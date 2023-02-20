Бензема тренировался с «Реалом» и сыграет против «Ливерпуля», скорее всего. Участие Крооса и Тчуамени под вопросом

может сыграть с «Ливерпулем».

В воскресенье нападающий « » тренировался вместе с командой. Ранее Бензема пропускал матч против «Осасуны» (2:0) из-за дискомфорта. С большой долей вероятности француз попадет в заявку на матч 1/8 финала Лиги чемпионов. В общую группу также вернулся Ферлан Менди, получивший ранее травму задней поверхности бедра, однако его участие в ближайшем матче исключено.

и Орельен Чуамени не тренировались из-за болезни. Их участие в матче с «Ливерпулем» по-прежнему под вопросом.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с « » «Реал» сыграет во вторник, 21 февраля, на «Энфилде». Ответный матч пройдет на «Сантьяго Бернабеу» 15 марта.