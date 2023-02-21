Азмун о срыве трансфера в «Марсель»: «Я даже выбрал номер на футболке. Все отменилось в последний момент»
Сердар Азмун рассказал, что мог перейти в «Марсель» в зимнее трансферное окно.
– Были достоверные новости о твоем переходе в «Марсель». Каков был статус этого трансфера?
– Дело в том, что мой переход в «Марсель» был оформлен почти на 100%. Я могу сказать, что все отменилось в последний момент. Я даже выбрал номер на футболке в «Марселе», но в итоге остался в Леверкузене, – сказал нападающий «Байера».
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