Аспиликуэту выписали из больницы. У защитника «Челси» было сотрясение после удара в голову

Теги Челси премьер-лига Англия травмы Саутгемптон Сесар Аспиликуэта Секу Мара Футбол

«Челси» опубликовал новые данные о состоянии Сесара Аспиликуэты.

 Напомним, на 74-й минуте матча 24-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (0:1) испанец получил удар ногой в голову от нападающего Секу Мара. На протяжении 9 минут ему оказывали помощь, а затем унесли на носилках, наложив на шею фиксирующий каркас.

«Синие» сообщили, что защитника выписали из больницы, у него было сотрясение мозга. Он продолжает восстановление в расположении клуба. Медицинский штаб «Челси» следит за состоянием игрока.

Сегодня Аспиликуэта посетил тренировку команды, но не занимался с партнерами. 

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2 комментария

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art.shu05@gmail.com
Походу Поттер на нём сектумсепру испробовал)
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psixyec
Мне кажется, у него голова болела не из-за сотряса, а из-за нового руководства.
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