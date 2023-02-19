Левандовски забил 24 гола в 29 матчах за «Барселону»

Нападающий «Барселоны» забил 15-й гол в чемпионате .

Поляк ударом с линии штрафной площади поразил ворота « » (2:0, перерыв) на 1-й добавленной к первому тайму минуте.

Это первый гол форварда за последние четыре игры. Всего у него 24 гола в 29 матчах за каталонскую команду во всех турнирах.

Подробно со статистикой 34-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

«Барселона» – «Кадис». 2:0 – Серджи Роберто и Левандовски забили. Онлайн-трансляция