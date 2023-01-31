Азмун может вернуться в «Зенит», если не успеет уйти в клуб из Европы до закрытия окна. Консультации уже идут (Иван Карпов)

Теги Зенит Байер Марсель премьер-лига Россия бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Александр Медведев Сердар Азмун Футбол

Сердар Азмун может вернуться в «Зенит», если его переход в «Марсель» сорвется.

Форвард несчастлив в «Байере» и рассматривает вариант с уходом в другой клуб. Сообщалось, что интерес к иранцу проявляет «Марсель».

Если Азмун не успеет договориться с новым клубом до закрытия трансферного окна в Европе (это произойдет сегодня в полночь), то он может вернуться в «Зенит», утверждает Иван Карпов. Консультации по этому поводу с сине-бело-голубыми уже идут. Шансы на переход повышают хорошие отношения гендиректора «Зенита» Александра Медведева с руководителями «Байера».

Азмун выступал за «Зенит» с 2019 по 2021 год, у него 62 гола и 23 результативные передачи в 104 матчах за клуб. До «Зенита» он выступал за «Рубин» и «Ростов».

В этом сезоне у 28-летнего нападающего нет голов в 13 матчах за «Байер» (в сумме он отыграл 356 минут). Полную статистику игрока можно найти здесь.

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55 комментариев

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Nuraly Amirov
Ответ Игорь Замаруев
Не самый топовый форвард по меркам АПЛ сейчас в Италии разрывает за Наполи. Раз на раз не приходится
Это кто из АПЛ в Наполи? сначала подумал про Лукмана, но он в Аталанте
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wRong
Ответ Владислав Харламов
Азмун топчик. При всем уважении к Сергееву и Касьерре, они даже близко не стоят
Если посмотреть на его статистику в Рубине и Ростове, и тем более в Байере, то она, скажем прямо, печальная. В Зените его тащили на себе дзюбины скидушки, теперь этого не будет
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Wiley Fox
Когда азмуна вернут, надо будет проверить, не пристроился ли сзади дзюпа

Если вираж не будет ходить, то это возвращение Дэдпула совсем не фантастика
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Night Wolf
Ответ Франческо Тотти
а в чем проблема у Промеса? В СМИ? Не было ни 1 официального обвинения, не было суда, не было выступления прокурора по делу. И что за привычка переводить стрелки в теме про Азмуна? А, Зенит, стрелка, все дела.
Конечно не было, он так любит Россию, что с основой даже за границу не поехал тренироваться
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Михаил Савченко
Ответ justburn
С демаршами, с переговорами за спиной, память короткая?
Да не было там ничего страшного, так, обычные шероховатости. Нормально все было, в общем, никаких обид на него не осталось
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Каддафи
С чистой совестью поедет алименты платить))
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justburn
Ответ Михаил Савченко
Нормально он уходил, чего не так то?
С демаршами, с переговорами за спиной, память короткая?
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Vladimir Gusev
Тут-то его приставы под белые рученьки и приведут в сберкассу алименты платить)))
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Георгий Барса
Только вот примут ли его болельщики зенита после прошлого далеко не самого спокойного ухода не понятно
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Матрос Кот
РПЛ любого даже топ игрока угробит. Пели про то,что Миранчук всех порвет,Влашич всех удивит,Азмун всем покажет,ну и ? Хорошо,что Хвича успел свалить своевременно из нашего болота,где платят много,а можно и не напрягаться. А зачем?
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TheSportNik
Бердыев не спи, твой кадр, срочно в Сочи.
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Франческо Тотти
Ответ Злодей Спб
Ну это же не проблемы с наркотиками как у Промеса, разрулит -)
а в чем проблема у Промеса? В СМИ? Не было ни 1 официального обвинения, не было суда, не было выступления прокурора по делу. И что за привычка переводить стрелки в теме про Азмуна? А, Зенит, стрелка, все дела.
+3
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Матвей Суицидин
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Да он рил хороший. Но зачем пошел в Байер непонятно. Азмуну важно,чтобы ему доверяли, в конкуренцию он не особо умеет
Да скорее привык в Зените быть незаменимым, расслабил булки
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Владислав Харламов
Азмун топчик. При всем уважении к Сергееву и Касьерре, они даже близко не стоят
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Dmitry_1986
Нам забивной форвард нужен,тем более к чемпионату адаптирован.
Его присутствие значительно повысит для нас шансы спокойно дожать чемпионство в этом году.
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Тюменский медвежонок
причем тут уровень РПЛ? Азмун что только в РПЛ что ли забивал? он так то и за сборную своей страны отлично бегает и забивает, причем является одной из главных звезд и надежд, на ЧМ себя не смог проявить потому что "полутравмированный" был. Такое бывает что клуб не подошел + в Байере толком на него и не ставили по сути, Азмун игрок "настроения", а когда обстановка давит (не совсем доверяют) и есть конкуренция - он ничего показать и не успел. А так добротный нападающий
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Назар Игорь
Если Кассьерру прорвëт на голы, не надо никаких Азмунов. Класс Кассьерры выше, просто непруха какая-то, но это проблема Семака, не может вписать в игру хорошего напа.
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Аркадий Аркадич
О, ну вот и еще один съездил в Европу, чтобы прогрессировать. Обязательно же уезжать нужно было, иначе зачахнет в РПЛ. Так вроде тут писали. Че как прогресс?
+2
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Михаил Савченко
Ответ Ярик01
Можно ли будет ему возмущаться в Зените на тему политических проблем Ирана?
Можно
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Verhovn
Буду рад этому колхознику😄
+1
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Михаил Савченко
Ответ justburn
Ну нет, спасибо. Особенно после того, как он уходил.
Нормально он уходил, чего не так то?
+5
-2
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justbored
"может вернуться, если не успеет"

источник как та бабушка что надвое сказала
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Stas Zaitsev
Ответ prus_3
Что разрывает?!
Связи с РПЛ
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Amalfitano
Тут вопрос не в топовости Азмуна, а в мотивации. Парень в том возрасте когда уже не хочется прилагать сверх усилия. Перешел бы он из рпл в 22-23 наверняка добился бы успеха. Да и в самом Байере хорошие игроки не всегда играют в основе.
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Фантом
Ответ Игорь Замаруев
Не самый топовый форвард по меркам АПЛ сейчас в Италии разрывает за Наполи. Раз на раз не приходится
Еще более яркий пример: в том же Наполи феерит полузащитник, фактически вылетевший из РПЛ со своим клубом.
+3
0
+3
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