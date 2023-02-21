Хвича о «Наполи»: «Мне было сложно поверить, что я буду играть за команду Серии А. Все казалось как во сне. Но я достаточно быстро адаптировался»

Теги серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия высказался о переходе в «Наполи».

Грузинский полузащитник перешел в итальянскую команду из «Динамо» Батуми летом 2022 года.

«Мне было сложно в это поверить. Не только в то, что я буду играть в Лиге чемпионов. Даже в то, что я буду играть за такую команду – за команду Серии А. Все казалось как во сне.

Но когда я все проанализировал и осознал, что буду играть на другом уровне, то понял, что мне нужно по-другому готовиться к матчам. Среди прочего нужно было привыкнуть к другой работе в зале. Думаю, что я неплохо справился и адаптировался ко всему достаточно быстро.

Серия А отличается от других чемпионатов, в которых я играл. В первую очередь, скоростью. Футболисты здесь очень техничные. Они превосходно играют как в защите, так и в атаке. Пожалуй, главное отличие заключается именно в скорости – в скорости самой игры», – сказал Кварацхелия.

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9 комментариев

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Матвей Суицидин
интересно, это чистый талант или он как безумный отрабатывал эти финты во дворе все все детство
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Пуп Ппп
Ответ Дурачок
Комментарий удален пользователем
Когда Хвича играл в Рубине там и Слуцкий физрук казался тренером и нападающий Деспотович топом) в итоге выезжали за счет него) тоже самое в Наполи пришел и моментально превратил Наполи в ТОП клуб. до этого был средняком которые даже из группы ЛЧ не выходил.) Спалети тоже вдруг тренером стал) конечно когда на одного чела противник ставит 2-3 человека то у всех остальных зоны открыты и более нормальный тренер обязан пользоватся что Спалети и сделал. бегемоту на это мозгов не хватало просто.
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Назар Игорь
Хвича скромничает, он стремительно прогрессирует в составе лидера Серии А, стал любимцем не только Неаполя но и половины Италии. Все восхищаются его техникой, однако его филигранные передачи и скорость скоро сделают его одним из лидеров европейского футбола.
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Пуп Ппп
Из хозяина РПЛ в хозяина Серии А. посмотрим станет ли он хозяином ЛЧ . пока что кто может ему составить конкуренцию это Холанд и Бавария
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Саша Казанов
Вперед за Чемпионством и без травм. Прогресс поразительный у Хвичи. И в ЛЧ до полуфинала вполне могут дойти. А там и до финала не далеко.
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Sevuska
А теперь он не просто адаптировался , но и стал одним из лучших игроков не только в серии А , но и в мире 👍
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nugoboss
Всём пример!!! мечта и труд даёт возможность, Я безумно рада за Хвичи, и сегодня жду феномена.
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Дурачок
Комментарий удален пользователем
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ПапаКарлито
Главное чтобы звезду не поймал
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maks44
Вспоминаю как Хвича накручивал по 2-3 игрока за раз из моего любимого Ростова и все равно удивляюсь его успехам в Серии А.
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