Стефано Пиоли: «Милан» боролся бы за скудетто даже после спада, но «Наполи» делает нечто выдающееся, надо это признать»

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Футбол

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал об амбициях клуба.

«Мы боремся за место в четверке, это важная цель. Мы поняли, насколько здорово играть в Лиге чемпионов, мы хотим играть там каждый год. И поэтому до конца сезона надо сделать все необходимое.

Мы боролись за скудетто до всем известного спада. И даже в таком случае могли бы претендовать на титул, если бы «Наполи» не делал того, что делает.

Надо признать, что «Наполи» делает нечто выдающееся. Надо поздравить его с этим.

Остальные же команды нашего уровня идут плотно и могли бы бороться за трофей в ином случае, как это было в прошлом сезоне», – сказал Пиоли.

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7 комментариев

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Андрюха с района
Ответ xoms
Так Спаллетти больше буксует на евро арене, а уж отрывы его команд в 5 очков в Сериале это не в счёт
Если бы были не в счет, тогда бы он уже давно скудетто взял)
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xoms
Ответ Андрюха с района
Все равно все еще думается, что Наполи скоро начнет буксовать) Это же Спал)
Так Спаллетти больше буксует на евро арене, а уж отрывы его команд в 5 очков в Сериале это не в счёт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрюха с района
Ответ Bugy
15 очков сложно растерять, учитывая, что остальные особо стабильностью не отличаются
В футболе всякое бывало) Поэтому не сложно)
+3
0
+3
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Bugy
Ответ Андрюха с района
Все равно все еще думается, что Наполи скоро начнет буксовать) Это же Спал)
15 очков сложно растерять, учитывая, что остальные особо стабильностью не отличаются
+6
0
+6
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Андрюха с района
Все равно все еще думается, что Наполи скоро начнет буксовать) Это же Спал)
0
-1
-1
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Gheorghe Rusu
С такой игрой, Милан смог бы претендовать разве что на ведро с селедкой, а не на скудетто. Наполи тут непричем.
+1
-3
-2
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kaka10
Пиоли сам недавно сделал что-то выдающееся взяв Скудетто с Салемакерсами и Месиасами

поэтому Ленин знает о чём глаголит
+20
0
+20
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