«Наполи» играет лучше «Ман Сити», лучше всех в Европе. Выдающаяся работа Спаллетти». Байано о лидере Серии А

Экс-нападающий « » Франческо Байано считает неаполитанцев лучшей командой Европы.

«В этом сезоне «Наполи» – совершенная команда и играет на европейском уровне.

Я считаю, что прямо сейчас – лучший правый защитник в Европе и не только. А «Наполи» сейчас играет лучше всех в Европе, лучше « ».

Спаллетти проделал выдающуюся работу. Никто не ожидал, что Ким Мин Чжэ будет так подготовлен, что Станислав Лоботка так прибавит, никто не мог представить, что так заиграет. И решающую роль сыграла работа », – сказал итальянец в эфире Radio Marte.