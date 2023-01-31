Азмун может вернуться в «Зенит», если не успеет уйти в клуб из Европы до закрытия окна. Консультации уже идут (Иван Карпов)
Сердар Азмун может вернуться в «Зенит», если его переход в «Марсель» сорвется.
Форвард несчастлив в «Байере» и рассматривает вариант с уходом в другой клуб. Сообщалось, что интерес к иранцу проявляет «Марсель».
Если Азмун не успеет договориться с новым клубом до закрытия трансферного окна в Европе (это произойдет сегодня в полночь), то он может вернуться в «Зенит», утверждает Иван Карпов. Консультации по этому поводу с сине-бело-голубыми уже идут. Шансы на переход повышают хорошие отношения гендиректора «Зенита» Александра Медведева с руководителями «Байера».
Азмун выступал за «Зенит» с 2019 по 2021 год, у него 62 гола и 23 результативные передачи в 104 матчах за клуб. До «Зенита» он выступал за «Рубин» и «Ростов».
В этом сезоне у 28-летнего нападающего нет голов в 13 матчах за «Байер» (в сумме он отыграл 356 минут). Полную статистику игрока можно найти здесь.
Если вираж не будет ходить, то это возвращение Дэдпула совсем не фантастика
Его присутствие значительно повысит для нас шансы спокойно дожать чемпионство в этом году.
источник как та бабушка что надвое сказала