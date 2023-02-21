Аспиликуэту выписали из больницы. У защитника «Челси» было сотрясение после удара в голову
«Челси» опубликовал новые данные о состоянии Сесара Аспиликуэты.
Напомним, на 74-й минуте матча 24-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (0:1) испанец получил удар ногой в голову от нападающего Секу Мара. На протяжении 9 минут ему оказывали помощь, а затем унесли на носилках, наложив на шею фиксирующий каркас.
«Синие» сообщили, что защитника выписали из больницы, у него было сотрясение мозга. Он продолжает восстановление в расположении клуба. Медицинский штаб «Челси» следит за состоянием игрока.
Сегодня Аспиликуэта посетил тренировку команды, но не занимался с партнерами.
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