Магкеев о попадании в глаз перед голом «Ахмата»: «Бериша – самый мерзкий игрок в РПЛ. У меня большой вопрос к нашим судьям»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев раскритиковал хавбека «Ахмата» Бернарда Беришу.
Матч в рамках Мир РПЛ прошел в воскресенье и завершился в пользу «Ахмата» со счетом 2:1.
– Перед голом «Ахмата» вам попали в глаз?
– У меня большой вопрос к нашим судьям. Как их обучают, если в игре с «Химками» за это дают красную карточку нашему защитнику, а здесь он ко мне подходит и говорит: «У тебя глаз красный, выйди за поле», но при этом смотрят они повтор и ставят гол.
У меня вопрос: как они интерпретируют эти моменты? 100% было попадание в глаз, я не видел, пытался выбить мяч за лицевую, но тут Бериша подхватывает мяч, отдает – гол. Но с Беришей все понятно, это самый мерзкий игрок, которого я видел в РПЛ.
Во втором тайме нам говорили, что самое главное — не пропустить контратаку. Пропустили глупый гол. Что здесь поделаешь? Сами виноваты, — сказал Магкеев.
Напомним, матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. На 28‑й минуте он показал вторую желтую карточку нападающему «Ахмату» Мохамеду Конате. А на 42‑й минуте назначил в ворота грозненцев пенальти, который реализовал Антон Миранчук.