Стефано Пиоли: «Милан» боролся бы за скудетто даже после спада, но «Наполи» делает нечто выдающееся, надо это признать»

Главный тренер « » рассказал об амбициях клуба.

«Мы боремся за место в четверке, это важная цель. Мы поняли, насколько здорово играть в чемпионов, мы хотим играть там каждый год. И поэтому до конца сезона надо сделать все необходимое.

Мы боролись за скудетто до всем известного спада. И даже в таком случае могли бы претендовать на титул, если бы « » не делал того, что делает.

Надо признать, что « » делает нечто выдающееся. Надо поздравить его с этим.

Остальные же команды нашего уровня идут плотно и могли бы бороться за трофей в ином случае, как это было в прошлом сезоне», – сказал Пиоли.