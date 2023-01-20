Сперцян интересен ПСВ и «Фейеноорду». Переход хавбека «Краснодара» возможен летом

Два нидерландских клуба интересуются .

Интерес к полузащитнику « » проявляют и « ».

«В Нидерландах Сперцяном интересуются только два клуба – ПСВ и «Фейеноорд». Эти две команды рассматривают футболиста в качестве потенциального трансфера летом», – сообщил источник Sport24.

Контракт Сперцяна с «Краснодаром» действует до июня 2026 года.

В текущем сезоне полузащитник забил 9 голов и отдал 5 голевых передач в 16 матчах Мир . Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.