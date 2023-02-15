Хендерсон о давке на финале ЛЧ-2022: «Никто не должен подвергать угрозе свою безопасность из-за неадекватной организации. Чем скорее принять меры, тем лучше»

высказался о беспорядках на финале ЛЧ-2022 в Париже.

Напомним, 28 мая 2022 года перед матчем « » – « » (0:1) на стадионе «Стад де Франс» образовалась серьезная давка, возникшая, как утверждалось УЕФА, из-за большого числа болельщиков с фальшивыми билетами. Французская полиция использовала слезоточивый газ и перцовые баллончики, чтобы успокоить толпу. Из-за этого начало матча было отложено более чем на полчаса.

В независимом отчете о произошедшем, который заказал , говорится, что «основную ответственность за происшествия, которые едва не привели к катастрофе», несет сам УЕФА.

«Этот отчет должен стать поворотным моментом в вопросе обращения с футбольными болельщиками. Никто не должен подвергать свою безопасность угрозе из-за неадекватной организации. Чем скорее будут приняты меры, тем лучше», – написал в твиттере хавбек «Ливерпуля».

Беспредел в Париже, из-за которого финал ЛЧ задержался на 36 минут. Был даже слезоточивый газ 😱😱😱

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