким ожиданиям. Очнитесь, человек последние семь месяцев на поле проигрывает все единоборства и ВООБЩЕ не создаёт в атаке. Я не думал, что такое когда-нибудь скажу, но даже Зиеш в полузащите смотрится сейчас намного опаснее и интереснее Маунта.
Когда ты зарабатываешь на равне с щеглами из академии и когда твоя годовая зп равна месячной зп Стерлинга, то теряешь мотивацию играть также как и раньше(топово). И не надо мне говорить что он зарабатывает больше чем 90% людей планете. Когда ты находишься все время в одном обществе, то хочется и справедливое отношение(зп) к себе в этом обществе.
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Bega Dj
Канте это легенда Челси и он своим сердцем любить Челси Пока прогнозировать что он не как раньше будет играть это неверно Время покажет Канте это сильный игрок несмотря на возраст
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Сергей Кайзер
Отлично. А летом или зимой далее продажа.
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DolJun
только если для последующей перепродажи в арсенал, а так боюсь прежнего канте мы уже не увидим
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Сергей Иванов
Ответ xbfy7wncvc
Если Канте будет здоров и будет показывать топ-уровень снова, то недоволшебника нужно увольнять если он с такой полузащитой ( с условием если они все будут здоровы, если нет то мед.штаб тоже в свободное плавание) как Ковачич, Канте, Энцо, Закария, Маунт будет ужасные результаты выдавать.
Опять Маунта приплетают у высоким ожиданиям. Очнитесь, человек последние семь месяцев на поле проигрывает все единоборства и ВООБЩЕ не создаёт в атаке. Я не думал, что такое когда-нибудь скажу, но даже Зиеш в полузащите смотрится сейчас намного опаснее и интереснее Маунта.
+3
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Elm
он уже сбитый лётчик.
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Jaxongir Shodiev
Очень спорно.
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Алексей Синяков
Видимо есть уверенность, что ещё не всë он отдал
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Игорь Гурьев
Пылесосик починили 🙏👍🏼!
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HellLight
Ответ Акира_1
Никуда он не уйедет без неустойки.
а у него не на 10 лет контракт, как любит боули?
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xbfy7wncvc
Если Канте будет здоров и будет показывать топ-уровень снова, то недоволшебника нужно увольнять если он с такой полузащитой ( с условием если они все будут здоровы, если нет то мед.штаб тоже в свободное плавание) как Ковачич, Канте, Энцо, Закария, Маунт будет ужасные результаты выдавать.
+5
0
+5
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deadjoker
Если хотябы на 80% будет играть и будет для него игрок для ротации то напару с Энцо будут отличной связкой.
+17
-2
+15
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Акира_1
Ответ nobrainnopain
С Поттером продлите, а то уведут этот алмаз
Никуда он не уйедет без неустойки.
+1
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Акира_1
С Канте всегда как-то более уверено в центре поля.
+7
-2
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KerroChelsea
Это, конечно, очень жесткая травма. Полгода и это без крестов. Но малыш очень хорош в центре поля и его реально не хватает
+15
-2
+13
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nobrainnopain
С Поттером продлите, а то уведут этот алмаз
+38
-5
+33
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