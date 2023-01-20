Сперцян интересен ПСВ и «Фейеноорду». Переход хавбека «Краснодара» возможен летом
Два нидерландских клуба интересуются Эдуардом Сперцяном.
Интерес к полузащитнику «Краснодара» проявляют ПСВ и «Фейеноорд».
«В Нидерландах Сперцяном интересуются только два клуба – ПСВ и «Фейеноорд». Эти две команды рассматривают футболиста в качестве потенциального трансфера летом», – сообщил источник Sport24.
Контракт Сперцяна с «Краснодаром» действует до июня 2026 года.
В текущем сезоне полузащитник забил 9 голов и отдал 5 голевых передач в 16 матчах Мир РПЛ. Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.
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