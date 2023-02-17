«Наполи» играет лучше «Ман Сити», лучше всех в Европе. Выдающаяся работа Спаллетти». Байано о лидере Серии А
Экс-нападающий «Наполи» Франческо Байано считает неаполитанцев лучшей командой Европы.
«В этом сезоне «Наполи» – совершенная команда и играет на европейском уровне.
Я считаю, что прямо сейчас Джованни Ди Лоренцо – лучший правый защитник в Европе и не только. А «Наполи» сейчас играет лучше всех в Европе, лучше «Манчестер Сити».
Спаллетти проделал выдающуюся работу. Никто не ожидал, что Ким Мин Чжэ будет так подготовлен, что Станислав Лоботка так прибавит, никто не мог представить, что Хвича Кварацхелия так заиграет. И решающую роль сыграла работа Спаллетти», – сказал итальянец в эфире Radio Marte.
Барса, МЮ, Арсенал, думаю ,тоже победят их на дистанции десяти матчей , при боевых составах
На месте наполи меня бы это всё только раздражало