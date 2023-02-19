Левандовски забил 24 гола в 29 матчах за «Барселону»
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски забил 15-й гол в чемпионате Испании.
Поляк ударом с линии штрафной площади поразил ворота «Кадиса» (2:0, перерыв) на 1-й добавленной к первому тайму минуте.
Это первый гол форварда за последние четыре игры. Всего у него 24 гола в 29 матчах за каталонскую команду во всех турнирах.
Подробно со статистикой 34-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
«Барселона» – «Кадис». 2:0 – Серджи Роберто и Левандовски забили. Онлайн-трансляция
Но чуть больше точности в завершении атак все равно хотелось бы видеть )