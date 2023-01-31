Азмун может вернуться в «Зенит», если не успеет уйти в клуб из Европы до закрытия окна. Консультации уже идут (Иван Карпов)

может вернуться в «Зенит», если его переход в «Марсель» сорвется.

Форвард несчастлив в « » и рассматривает вариант с уходом в другой клуб. Сообщалось, что интерес к иранцу проявляет « ».

Если Азмун не успеет договориться с новым клубом до закрытия трансферного окна в Европе (это произойдет сегодня в полночь), то он может вернуться в «Зенит», утверждает Иван Карпов. Консультации по этому поводу с сине-бело-голубыми уже идут. Шансы на переход повышают хорошие отношения гендиректора « » с руководителями «Байера».

Азмун выступал за «Зенит» с 2019 по 2021 год, у него 62 гола и 23 результативные передачи в 104 матчах за клуб. До «Зенита» он выступал за «Рубин» и «Ростов».

В этом сезоне у 28-летнего нападающего нет голов в 13 матчах за «Байер» (в сумме он отыграл 356 минут). Полную статистику игрока можно найти здесь.