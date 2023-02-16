Мане будет готов к ответной игре с «ПСЖ». Он вернется в общую группу «Баварии» не позднее 20 февраля

Вингер «Баварии» завершает восстановление от травмы правой малоберцовой кости.

По данным Bild, возвращение сенегальца в общую группу ожидается в ближайшие дни – не позднее 20 февраля. Он будет готов сыграть против « » в ответном матче 1/8 финала чемпионов 8 марта.

В текущем сезоне Мане провел 6 матчей в ЛЧ, забил 3 гола и отдал один результативный пас. Подробно со статистикой футболиста, не играющего с ноября, можно ознакомиться здесь.

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