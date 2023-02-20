Рафаэль Бенитес: «Реал» выиграл ЛЧ в 2016-м с командой, которую создал я. Мой этап там был куда лучше, чем все думают»

Теги Ливерпуль Рафаэль Бенитес премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Рафаэль Бенитес считает, что внес вклад в победу «Реала» в Лиге чемпионов-2016.

Испанский тренер возглавил «Мадрид» летом 2015 года, но был уволен уже в январе 2016-го. Вместо него команду возглавил Зинедин Зидан.

– Вы стали футболистом и тренером в «Реале», но достигли успеха в «Ливерпуле». За кого будете болеть в матче Лиги чемпионов?

– Ни за кого, я просто попытаюсь насладиться матчем. Я пришел в «Мадрид» в 13 и провел там много лет. У меня остались очень хорошие воспоминания от того периода, что я провел на посту главного тренера первой команды. Этот этап сложился лучше, чем многие думают.

Мы с ассистентами по-прежнему считаем, что нам не дали побеждать. И позвольте мне объяснить: когда мы ушли, у нас было все хорошо в Лиге чемпионов, вылет из Кубка Испании – это административная ошибка («Реал» исключили из турнира в сезоне-2015/16 из-за того, что в нем сыграл Денис Черышев, у которого была дисквалификация – Sports.ru). В Ла Лиге мы на два очка отставали от «Барселоны», проведя на матч меньше.

Другими словами, «Реал» выиграл Лигу чемпионов с командой, которую создал я. Нам не хватало центрального нападающего, но его не подписали. Если говорить короче, то мой этап в «Реале» сложился куда лучше, чем все думают, но логично, что его считают неудовлетворительным.

В «Ливерпуле» я работал пять с половиной лет – до прихода американцев. В мой последний сезон у нас не было денег. Но у меня остались отличные воспоминания, моя семья живет там, у меня много друзей из Ливерпуля. Было бы логично желать победы «Ливерпулю», но я не хочу, чтобы «Реал» проигрывал.

– Вы говорите, что «Реал» извлек пользу из вашей работы. Расскажите нам, какую именно.

– Трансферы Каземиро, Ковачича и Лукаса Васкеса оказали очевидный положительный эффект, потому что они дали команде баланс. А еще у «Реала» не было центрфорварда, и я просил его. Ну... Посчитали, что это лишнее. Когда Бензема не было на поле, у нас не было нападающего.

Физически команда была в порядке, и у нас были данные, доказывавшие это. Когда ты уходишь из команды, которая в полном порядке... Нам по-прежнему принадлежит рекорд – победа 8:0 над «Мальме» в Лиге чемпионов. Еще у меня есть такой результат в «Ливерпуле» – в матче с «Бешикташем».

Другими словами, мы все делали правильно. Мы выиграли у «Райо Вальекано» 10:2. Все было не так плохо, но приближались выборы, и права на ошибку практически не было.

Кроме того, ушел Касильяс, Серхио Рамос хотел уйти, Криштиану Роналду был недоволен... Было много проблем из прошлого, которые мы приняли на себя, оказавшись в клубе, – сказал Бенитес.

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
добрый грек
Несколько поздноватое зажигание, не находите?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
бек саидов
Что правда , то правда.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kyancey
До сих пор помню пешеходный футбол Бенитеса.
Из положительного в тот период только сухая сентябрьская серия во всех турнирах, 8:0 с «Мальмё» и 10:2 с «Райо». Слава Богу, что его сменил Зидан🙏
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cash_One
Мостовой ,переодевайся, мы тебя узнали)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Маноло Санчи́с
Ответ G-Mack
Но в Эвертоне не получилось ((
Там последние лет 30 ни у кого не получается. Так что не показатель)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Средний палец Кирана Тирни
Не представляю, чтобы такое сказал Жозе Моуриньо про победу РМ в 2014.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Согласен, но без заряженных судеек реал полный ноль, но сейчас даже они не помогают меньше чем клубу бороться за чемпионство ставя в 10 ! раз больше пенок, чем Барсе плюс удаляя игроков Барсы на продолжительный срок за просто так, при том, закрывая глаза на животное поведение винисиуса
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SergioRamos92
Ответ az za
Один из немногих системных тренеров, к ним можно отнести Клоппа, Конте, Моуриньо, Анчелотти,... Но не Симеоне и Гвардиолу, они на эмоциях добиваются и за счёт денег на трансферы
Особенно Пеп чисто за счет эмоций прям выезжает
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jeicob Harlon
Ответ Тихон10
Багаж Бенитеса, получается
он с Аленичевым устраивает застолья
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Гол в финале с метрового офсайда это позор мадридского рояля:) И они еще этими победами гордяться:))🤣🤣🤣
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДЖИН
Помню что та ЛЧ была чисто судейской . А так да реал обязан всему рафе бенитесу.
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
гилберт
Ответ Лагер
Вот и багаж Бенитеса доехал, через 7 лет
Где вы были 7 лет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kaka10
Ответ Лагер
Вот и багаж Бенитеса доехал, через 7 лет
Зидан: Спасибо Бене за 3 ЛЧ и Ла Лигу, без него бы вылетели в Сегунду
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
G-Mack
Ответ Aristokrat_13
Рафа - хороший тренер. Его здесь любят называть "сбитым летчиком", "физруком" и т.д., а по факту хороший тренер для незвездных клубов
Но в Эвертоне не получилось ((
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
спортикетт
трансферы каземиро)) че) это трансфер жозе

врать это второе имя бенитеса
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kaka10
Ответ Тихон10
Багаж Бенитеса, получается
Бенитес в общем то прав
Если бы не его ужасная работа, клуб не был бы столь мотивирован во второй половине взять трофеи
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aristokrat_13
Рафа - хороший тренер. Его здесь любят называть "сбитым летчиком", "физруком" и т.д., а по факту хороший тренер для незвездных клубов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rosberg005
А я почему-то помою только предрвотное состояние от игры команды при Рафе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
113k
Ну да, Бейл сделал свое дело, что аж Рамос украл гол в финале.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Winbreaker
Ответ az za
Один из немногих системных тренеров, к ним можно отнести Клоппа, Конте, Моуриньо, Анчелотти,... Но не Симеоне и Гвардиолу, они на эмоциях добиваются и за счёт денег на трансферы
Та ну не малый, не чуди)

Про Гвардиолу особенно))
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
deadjoker
Беня хороший тренер, но хронически не умеет работать с суперзвездами. В ливерпуле с работягами ЛЧ взял.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Всем мир
Ответ Даулет Калмагамбет
Так правильно же, это он начал использовать Каземиро, без кого не было бы такой балансированной полузащиты
Только вот в его игре это почему-то не работало. Физруком он был в Реале
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Даулет Калмагамбет
Так правильно же, это он начал использовать Каземиро, без кого не было бы такой балансированной полузащиты
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
madaev
как и в 2017,2018,2022?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
az za
Ответ alesel
Бенитес топ
Один из немногих системных тренеров, к ним можно отнести Клоппа, Конте, Моуриньо, Анчелотти,... Но не Симеоне и Гвардиолу, они на эмоциях добиваются и за счёт денег на трансферы
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий