Гендиректор «Шинника» о драке с «Минаем»: «Отель пытался все свалить на нас и украинскую команду. Но в итоге они сами признали, что не уведомили ни одну из сторон»

Теги Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия происшествия Первая лига Шинник Минай Сергей Кулаков Футбол

Турецкий отель признал вину в инциденте с дракой игроков «Шинника» и «Миная».

Об этом рассказал генеральный директор ярославского клуба Сергей Кулаков. Напомним, между футболистами российского клуба и украинского «Миная» возник конфликт. В итоге в турецком отеле, где проживали представители обеих команд, произошла массовая драка. 

– Мы действуем поступательно. Сейчас ждем ответ от агентства-организатора.

– «Шинник» сам не обращался в полицию с просьбой расследовать произошедшее?

– Клуб в лице меня не обращался. Может быть, кто-нибудь лично мог обратиться, но у меня такой информации нет. Я этого делать и не мог, потому что меня не было на месте. Вызывая полицию, надо рассказать о произошедшем, но я не был свидетелем всего.

Кроме того, сложно обращаться в полицию в другую страну. Если бы это произошло в России, мы сделали бы это и провели бы расследование.

Здесь есть заинтересованное лицо – отель, который находится в Турции. Поэтому они пытались все свалить на нас и украинскую команду. Но все свелось к тому, что они сами признали, что не уведомили ни одну из сторон. Да, они хотели заработать. Здесь видится вина отеля.

– Ждете какую-то компенсацию?

– У нас есть агент-организатор. Все наши взаимоотношения связаны с ним. Оплата сборов происходит через него. Если организатор будет требовать какую-то компенсацию от отеля, тогда да.

Но сначала мы должны получить ответ от агентства. Вина отеля видится четко. Российское консульство в Турции также подтвердило, что отель признал вину в произошедшем.

Но основной вопрос здесь не финансовый. «Шинник» если и получит компенсацию, то это не основная история. Главное – устранять такие истории в будущем, чтобы дальше такого не повторилось. Надеюсь, отель в дальнейшем не будет вести себя так халатно. Безопасность должна быть превыше всего, – сказал Кулаков.

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11 комментариев

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Ковид 07.10.52
Ответ Teodrakis
Сейчас в Турции отвлекать полицию на такую хрень неуместно, все служивые должны завалами заниматься
У нас как всегда все не вовремя...
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AmanEsen
Ответ anastasia Krugova
В обычной ситуации ..я был бы согласен с мыслями этого персонажа ! Но учитывая трагедию в турции в это время- это звучит очень грубо и очень меркантильно ! фу таким быть(( вот оно истинное лицо человека
Причем тут трагедия в Турции?
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anastasia Krugova
В обычной ситуации ..я был бы согласен с мыслями этого персонажа ! Но учитывая трагедию в турции в это время- это звучит очень грубо и очень меркантильно !
фу таким быть(( вот оно истинное лицо человека
0
-1
-1
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Тюменский медвежонок
вы вообще в курсе что в Турции творится в это время? вы думаете отель переживал как там русские и украинцы в отель заселятся? в стране трагедия и траур
Да, я в курсе.Как это отменяет тот факт, что отель нарушил договоренности? После происшествия почему-то нашли возможность расселиться по другим отелям.
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Тюменский медвежонок
Ответ Гамарджоба Генацвале
Изначально виноват именно отель.При бронировании это было одно из важнейших условий. Все остальное следствие.
вы вообще в курсе что в Турции творится в это время? вы думаете отель переживал как там русские и украинцы в отель заселятся? в стране трагедия и траур
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Teodrakis
Ответ Ковид 07.10.52
Посмешил...а дать указание участникам подать заявление в полицию конечно нельзя....Полиция наказала бы зачинщиков и мы бы показали какие негодяи с той стороны или боятся, что у самих рыльце в пушку....
Сейчас в Турции отвлекать полицию на такую хрень неуместно, все служивые должны завалами заниматься
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Барсик Юрана
Опять на стамбульских соглашениях виноваты турки...
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Гамарджоба Генацвале
Ответ lecter666_destiny
Подрались бухие "типа спортсмены", а виноват ессна отель. Как в том анекдоте, когда выпили 6 бутылок водки, а отравились кока-колой
Изначально виноват именно отель.При бронировании это было одно из важнейших условий. Все остальное следствие.
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+18
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Nik Yeremich
чисто турки, торгаши...но на двух стульях одновременно усидеть не получится
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-2
0
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lecter666_destiny
Подрались бухие "типа спортсмены", а виноват ессна отель. Как в том анекдоте, когда выпили 6 бутылок водки, а отравились кока-колой
+6
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-3
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Ковид 07.10.52
Посмешил...а дать указание участникам подать заявление в полицию конечно нельзя....Полиция наказала бы зачинщиков и мы бы показали какие негодяи с той стороны или боятся, что у самих рыльце в пушку....
+3
-6
-3
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