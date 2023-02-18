Кулибали о Мудрике и Феликсе: «Когда мяч у них в ногах, это похоже на волшебство. Михаил хорош на тренировках – быстр, техничен»

похвалил игру и Жоау Феликса.

Защитник «Челси» ответил на вопрос о новичках атакующей линии «синих».

«Они все хороши. Но Михаил [Мудрик] – я долгое время следил за Михаилом, потому что мы общались в Instagram – он очень, очень хорош на тренировках – быстр, хорошо обращается с мячом.

И Жоау Феликс тоже, о нем все знают, так что, когда мяч оказывается у них в ногах, это похоже на какое-то волшебство, это хорошо для нас.

У нас очень качественная команда. Мы видим Жоау Феликса, мы видим Мудрика, и мы также подписали Нони [ ], поэтому мы знаем, что эти игроки могут помочь нам вместе с другими талантливыми игроками – , .

Сейчас всем будет тяжело [завоевать место в составе], и это хорошо, потому что каждый должен выкладываться по полной, после чего мы увидим на поле лучший ”Челси». Поэтому я думаю, что для «Челси» выгодно иметь много таких хороших игроков», – сказал Кулибали.

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