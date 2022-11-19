Баринов о немцах в «Локо»: «Убирая Лоськова и Пашинина, вы показываете всей стране, что вам плевать на людей, которые закладывали в клубе фундамент»

раскритиковал экс-руководителей «Локомотива».

— Как ты в целом отнесся к приходу немцев в клуб?

— Когда они пришли в клуб, я отнесся спокойно. Потом они убрали Марко [Николича], затем Олега [Пашинина] с Димой [Лоськовым]. Вот тут для меня было непонятно, что это за отношение такое, если убирают таких людей. С Марко мы шли на втором месте, имели только одно поражение.

Вы же помните, как его убирали? Уехал в сборную, утром просыпаюсь, читаю новости, а его убрали. Так же с Олегом и Димой. А кто будет передавать традиции? В клубе должен быть человек, который проходил через это. Как Олег с Димой.

Лоськов — вообще легенда клуба, Пашинин такой же. Убирая их, вы показываете всей стране, всем болельщикам «Локомотива», что вам плевать на этих людей, которые закладывали в клубе фундамент, — сказал капитан «Локо».

Лоськов и Пашинин войдут в тренерский штаб Галактионова в «Локо»