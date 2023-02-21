Азмун о срыве трансфера в «Марсель»: «Я даже выбрал номер на футболке. Все отменилось в последний момент»

Теги Байер Марсель бундеслига Германия лига 1 Франция Сердар Азмун Футбол

Сердар Азмун рассказал, что мог перейти в «Марсель» в зимнее трансферное окно.

– Были достоверные новости о твоем переходе в «Марсель». Каков был статус этого трансфера?

– Дело в том, что мой переход в «Марсель» был оформлен почти на 100%. Я могу сказать, что все отменилось в последний момент. Я даже выбрал номер на футболке в «Марселе», но в итоге остался в Леверкузене, – сказал нападающий «Байера».

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7 комментариев

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Spartakus1984
Ответ Iuasamotu
А патамушта ты иранец из России.Такого никто в свой приличный европейский дом сейчас не пустит.
приличный европейский дом сейчас не пустит(с).То ли дело укро- цыгане попрошайки?))Нет ни каких приличных домов в Хейропе сейчас.
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WhatZ
Ответ WhatZ
А он там зачем? с одним голевым пасом за сезон*
Ок, те кто минусуют могут обьяснить свою позицию? Чем нынешний Азмун может помочь Марселю? Он и в Байере конкуренцию не выигрывает (да и результата особо не дает), а в Марселе сейчас банда покруче (и задачи поинтереснее)
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WhatZ
Ответ Арсений Элин
Очень жаль( ....в Марселе сейчас норм банда подобралась!)
А он там зачем? с одним голевым пасом за сезон*
0
-2
-2
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xbfy7wncvc
Ответ Iuasamotu
А патамушта ты иранец из России.Такого никто в свой приличный европейский дом сейчас не пустит.
Ержан, клависатура не реботат ?
+2
0
+2
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Арсений Элин
Очень жаль( ....в Марселе сейчас норм банда подобралась!)
+8
0
+8
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evil
Ответ Iuasamotu
А патамушта ты иранец из России.Такого никто в свой приличный европейский дом сейчас не пустит.
терпи, надо терпеть
+3
-2
+1
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Iuasamotu
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-10
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