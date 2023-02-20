Гендиректор «Шинника» о драке с «Минаем»: «Отель пытался все свалить на нас и украинскую команду. Но в итоге они сами признали, что не уведомили ни одну из сторон»

Турецкий отель признал вину в инциденте с дракой игроков « » и « ».

Об этом рассказал генеральный директор ярославского клуба Сергей Кулаков. Напомним, между футболистами российского клуба и украинского «Миная» возник конфликт. В итоге в турецком отеле, где проживали представители обеих команд, произошла массовая драка.

– Мы действуем поступательно. Сейчас ждем ответ от агентства-организатора.

– «Шинник» сам не обращался в полицию с просьбой расследовать произошедшее?

– Клуб в лице меня не обращался. Может быть, кто-нибудь лично мог обратиться, но у меня такой информации нет. Я этого делать и не мог, потому что меня не было на месте. Вызывая полицию, надо рассказать о произошедшем, но я не был свидетелем всего.

Кроме того, сложно обращаться в полицию в другую страну. Если бы это произошло в России, мы сделали бы это и провели бы расследование.

Здесь есть заинтересованное лицо – отель, который находится в Турции. Поэтому они пытались все свалить на нас и украинскую команду. Но все свелось к тому, что они сами признали, что не уведомили ни одну из сторон. Да, они хотели заработать. Здесь видится вина отеля.

– Ждете какую-то компенсацию?

– У нас есть агент-организатор. Все наши взаимоотношения связаны с ним. Оплата сборов происходит через него. Если организатор будет требовать какую-то компенсацию от отеля, тогда да.

Но сначала мы должны получить ответ от агентства. Вина отеля видится четко. Российское консульство в Турции также подтвердило, что отель признал вину в произошедшем.

Но основной вопрос здесь не финансовый. «Шинник» если и получит компенсацию, то это не основная история. Главное – устранять такие истории в будущем, чтобы дальше такого не повторилось. Надеюсь, отель в дальнейшем не будет вести себя так халатно. Безопасность должна быть превыше всего, – сказал Кулаков.