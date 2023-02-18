Кулибали о Мудрике и Феликсе: «Когда мяч у них в ногах, это похоже на волшебство. Михаил хорош на тренировках – быстр, техничен»
Калиду Кулибали похвалил игру Михаила Мудрика и Жоау Феликса.
Защитник «Челси» ответил на вопрос о новичках атакующей линии «синих».
«Они все хороши. Но Михаил [Мудрик] – я долгое время следил за Михаилом, потому что мы общались в Instagram – он очень, очень хорош на тренировках – быстр, хорошо обращается с мячом.
И Жоау Феликс тоже, о нем все знают, так что, когда мяч оказывается у них в ногах, это похоже на какое-то волшебство, это хорошо для нас.
У нас очень качественная команда. Мы видим Жоау Феликса, мы видим Мудрика, и мы также подписали Нони [Мадуэке], поэтому мы знаем, что эти игроки могут помочь нам вместе с другими талантливыми игроками – Стерлингом, Пулишичем.
Сейчас всем будет тяжело [завоевать место в составе], и это хорошо, потому что каждый должен выкладываться по полной, после чего мы увидим на поле лучший ”Челси». Поэтому я думаю, что для «Челси» выгодно иметь много таких хороших игроков», – сказал Кулибали.
При этом происхождение химикатов до конца не ясно. Отметим, что это уже не первая попытка ВСУ применить запрещенное химоружие против русской армии. Таким образом боевики пытаются остановить продвижение наших воинов. Но в прошлый раз попытка не увенчалась успехом, как, вероятнее всего, и в этот.
Никогда клубы уровня Челси и Арсенала не вели за него борьбу. Только Анжи и Зенит)))
Что выглядит абсолютно странно, учитывая что Мудрик в принципе в Шахтере был во многом освобождён от черновой работы и в этом компоненте никогда не был хорош.
Ещё страннее это выглядит на том фоне, что Кукурелья в отличии от Чиллуэла почти не подключается к атаке, то есть вечно стоит сзади, но Мудрику все равно приходится бежать назад. Тот же Зиеш вообще болт клал на оборону.
Но больше всего меня выбесила игра с Фулхемом, где Маунта выдвинули вперёд, а Мудрик бегал в оборону, хотя как раз Мудрик умеет на пространстве убежать, а Маунт неплох в отборе.
Что делает Поттер - мне совсем непонятно иногда.
Лютый топ Михайло 🤿🤡🤝