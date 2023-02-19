«Сидим и вдруг слышим возгласы: «Слава России!» Показалось, что конфликт спланирован». Защитник «Шинника» Петрунин о начале драки с «Минаем»

Теги Чемпионат Украины по футболу происшествия Первая лига Шинник Политика Даниил Петрунин Спорт-Экспресс Минай Футбол

Защитник Даниил Петрунин рассказал, как началась драка игроков «Шинника» и «Миная» в Турции.

– Что происходило в день конфликта? Может быть, заранее возникали какие-то подозрения?

– Нет. Заехали в отель, народу там в принципе вообще не было. Всем выдали ключи от номеров, команда пошла по комнатам вещи занести. А ближе к вечеру мы с ребятами собрались в лобби – выпить кофе, пообщаться. Сидим-сидим, вдруг слышим возгласы: «Слава России!» Выкрикивал человек не славянской внешности.

– Это не представитель «Шинника», обычный постоялец?

– Да. Потом он ушел, а как выяснилось позже, затем его в туалете избили футболисты «Миная».

– То есть все началось не с того, что кто-то из вашей команды зашел в уборную и там на него напали?

– Да. Тому мужчине досталось уже потом, после нашего конфликта с украинцами. Мы узнали об этом после инцидента.

– Тогда как все происходило? Что вызвало агрессию украинцев?

– Поняли так: кто-то из игроков «Миная» услышал крики: «Слава России!» или, может, им передали. Мы сидим в лобби, ребята говорят, мол, пора расходиться по номерам, а я сказал, что останусь и приду чуть позже. Задержался вместе с начальником команды Сергеем Юрьевичем Константиновым. Еще минут 20-30 посидели, и я сказал: «Юрич, пойдемте по комнатам». Как оказалось, в момент, когда я отошел в туалет, к Константинову подошли человек пять в форме «Миная» и попросили на видео спеть гимн Украины.

Когда вернулся, то увидел, что Юрича уже нет. Пошел к лифтам. Когда доехал до своего этажа и двери открылись, то передо мной стояли четверо украинцев. Далее мне было сказано: «Ты по-русски разговариваешь». Я ответил: «Да». После этого мне в грудь нанесли удар. Понимал, что в драке сразу с четырьмя шансов не много – и побежал на одного, тот упал. Чуть отбежал и говорю: «Если хотите что-то выяснить, то давайте один на один, а не толпой». Но они помчались за мной все вместе.

Выскочил на лестницу, там встретились охранники отеля. Они стали удерживать украинцев, а один – меня уводить. Я стал скорее хвататься за телефон, потому что когда был на лестнице, то краем глаза посмотрел на наш этаж – там уже стояло человек тридцать из «Миная» или даже больше. Начал набирать всем нашим, кто есть в комнатах, чтобы собрались, подготовились и вышли.

Охрана сопроводила меня на этаж «Шинника», там два-три секьюрити разнимали, при этом среди толпы украинцев человек пять стояли с телефонами наготове. Мне показалось, что конфликт спланирован – видимо, хотели все записать на видео: пять человек подошли к одному внизу, ко мне около лифта, в общем, собрались группой, приготовились заранее. Многие, повторю, держали в руках телефоны – если бы все происходило спонтанно, то такого не было бы. Да и такого количества людей – тоже, – сказал Петрунин.

Игроки «Шинника» и украинского «Миная» подарились в отеле в Турции. Что известно?

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33 комментария

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Буриков Василий
Ответ xepaff
"Я русский!" @Жмурки
нам-то не гони)))
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ evil
"Слава России" выкрикивал человек не славянской внешности Обама?
Рой Джонс
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Sarumian
«Слава России!»
Выкрикивал человек не славянской внешности.

Петрунин: "Украинцы начали первые !"
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
https://pictures.ua.tribuna.com/image/cf63a5a7-246f-4bd6-90ec-1398baaf8e75

У морекопателей там перемога)
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HI MARS
Ответ Фанат Ференцвароша
Почему у украинских игроков одна и та же версия произошедшего, а версии игроков Шинника сильно отличаются друг от друга?
Кажется российская сторона врет.Иначе никак не объяснить
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IvanKo
[Ты говоришь по русски? И услышав утвердительный ответ, ударили.] При этом сами говорили на русском 🤔
Логика?
0
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vjp6cmm2f9
Ответ Alexander
Чем дальше, тем легендарнее всё будет
Минай и Шинник : Наша битва будет легендарной!
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Amalfitano
Версий может быть много. Ясно одна. Украинцы набросились толпой на одного. Если бы наши провоцировали драку они бы не остались вдвоём в фойе против толпы украинцев.
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HI MARS
Ответ ne ravnodushen
Чего смелые украинцы не защищают свою страну от нападок "агрессора" в окопах, а мяч пинают на пляжах Турции и в гостиницах хернёй занимаются? Российские игроки не попали пока под мобилизацию, да и на Россию пока не напали, так что наши имеют право тренироваться.
"Патриотам" всегда открыты двери Вагнера💁‍♀️
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ne ravnodushen
Ответ Саша Пушкин
Собираются ли вручать гос награды участникам пьяной драки при отеле Royal Seginus в Анталье? Пафоса участники это стычки нагнали уже столько, что кажется, мол они всерьез заслуживают медальку.
Почему пьяной драки?
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Gani
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Лифт наш!!!)
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ne ravnodushen
Чего смелые украинцы не защищают свою страну от нападок "агрессора" в окопах, а мяч пинают на пляжах Турции и в гостиницах хернёй занимаются?
Российские игроки не попали пока под мобилизацию, да и на Россию пока не напали, так что наши имеют право тренироваться.
+2
-5
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Pol Belov
Ответ Teodrakis
Комментарий удален модератором
можно подумать, что он на их лица смотрел... скорее выход на лестницу судорожно высматривал и где секьюрити прячутся искал...
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Gani
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
И сразу мастеров спорта дать, увы не по футболу)
Орден первой степени святого Георгия за взятия лифта в гостинице
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Жаргал Шадапов
Ответ evil
"Слава России" выкрикивал человек не славянской внешности Обама?
Обэмэ
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Фанат Ференцвароша
Почему у украинских игроков одна и та же версия произошедшего, а версии игроков Шинника сильно отличаются друг от друга?
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Pol Belov
если все спланировали, то где видео?? а то какой-то обрывок смутный опубличили - и тишина, одни слова с обеих сторон...
и тридцать человек в коридоре (а то и больше) - это у "страха глаза велики" или он просто в счете не силен? из лифта вышел - четверо, по лестнице побежал - уже тридцать... а если бы до крыши добрался - весь город заполнен игроками Миная?
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Геннадий Тимченко
Ответ Саша Пушкин
Собираются ли вручать гос награды участникам пьяной драки при отеле Royal Seginus в Анталье? Пафоса участники это стычки нагнали уже столько, что кажется, мол они всерьез заслуживают медальку.
Трое в лодке (не считая собаки) - Джером К. Джером.
ГЛАВА XVII - сказ про гипсовую форель 🤣🤣🤣
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Rundatgame
Занятно выглядит разница в заголовках к этому интервью на СЭ и здесь.
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Incendier Deafening
Ого, он не в курсе, что люди при любой ситуации тупо достают телефоны и снимают, даже когда человека машина переехала, вместо помощи, заснимут видосик))) а тут «спланировали», что за шизоид)))
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HI MARS
Одним словом Петрунин)
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HI MARS
там уже стояло человек тридцать из «Миная» или даже больше

По конспектам Конешенкова)
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xepaff
Ответ evil
"Слава России" выкрикивал человек не славянской внешности Обама?
"Я русский!"
@Жмурки
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HI MARS
Получили по репе от украинцев,а теперь что-то сочиняют)
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Teodrakis
Комментарий удален
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