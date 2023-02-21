Азмун о срыве трансфера в «Марсель»: «Я даже выбрал номер на футболке. Все отменилось в последний момент»

рассказал, что мог перейти в «Марсель» в зимнее трансферное окно.

– Были достоверные новости о твоем переходе в «Марсель». Каков был статус этого трансфера?

– Дело в том, что мой переход в «Марсель» был оформлен почти на 100%. Я могу сказать, что все отменилось в последний момент. Я даже выбрал номер на футболке в « », но в итоге остался в Леверкузене, – сказал нападающий « ».