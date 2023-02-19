Левандовски забил 24 гола в 29 матчах за «Барселону»

Теги Барселона Ла Лига Кадис Роберт Левандовски Футбол

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски забил 15-й гол в чемпионате Испании.

Поляк ударом с линии штрафной площади поразил ворота «Кадиса» (2:0, перерыв) на 1-й добавленной к первому тайму минуте.

Это первый гол форварда за последние четыре игры. Всего у него 24 гола в 29 матчах за каталонскую команду во всех турнирах.

Подробно со статистикой 34-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

«Барселона» – «Кадис». 2:0 – Серджи Роберто и Левандовски забили. Онлайн-трансляция

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20 комментариев

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Невский баклан
Ответ Dead88 Poets
ну я уж совсем не стал по больному давить
Красавец!) Вот тут изверги, вроде бы ты и аккуратно заходишь, все равно боль чувствуют, поэтому и минусуют))
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Иван Никитенко
Ответ Андрей Бандалак
Не люблю поляков, но, этот поляк уважение достоин!! Не так усердно за него следил, вроде не замечал и полит. Высказывания за ним...
люблю поляков,прекрасный добродушный народ,прекрасная красивая страна.но этот поляк вызывает только омерзение,так кинуть родную баварию((
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Андрей Бандалак
Не люблю поляков, но, этот поляк уважение достоин!! Не так усердно за него следил, вроде не замечал и полит. Высказывания за ним...
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Dead88 Poets
Ответ Невский баклан
А вместо Левы, я просто подумал тот что вместо Иньесты))
ну я уж совсем не стал по больному давить
+1
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Невский баклан
Ответ Dead88 Poets
нет Карим полностью заслужил, Я про сезон когда Месси получил вместо Лёвы
А вместо Левы, я просто подумал тот что вместо Иньесты))
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TheFrosty
Брусок нашел себе новую ферму. Против топа в ЛЕ как всегда обделался, зато Кадисы наказывает исправно.
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-3
-3
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Dead88 Poets
Ответ andr d
Снейдер тут лишний
ну да требл и серебро чм вообще лишний
+1
-1
0
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andr d
Ответ Dead88 Poets
на самом деле печально что Лёва ЗМ не получил , Рибери Снайдер Левандовски три ограбленных игрока в эру маркетинговых Месси и Роналду
Снейдер тут лишний
+12
-2
+10
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Совесть Черданцева
Машина
+10
0
+10
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Dead88 Poets
Ответ Невский баклан
Если намек на Бензема, то в прошлом году он его точно заслужил как никто другой из взявших ЗМ ранее.
нет Карим полностью заслужил, Я про сезон когда Месси получил вместо Лёвы
+2
-2
0
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Невский баклан
Ответ Dead88 Poets
на самом деле печально что Лёва ЗМ не получил , Рибери Снайдер Левандовски три ограбленных игрока в эру маркетинговых Месси и Роналду
Если намек на Бензема, то в прошлом году он его точно заслужил как никто другой из взявших ЗМ ранее.
0
-1
-1
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Sliva
Кто нибудь остановите эту машину. Скромный топ, делающий классно свое дело!
+4
0
+4
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Dead88 Poets
на самом деле печально что Лёва ЗМ не получил , Рибери Снайдер Левандовски три ограбленных игрока в эру маркетинговых Месси и Роналду
+6
-6
0
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Кирилл
Лева хорош за Барселону !
Но чуть больше точности в завершении атак все равно хотелось бы видеть )
0
0
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Tigran Voskanyan
Красава. Нужно догонять количество матчей, а то в последнее время редко забивает.
0
-1
-1
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Владимир Владимирович
Почти гол в матче в среднем , нормальный график
0
-1
-1
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Итачи Учиха
Если пройдут МЮ и до финала кубка дойдут, то минимум 35 дежурных наколотит
+2
-3
-1
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Иван Левин
Машина!
0
-1
-1
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Игорь Климов
Левандовски молодец, пока лучший бомбардир Ла Лиги!
0
-1
-1
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Григорий Гашников
Пример трудолюбия и усердия
+22
0
+22
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