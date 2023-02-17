«Наполи» играет лучше «Ман Сити», лучше всех в Европе. Выдающаяся работа Спаллетти». Байано о лидере Серии А

Теги Лучано Спаллетти Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Наполи Станислав Лоботка Ким Мин Чжэ Джованни Ди Лоренцо Хвича Кварацхелия Футбол

Экс-нападающий «Наполи» Франческо Байано считает неаполитанцев лучшей командой Европы.

«В этом сезоне «Наполи» – совершенная команда и играет на европейском уровне.

Я считаю, что прямо сейчас Джованни Ди Лоренцо – лучший правый защитник в Европе и не только. А «Наполи» сейчас играет лучше всех в Европе, лучше «Манчестер Сити».

Спаллетти проделал выдающуюся работу. Никто не ожидал, что Ким Мин Чжэ будет так подготовлен, что Станислав Лоботка так прибавит, никто не мог представить, что Хвича Кварацхелия так заиграет. И решающую роль сыграла работа Спаллетти», – сказал итальянец в эфире Radio Marte.

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31 комментарий

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ubAA
Ответ Пуп Ппп
Спалетти физрук конечно еще тот . помню как он ныл что если уйдет Кулибали то уйдет из команды мол это дно уже. но тут заблистали Хвича . Ким который заменил дерево и Лоботка которого сам и мариновал на лавке. эти трое рвут в Наполи всё. остальные игроки так или иначе заменимы. но костяк именно эти трое.
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WelcomeBackPURE
Ответ Пуп Ппп
Ну так милан которые сутки доги катает просто вынес ТТХ. так что не сказал бы что прям большая разница между клубами . там один Сити мощный остальные клубы ноунемы.
Остановись )) Челси год назад выиграл лч) что выиграли клубы из Италии за поселение 10 лет ?
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Уэмбли Стедиум
Этому типу не наливать
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#SharkTeam
Ответ DolJun
было время, да, когда голубой вагон отлетал по 3 раза за пару месяцев) ждем возвращения)
что было то прошло, как и условные 6-0 и бенефис играющего тренера, ты же про щас накинул.
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DolJun
Ответ #SharkTeam
но только не синебус ага
было время, да, когда голубой вагон отлетал по 3 раза за пару месяцев) ждем возвращения)
+1
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Максим Кратков
Арсенал,Бавария,Барселона,Реал,Манчестер Юнайтед-Я вам шутка??
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Direct free kick
Ответ Batt Monner
Только Ман Сити играет красиво против Ливерпуля и Брайтона, а Наполи - против Лацио и Болоньи. Уровень Серии А таков, что там даже Лукаку бывал лучшии игроком
Лукаку не был лучшим игроком серии А. Ему подогнали МВП за судейское скудетто
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человек-муравей человек-физрук
Ответ Леван Мкртчян
’Ливерпуль их еще и обыграл дома 2:0 , играя первым номером
об этом и речь
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OldRedWhite
Вот только не сглазить !
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Syndycate
Не удивлюсь если в ЛЧ по пути прошлогоднего Аякса пойдут)
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HI MARS
Знатно унизил Клоппа(
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Пуп Ппп
Ответ WelcomeBackPURE
Наполи очень хорош, но сравнивать чемпионат водокачки с Апл не корректно
Ну так милан которые сутки доги катает просто вынес ТТХ. так что не сказал бы что прям большая разница между клубами . там один Сити мощный остальные клубы ноунемы.
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diluca811
Ответ Batt Monner
Только Ман Сити играет красиво против Ливерпуля и Брайтона, а Наполи - против Лацио и Болоньи. Уровень Серии А таков, что там даже Лукаку бывал лучшии игроком
Уровень апл таков что там даже арсенал лидирует
+2
-4
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Леван Мкртчян
Ответ человек-муравей человек-физрук
слишком громко. с кем в Европе они сыграли. с Ливерпулем который валится весь сезон?
’Ливерпуль их еще и обыграл дома 2:0 , играя первым номером
+6
-2
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WelcomeBackPURE
Ответ Дмитрий Шмелев
Ну конечно куда нам до мю.. Мю то каждый год титул за тмтулом берет.. Рвёт всех и вся.. Твоя аналитика на 3ровне ан. Ла
😂😂😂😂класс )))
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Дмитрий Шмелев
Ответ WelcomeBackPURE
Наполи очень хорош, но сравнивать чемпионат водокачки с Апл не корректно
Ну конечно куда нам до мю.. Мю то каждый год титул за тмтулом берет.. Рвёт всех и вся.. Твоя аналитика на 3ровне ан. Ла
+2
-6
-4
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Homelender_666
Ответ Sweaty25
Приятный человек и выдающийся тренер. Заслужил скудетто как никто друго!
Как же будет гореть у Божовича. Совсем сопьётся мужик😥
+2
0
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Леван Мкртчян
Бред.Сыграй Наполи сейчас 10 матчей , допустим с Сити или Баварией -- их деклассируют.
Барса, МЮ, Арсенал, думаю ,тоже победят их на дистанции десяти матчей , при боевых составах
+16
-7
+9
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человек-муравей человек-физрук
слишком громко. с кем в Европе они сыграли. с Ливерпулем который валится весь сезон?
+4
-1
+3
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Batt Monner
Только Ман Сити играет красиво против Ливерпуля и Брайтона, а Наполи - против Лацио и Болоньи. Уровень Серии А таков, что там даже Лукаку бывал лучшии игроком
+6
-4
+2
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Андрей Ж
Будет удивительно, если после стольких комплиментов наполи не вылетит от айнтрахта)))
На месте наполи меня бы это всё только раздражало
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Burel
Хороши клиенты Спартака 🔝👍
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WelcomeBackPURE
Наполи очень хорош, но сравнивать чемпионат водокачки с Апл не корректно
+12
-5
+7
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Пуп Ппп
Спалетти физрук конечно еще тот . помню как он ныл что если уйдет Кулибали то уйдет из команды мол это дно уже. но тут заблистали Хвича . Ким который заменил дерево и Лоботка которого сам и мариновал на лавке. эти трое рвут в Наполи всё. остальные игроки так или иначе заменимы. но костяк именно эти трое.
+1
-2
-1
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#SharkTeam
Ответ DolJun
даже шпоры играют лучше ман сити, странный выбор для старания
но только не синебус ага
+3
-2
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