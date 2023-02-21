Хвича о «Наполи»: «Мне было сложно поверить, что я буду играть за команду Серии А. Все казалось как во сне. Но я достаточно быстро адаптировался»

высказался о переходе в « ».

Грузинский полузащитник перешел в итальянскую команду из «Динамо» Батуми летом 2022 года.

«Мне было сложно в это поверить. Не только в то, что я буду играть в чемпионов. Даже в то, что я буду играть за такую команду – за команду Серии А. Все казалось как во сне.

Но когда я все проанализировал и осознал, что буду играть на другом уровне, то понял, что мне нужно по-другому готовиться к матчам. Среди прочего нужно было привыкнуть к другой работе в зале. Думаю, что я неплохо справился и адаптировался ко всему достаточно быстро.

Серия А отличается от других чемпионатов, в которых я играл. В первую очередь, скоростью. Футболисты здесь очень техничные. Они превосходно играют как в защите, так и в атаке. Пожалуй, главное отличие заключается именно в скорости – в скорости самой игры», – сказал Кварацхелия.