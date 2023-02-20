Рафаэль Бенитес: «Реал» выиграл ЛЧ в 2016-м с командой, которую создал я. Мой этап там был куда лучше, чем все думают»

считает, что внес вклад в победу «Реала» в Лиге чемпионов-2016.

Испанский тренер возглавил «Мадрид» летом 2015 года, но был уволен уже в январе 2016-го. Вместо него команду возглавил Зинедин Зидан.

– Вы стали футболистом и тренером в «Реале», но достигли успеха в «Ливерпуле». За кого будете болеть в матче ?

– Ни за кого, я просто попытаюсь насладиться матчем. Я пришел в « » в 13 и провел там много лет. У меня остались очень хорошие воспоминания от того периода, что я провел на посту главного тренера первой команды. Этот этап сложился лучше, чем многие думают.

Мы с ассистентами по-прежнему считаем, что нам не дали побеждать. И позвольте мне объяснить: когда мы ушли, у нас было все хорошо в Лиге чемпионов, вылет из Кубка Испании – это административная ошибка («Реал» исключили из турнира в сезоне-2015/16 из-за того, что в нем сыграл Денис Черышев, у которого была дисквалификация – Sports.ru). В Ла Лиге мы на два очка отставали от «Барселоны», проведя на матч меньше.

Другими словами, «Реал» выиграл Лигу чемпионов с командой, которую создал я. Нам не хватало центрального нападающего, но его не подписали. Если говорить короче, то мой этап в «Реале» сложился куда лучше, чем все думают, но логично, что его считают неудовлетворительным.

В «Ливерпуле» я работал пять с половиной лет – до прихода американцев. В мой последний сезон у нас не было денег. Но у меня остались отличные воспоминания, моя семья живет там, у меня много друзей из Ливерпуля. Было бы логично желать победы «Ливерпулю», но я не хочу, чтобы «Реал» проигрывал.

– Вы говорите, что «Реал» извлек пользу из вашей работы. Расскажите нам, какую именно.

– Трансферы Каземиро, Ковачича и Лукаса Васкеса оказали очевидный положительный эффект, потому что они дали команде баланс. А еще у «Реала» не было центрфорварда, и я просил его. Ну... Посчитали, что это лишнее. Когда Бензема не было на поле, у нас не было нападающего.

Физически команда была в порядке, и у нас были данные, доказывавшие это. Когда ты уходишь из команды, которая в полном порядке... Нам по-прежнему принадлежит рекорд – победа 8:0 над «Мальме» в Лиге чемпионов. Еще у меня есть такой результат в «Ливерпуле» – в матче с «Бешикташем».

Другими словами, мы все делали правильно. Мы выиграли у «Райо Вальекано» 10:2. Все было не так плохо, но приближались выборы, и права на ошибку практически не было.

Кроме того, ушел Касильяс, Серхио Рамос хотел уйти, Криштиану Роналду был недоволен... Было много проблем из прошлого, которые мы приняли на себя, оказавшись в клубе, – сказал Бенитес.