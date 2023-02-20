Глава «Локо» Нагорных о немецах: «Модель казалась прогрессивной, как у многих современных клубов, но проект получился неудачным»

Глава « » Юрий Нагорных высказался о бывших немецких менеджерах клуба.

– Как вы смотрели на то, что происходило с «Локомотивом» до момента, как вы пришли?

– Наверное, все, кто болеет и переживает за «Локомотив», с неудовлетворением наблюдали за состоянием команды. Я очень надеюсь, что черная полоса останется в прошлом.

Сегодня и главный тренер, и его штаб, и спортивный блок клуба, и футболисты делают все, чтобы выбраться из этой ситуации. Конечно, уже избитая фраза, и игроки, и руководители не раз ее повторяли, 14-е место – это не для «Локомотива».

– Расставание с прошлой бригадой менеджеров прошло безболезненно? Как происходил процесс? Вы, грубо говоря, пришли, ударили кулаком по столу и сказали всем немцам: «Вон!»?

– Решение закончить совместную работу было доведено до специалистов генеральным директором клуба, практически параллельно с этим произошли изменения и в совете директоров.

Наверное, всем уже стало объективно понятно, что у прошлой команды не получилось, хотя поначалу многие специалисты и болельщики с энтузиазмом относились к изменениям. Мы же видели «Лейпциг» в Лиге чемпионов – команда атлетичная, способна 90 минут поддерживать высокий темп и даже взвинчивать его на последних минутах.

Сама по себе модель казалась прогрессивной, такой, по которой живут многие современные клубы. Может, переход в английский чемпионат сказался, и что-то пошло не так. По факту приходится констатировать, что проект получился неудачным.

– Кстати, вы с Рангником общались? С кем вообще говорили из той команды?

– Нет, с Рангником не разговаривал. В тот период не входил в руководящий орган клуба. С Цорном иногда общались на играх, но это скорее можно назвать обменом дежурными фразами болельщиков во время матчей, часто достаточно эмоциональными.

– То есть, больше держали связь с ?

– Мы с Александром Альбертовичем общаемся регулярно, так как коллеги по работе в «РЖД». Но футбольный клуб – самостоятельная бизнес-структура.

Нельзя преувеличивать роль совета директоров и его председателя в ежедневной работе. Этот орган принимает стратегические решения верхнего уровня управления, а текущие оперативные вопросы находятся в компетенции менеджеров. Так, наверное, происходит везде, мы этим ни от кого не отличаемся. Поэтому непосредственно менеджеры управляют футбольным клубом.

До недавнего времени «Локомотив» успешно решал задачи, за последние 10 лет мы прочно находились в числе команд, добивавшихся серьезных результатов. Сейчас задача – вернуться, – сказал Нагорных.