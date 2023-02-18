Кулибали о Мудрике и Феликсе: «Когда мяч у них в ногах, это похоже на волшебство. Михаил хорош на тренировках – быстр, техничен»

Теги Челси премьер-лига Англия Рахим Стерлинг Калиду Кулибали Кристиан Пулишич Жоау Феликс Михаил Мудрик Нони Мадуэке Футбол

Калиду Кулибали похвалил игру Михаила Мудрика и Жоау Феликса. 

Защитник «Челси» ответил на вопрос о новичках атакующей линии «синих».

«Они все хороши. Но Михаил [Мудрик] – я долгое время следил за Михаилом, потому что мы общались в Instagram – он очень, очень хорош на тренировках – быстр, хорошо обращается с мячом.

И Жоау Феликс тоже, о нем все знают, так что, когда мяч оказывается у них в ногах, это похоже на какое-то волшебство, это хорошо для нас.

У нас очень качественная команда. Мы видим Жоау Феликса, мы видим Мудрика, и мы также подписали Нони [Мадуэке], поэтому мы знаем, что эти игроки могут помочь нам вместе с другими талантливыми игроками – Стерлингом, Пулишичем

Сейчас всем будет тяжело [завоевать место в составе], и это хорошо, потому что каждый должен выкладываться по полной, после чего мы увидим на поле лучший ”Челси». Поэтому я думаю, что для «Челси» выгодно иметь много таких хороших игроков», – сказал Кулибали.

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34 комментария

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Бродяга-симпатяга
Сообщается, что на Угледарском направлении украинские боевики активно применяют отравляющие вещества. В частности — на русских бойцов сбрасываются боеприпасы с отравляющим веществом, сообщили РИА «Новости» военные.

При этом происхождение химикатов до конца не ясно. Отметим, что это уже не первая попытка ВСУ применить запрещенное химоружие против русской армии. Таким образом боевики пытаются остановить продвижение наших воинов. Но в прошлый раз попытка не увенчалась успехом, как, вероятнее всего, и в этот.
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Акира_1
Мудрик это Азар наоборот. Эден был хорош на поле, но плох на тренировке, а Мудрик хорош на тренировке и плох на поле. 😀
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deadjoker
Может хоть сегодня наконец стерлинг сможет сыграть. Фристайлеру надо посидеть подумать
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.ru
Меджик Миша...
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catmandoo
Ответ Андрей Хенто
Люди любят превозносить игрока за один отличный матч и точно также за один неудачный втаптывать в грязь. Конечно ожидания из-за ценника от его игры высоки, безусловно. Но это не вина Михаила, что за него заплатили такие огромные деньги, а выводы можно делать по окончанию хотя бы сезона + не стоит забывать, что он пришёл из Шахтера, который находился в межсезонье, да и в принципе весь Челси, за исключением некоторых игроков выглядит очень плачевно.
Хейтерам же лишь бы похейтить, не важно кого. Глядишь, уже и сам не такое г-но.
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LLiriKK
мудрик - это совершенный мыльный пузырь, которого взяли в АПЛ лишь затем, чтобы приковать внимание к сирым и убогим из страны 404.
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Андрей Хенто
Люди любят превозносить игрока за один отличный матч и точно также за один неудачный втаптывать в грязь. Конечно ожидания из-за ценника от его игры высоки, безусловно. Но это не вина Михаила, что за него заплатили такие огромные деньги, а выводы можно делать по окончанию хотя бы сезона + не стоит забывать, что он пришёл из Шахтера, который находился в межсезонье, да и в принципе весь Челси, за исключением некоторых игроков выглядит очень плачевно.
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Reece24
Ответ Блуждающий странник
Помню про Кокорина говорили, что он на тренировках хорош, забивал много. Мудрик это новый Кокорин
Кокорин о таком уровне мог только мечтать)
Никогда клубы уровня Челси и Арсенала не вели за него борьбу. Только Анжи и Зенит)))
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Ksandvankneshas
Ответ Михо
Пока Мудрик больше похож на футбольного фристайлера, куча финтов ради финтов, пасы пяткой в центре поля и тд. Много эффекта мало эффективности. Феликс кстати хорош
Ну так Феликс уже сколько лет в Атлетико отыграл, а Мудрик кроме удобного Шахтёра и зоны комфорта ничего не видел. Адаптация плюс отсутствие практики почти два месяца плюс сам Челси сейчас ни рыба ни мясо...как итог, удивительно было бы если бы он сходу зафеерил.
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Reece24
Ответ Al22cm
Мудрик эпизодами очень хорош, очень классно обостряет, обыгрывается с партнерами хорошо, очень резкий. Но надо набрать игровой тонус и сыграться немного, на его обостряющие передачи форварды вообще не реагируют, потому что привыкли к перекатам поперек. И ещё, мне вообще не нравится что он опускается так глубоко в защиту. С какого Х? Он наоборот должен оставаться выше, что бы мог легко убежать, Поттеру надо решать эту проблему!
Это похоже на прямую установку Поттера.
Что выглядит абсолютно странно, учитывая что Мудрик в принципе в Шахтере был во многом освобождён от черновой работы и в этом компоненте никогда не был хорош.
Ещё страннее это выглядит на том фоне, что Кукурелья в отличии от Чиллуэла почти не подключается к атаке, то есть вечно стоит сзади, но Мудрику все равно приходится бежать назад. Тот же Зиеш вообще болт клал на оборону.

Но больше всего меня выбесила игра с Фулхемом, где Маунта выдвинули вперёд, а Мудрик бегал в оборону, хотя как раз Мудрик умеет на пространстве убежать, а Маунт неплох в отборе.

Что делает Поттер - мне совсем непонятно иногда.
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Блуждающий странник
Помню про Кокорина говорили, что он на тренировках хорош, забивал много. Мудрик это новый Кокорин
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The Best
Ответ Михо
Пока Мудрик больше похож на футбольного фристайлера, куча финтов ради финтов, пасы пяткой в центре поля и тд. Много эффекта мало эффективности. Феликс кстати хорош
Согласен,меня эти пасы пяткой от него сильно бесили.Он таким образом обрезал команду,но я надеюсь что хотя бы в сегодняшнем матче он себя проявит лучше.Всетаки соперник находится в более ужасной форме чем Челси и при этом без тренера.
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Зелёный гопник
Он слишком рано уехал в АПЛ, слабоват психологически и физически, идеально подошел бы вариант с Испанией или Голландией.
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arsenal.ave
Ответ Михо
Пока Мудрик больше похож на футбольного фристайлера, куча финтов ради финтов, пасы пяткой в центре поля и тд. Много эффекта мало эффективности. Феликс кстати хорош
Феликс с Боруссией загубил как минимум два 100% момента, про Мудрика и вовсе говорить нечего, даже мяч принять не мог
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JamesBulger7
Дайте привыкнуть парню, уверен что Мудрик будет прогрессировать.
+2
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jem777
Феликс очень хорош. Жаль что Арсенал зажал 11 млн на его подписание и потерял такие нужные очки с Нкетиа на острие в гонке за титул.
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Франческо Тотти
В Спартаке был Кариока - чемпион на тренировках. Как говорили партнеры. Вспомнилось что-то.
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Усатый КозлоБык ©
0+0
Лютый топ Михайло 🤿🤡🤝
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Ola BP
Ответ Ronny92
"У Мудрика техника на уровне Азара, а может даже и выше", - заявил Калиду.
Если только времён Мадрида.
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Хитрый Лис
головняк за 100 лямов))) как теперь избавиться от миши)
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Al22cm
Мудрик эпизодами очень хорош, очень классно обостряет, обыгрывается с партнерами хорошо, очень резкий. Но надо набрать игровой тонус и сыграться немного, на его обостряющие передачи форварды вообще не реагируют, потому что привыкли к перекатам поперек. И ещё, мне вообще не нравится что он опускается так глубоко в защиту. С какого Х? Он наоборот должен оставаться выше, что бы мог легко убежать, Поттеру надо решать эту проблему!
+12
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Зизуха
И добавил: "Но Кукурелья, с..., не пасует"
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Хитрый Лис
Ответ rigobersong
Есть в Бетисе Луис Энрике, такой же бегунок, но его никто так не пиарит и 100 лямов не предлагает:)) https://youtu.be/jf0yWTm_25g
ну так он же не укр
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Гильяно
Чемпион тренировок
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Burel
эпично развели мешок без истории, теперь приходится пиарить 😂
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