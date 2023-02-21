Аспиликуэту выписали из больницы. У защитника «Челси» было сотрясение после удара в голову

«Челси» опубликовал новые данные о состоянии .

Напомним, на 74-й минуте матча 24-го тура против « » (0:1) испанец получил удар ногой в голову от нападающего Секу Мара. На протяжении 9 минут ему оказывали помощь, а затем унесли на носилках, наложив на шею фиксирующий каркас.

«Синие» сообщили, что защитника выписали из больницы, у него было сотрясение мозга. Он продолжает восстановление в расположении клуба. Медицинский штаб « » следит за состоянием игрока.

Сегодня Аспиликуэта посетил тренировку команды, но не занимался с партнерами.