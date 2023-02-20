Стефано Пиоли: «Милан» боролся бы за скудетто даже после спада, но «Наполи» делает нечто выдающееся, надо это признать»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал об амбициях клуба.
«Мы боремся за место в четверке, это важная цель. Мы поняли, насколько здорово играть в Лиге чемпионов, мы хотим играть там каждый год. И поэтому до конца сезона надо сделать все необходимое.
Мы боролись за скудетто до всем известного спада. И даже в таком случае могли бы претендовать на титул, если бы «Наполи» не делал того, что делает.
Надо признать, что «Наполи» делает нечто выдающееся. Надо поздравить его с этим.
Остальные же команды нашего уровня идут плотно и могли бы бороться за трофей в ином случае, как это было в прошлом сезоне», – сказал Пиоли.
поэтому Ленин знает о чём глаголит