Дакур о поведении советника «ПСЖ»: «Кампуш ставит Гальтье в тупик, каждый должен быть на своем месте. Эмоции не оправдание»

Теги ПСЖ Оливье Дакур лига 1 Франция Кристоф Гальтье Луиш Кампуш Футбол

Оливье Дакур осудил поведение Луиша Кампуша.

Во время матча Лиги 1 против «Лилля» советник «ПСЖ» по футбольным вопросам кричал на игроков и судей, выбежав в техническую зону. Ранее Кампуш поругался с Неймаром в раздевалке после поражения от «Монако» (1:3).

«Это скандал. Каждый должен оставаться на своем месте. В больших клубах ничего подобного не происходит. Он ставит Гальтье в тупик.

Эмоции? Им подвержены все, а не только он. Это не оправдание», – сказал бывший полузащитник сборной Франции в эфире Canal+.

«Кампуш дестабилизирует обстановку в команде, такое поведение нельзя одобрять. Он даже не сотрудник «ПСЖ». Бейе об инциденте в матче с «Лиллем»

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2 комментария

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predMBAPPE
Кампуш Петуш де Сантуш остановись)))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HI MARS
Как Клован себя вёл
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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