Сперцян интересен ПСВ и «Фейеноорду». Переход хавбека «Краснодара» возможен летом

Теги высшая лига Нидерланды ПСВ Фейеноорд премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Эдуард Сперцян Футбол

Два нидерландских клуба интересуются Эдуардом Сперцяном.

Интерес к полузащитнику «Краснодара» проявляют ПСВ и «Фейеноорд».

«В Нидерландах Сперцяном интересуются только два клуба – ПСВ и «Фейеноорд». Эти две команды рассматривают футболиста в качестве потенциального трансфера летом», – сообщил источник Sport24.

Контракт Сперцяна с «Краснодаром» действует до июня 2026 года.

В текущем сезоне полузащитник забил 9 голов и отдал 5 голевых передач в 16 матчах Мир РПЛ. Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев

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Михаил Ксенофонтов
Нужно уходить пока на подъёме, и прогрессировать, а то не дай бог как с Шапи получится. Вперёд, быки!
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Саша Котляров
Хороший игрок жаль если купят
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Шухрат Казыев
Да что там ПСВ? В будущем будут ещё топ клубы.
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laudrup
У ПСВ сейчас денег много, и контракт смогут предложить выгодней, да и сам клуб с более высокими перспективами в ближайшие годы.
+1
0
+1
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toniM
Ответ Кирилл Голивец
В Фейе Себа Шиманьский разрывает лигу, кстати
мой любимый игрок
+3
0
+3
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Дмитрий Тихонов
Лучше в ПСВ, клуб покруче!
+5
0
+5
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Кирилл Голивец
В Фейе Себа Шиманьский разрывает лигу, кстати
+5
-1
+4
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