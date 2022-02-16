Месси – 400-й в топ-5 лиг Европы по среднему числу голов за матч чемпионата (FourFourTwo)

Сайт FourFourTwo опубликовал статью, в которой проанализирована статистика нападающего «ПСЖ» в этом сезоне.

У аргентинца 7 голов в 21 матче за «ПСЖ» во всех турнирах и лишь 2 гола в 14 матчах чемпионата Франции.

В сезоне-2021/22 выступающие в Бундеслиге Роберт Левандовски ( ), Эрлинг Холанд ( ) и Патрик Шик («Байер») в среднем забивают по голу каждые 90 минут игрового времени.

У форварда Мо Салаха этот показатель равен 0,76, у Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» – 0.49 (то есть примерно по голу в каждом втором матче), в то время как у Месси он куда скромнее — 0,33. Столько же забивают Букайо Сака ( ) и Кристиан Бентеке («Кристал Пэлас»).

Если же брать в расчет только матчи в чемпионате, то тут у Месси лишь 0,17 гола за игру в Лиге 1. По данным FourFourTwo, такой показатель ставит Лионеля на 400-е место среди футболистов топ-5 лиг Европы.

Статистику 34-летнего форварда можно изучить здесь.