Магкеев о попадании в глаз перед голом «Ахмата»: «Бериша – самый мерзкий игрок в РПЛ. У меня большой вопрос к нашим судьям»

Защитник раскритиковал хавбека «Ахмата» .

Матч в рамках Мир прошел в воскресенье и завершился в пользу со счетом 2:1.

– Перед голом «Ахмата» вам попали в глаз?

– У меня большой вопрос к нашим судьям. Как их обучают, если в игре с «Химками» за это дают красную карточку нашему защитнику, а здесь он ко мне подходит и говорит: «У тебя глаз красный, выйди за поле», но при этом смотрят они повтор и ставят гол.

У меня вопрос: как они интерпретируют эти моменты? 100% было попадание в глаз, я не видел, пытался выбить мяч за лицевую, но тут Бериша подхватывает мяч, отдает – гол. Но с Беришей все понятно, это самый мерзкий игрок, которого я видел в РПЛ.

Во втором тайме нам говорили, что самое главное — не пропустить контратаку. Пропустили глупый гол. Что здесь поделаешь? Сами виноваты, — сказал Магкеев.

Напомним, матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. На 28‑й минуте он показал вторую желтую карточку нападающему «Ахмату» Мохамеду Конате. А на 42‑й минуте назначил в ворота грозненцев пенальти, который реализовал Антон Миранчук.