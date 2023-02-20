Дакур о поведении советника «ПСЖ»: «Кампуш ставит Гальтье в тупик, каждый должен быть на своем месте. Эмоции не оправдание»

осудил поведение .

Во время матча Лиги 1 против «Лилля» советник «ПСЖ» по футбольным вопросам кричал на игроков и судей, выбежав в техническую зону. Ранее Кампуш поругался с Неймаром в раздевалке после поражения от «Монако» (1:3).

«Это скандал. Каждый должен оставаться на своем месте. В больших клубах ничего подобного не происходит. Он ставит в тупик.

Эмоции? Им подвержены все, а не только он. Это не оправдание», – сказал бывший полузащитник сборной Франции в эфире Canal+.

«Кампуш дестабилизирует обстановку в команде, такое поведение нельзя одобрять. Он даже не сотрудник «ПСЖ». Бейе об инциденте в матче с «Лиллем»