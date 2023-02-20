«У Трента против Винисиуса будут проблемы, если он будет получать мяч часто». Никол о защитнике «Ливерпуля»

раскритиковал Трента Александра-Арнолда после матча с « » (0:2).

«Послушайте, когда пришлось опуститься глубже после того, как «Ньюкасл» остался вдесятером, , должно быть, сказал «спасибо», потому что он понятия не имел, что происходит. Разница между Сен-Максименом и Винисиусом – как между небом и землей.

Вини знает, что он делает. У него достаточно уверенности и футбольного интеллекта, чтобы воспользоваться ситуацией против Трента.

Если он будет получать мяч так же часто, как в последнем матче с «Осасуной», то у Трента будут проблемы», – сказал бывший фланговый защитник «Ливерпуля» в эфире ESPN, отвечая на вопрос о предстоящем матче « » в Лиге чемпионов.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и « » пройдет на «Энфилде» во вторник, 21 февраля. Ответная встреча на «Сантьяго Бернабеу» состоится 15 марта.

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