Бензема тренировался с «Реалом» и сыграет против «Ливерпуля», скорее всего. Участие Крооса и Тчуамени под вопросом
Карим Бензема может сыграть с «Ливерпулем».
В воскресенье нападающий «Реала» тренировался вместе с командой. Ранее Бензема пропускал матч Ла Лиги против «Осасуны» (2:0) из-за дискомфорта. С большой долей вероятности француз попадет в заявку на матч 1/8 финала Лиги чемпионов. В общую группу также вернулся Ферлан Менди, получивший ранее травму задней поверхности бедра, однако его участие в ближайшем матче исключено.
Тони Кроос и Орельен Чуамени не тренировались из-за болезни. Их участие в матче с «Ливерпулем» по-прежнему под вопросом.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» «Реал» сыграет во вторник, 21 февраля, на «Энфилде». Ответный матч пройдет на «Сантьяго Бернабеу» 15 марта.
Это будет битва сильнейших клубов Испании и Англии)