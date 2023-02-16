Мане будет готов к ответной игре с «ПСЖ». Он вернется в общую группу «Баварии» не позднее 20 февраля

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Садьо Мане Футбол

Вингер «Баварии» Садьо Мане завершает восстановление от травмы правой малоберцовой кости.

По данным Bild, возвращение сенегальца в общую группу ожидается в ближайшие дни – не позднее 20 февраля. Он будет готов сыграть против «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 8 марта.

В текущем сезоне Мане провел 6 матчей в ЛЧ, забил 3 гола и отдал один результативный пас. Подробно со статистикой футболиста, не играющего с ноября, можно ознакомиться здесь.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ramin Mamedov
люди так реагируют, как будто Мане умеет тащить сам:
на ЧМ Сенегал и с ним бы вылетел в 1/8, и до сих пор помню, как в полуфинале ЛЧ против Барселоны Мане был единственным здоровым из тройки нападающих и игру тащил далеко не о
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
S H A R K
Ответ Александр Лобанов
Ничего стоящего Мане не показал, я фанат Баварии,но ничего не увидел,в Ливерпуле играл лучше
Того же мнения. В Ливерпуле он мог бы стать легендой. В Баварии Саня, Гнабри и Коман стилистически очень похожи на Мане, возможно из-за этого он там стал менее заметным
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
S H A R K
Такое чувство, будто Мане в Мюнхене исчез. В Ливерпуле он был намного ярче
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сижу на факсах Барселоны
Капец ПСЖ
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jeicob Harlon
главное чтоб гнабри не сыграл!,отвратительный матч он провёл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dead88 Poets
Месси точно поедет теперь к Олегу Майами
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Лобанов
Ничего стоящего Мане не показал, я фанат Баварии,но ничего не увидел,в Ливерпуле играл лучше
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sirik
пощадите вы уже это ПСЖ...
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
udiekemen
Оо, а какому-то клубу тут не повезло))
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав
🥳
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
ливерпульские флешбэки месси)
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий