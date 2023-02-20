«У Трента против Винисиуса будут проблемы, если он будет получать мяч часто». Никол о защитнике «Ливерпуля»

Теги Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Аллан Сен-Максимен Стив Никол Трент Александер-Арнолд Винисиус Жуниор Футбол

Стив Никол раскритиковал Трента Александра-Арнолда после матча с «Ньюкаслом» (0:2).

«Послушайте, когда Сен-Максимену пришлось опуститься глубже после того, как «Ньюкасл» остался вдесятером, Александер-Арнолд, должно быть, сказал «спасибо», потому что он понятия не имел, что происходит. Разница между Сен-Максименом и Винисиусом – как между небом и землей.

Вини знает, что он делает. У него достаточно уверенности и футбольного интеллекта, чтобы воспользоваться ситуацией против Трента.

Если он будет получать мяч так же часто, как в последнем матче с «Осасуной», то у Трента будут проблемы», – сказал бывший фланговый защитник «Ливерпуля» в эфире ESPN, отвечая на вопрос о предстоящем матче «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет на «Энфилде» во вторник, 21 февраля. Ответная встреча на  «Сантьяго Бернабеу» состоится 15 марта.

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35 комментариев

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Green grass
Ответ Burel
у Араухо никаких проблем против клоуна
Араухо только без фола не может у Винисиуса мяч отобрать, а купленные судьи молчат.
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Совесть Черданцева
У Трента вообще с обороной беда
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Mikel Dominator Arteta
Ответ белошип
Более того,помимо унижения хрусталя-привозилы,уругвайская днина наиграл на красную,постоянно фолил на бразильце поскольку тупо не успевал за ним Но глоры кабинета постоянно кричат про какую-то стену,которая часто привозит с топ соперниками)
Фактос!
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Live_Kost
Ответ DolJun
да в финале лч трент прекрасно смотрел футбол когда винисиус забивал победный, чего сейчас-то от него хотеть
Не напоминай)
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Сергей Сорока
А можно список нападающих, с которыми у Трента нет проблем? Фланги обороны Ливерпуля уже который сезон все разрывают.
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белошип
Ответ Mikel Dominator Arteta
Араухо несколько раз был унижен в 1 на 1 в последнем класико.
Более того,помимо унижения хрусталя-привозилы,уругвайская днина наиграл на красную,постоянно фолил на бразильце поскольку тупо не успевал за ним
Но глоры кабинета постоянно кричат про какую-то стену,которая часто привозит с топ соперниками)
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Homelender_666
Ответ Burel
почему я глорик.. я же за реал не болею
Глоры есть у всех больших клубов. Их основная задача - бегать по веткам других клубов и оскорблять эти самые клубы и их игроков. Болельщики такой дичью не занимаются. Я болельщик Реала, но ни одного плохого слова про Барсу не написал, а наоборот иногда поздравляю их с победами. Болельщики Барсы делают также.
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Homelender_666
Ответ Burel
какие 10. до прошлого сезона сами коренные мадридисты споптс ру называли Винисиуса полным днищем и бестолковым бегунком. а вот Араухо просто наглухо закрыл его в последних матчах
Это не фанаты, а глоры, как и ты. Причём тут Винисиус, если ты писал про 0:4 и 1:3, но забыл, что единственные победы Барсы за последние десять матчей против Реала. Учи матчасть)
P.S. Даже этот комментарий оскорбительный 😂
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Burel
Ответ Homelender_666
Комментарий удален модератором
почему я глорик.. я же за реал не болею
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Burel
Ответ Homelender_666
Видимо, болит у тебя, раз ты ради плюсиков опускаешь статистику личных встреч за последние 10 матчей.
какие 10. до прошлого сезона сами коренные мадридисты споптс ру называли Винисиуса полным днищем и бестолковым бегунком. а вот Араухо просто наглухо закрыл его в последних матчах
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Homelender_666
Ответ Burel
а чего минуснули за чистый факт ? 😂 болит после 0:4 1:3
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Burel
игрокам Ливерпуля главное не поддаваться на бесконечные симуляции и провокации этого клоуна. Хотя судейка может и решить, как обычно, в пользу меньше, чем клуба
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Red Scouser
Это у Реала будут проблемы, если Трент встанет с той ноги
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Homelender_666
Ответ Arthurino
Комментарий удален модератором
Комментарий удален
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Mikel Dominator Arteta
Ответ Burel
у Араухо никаких проблем против клоуна
Араухо несколько раз был унижен в 1 на 1 в последнем класико.
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Isa Babaev
Ответ DolJun
да в финале лч трент прекрасно смотрел футбол когда винисиус забивал победный, чего сейчас-то от него хотеть
Там изначально не ошибка Трента, а сам финал англичанин отыграл хорошо, Вини кроме того гола ничего не сделал на фланге
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+4
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Burel
Ответ Данияр Жумабекович
Весь мир недавно узнал, кто является главным судейским проектом Испании
очередной коренной мадридист из Казахстана 😂
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-2
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Arthurino
Ответ Burel
у Араухо никаких проблем против клоуна
Комментарий удален
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ДЖИН
Симулисиус может тока падать в штарфной, главное не идти на поводу и держать его в Кармане как Араухо.
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-3
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Данияр Жумабекович
Ответ Burel
Весь мир за Ливерпуль против судейского проекта им. франко, где играют такие подлые провокаторы, как Винисиус
Весь мир недавно узнал, кто является главным судейским проектом Испании
+3
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Homelender_666
Ответ Burel
а чего минуснули за чистый факт ? 😂 болит после 0:4 1:3
Видимо, болит у тебя, раз ты ради плюсиков опускаешь статистику личных встреч за последние 10 матчей.
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rwkq485579
Ответ Пуп Ппп
У Хорватии прям супер проблема была ага.
Погугли значение слова «могут»
0
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Пуп Ппп
Ответ HI MARS
У кого в мировом футболе не будет проблем против Винисиуса?
Хорватия.
+1
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wshnmn
Перед финалом ЛЧ в 22, я спорил с другом, он утверждал, что Трент супер защ, а я сказал, что Винни забьет из его зоны гол ))
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-4
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Пуп Ппп
Ответ rwkq485579
У любого могут быть проблемы против Винисиуса
У Хорватии прям супер проблема была ага.
+5
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