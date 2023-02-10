Левандовски о «Барселоне»: «Почувствовал, что я дома после победы в Суперкубке Испании. Теперь можем подумать о следующем трофее»

рассказал о своих чувствах после первого трофея в составе «Барселоны».

«Я уже выиграл титул с этим клубом. Теперь мы можем подумать о следующем трофее в будущем.

После этого титула я почувствовал, что я дома. Это настоящее чувство.

Мне не нужно что-то доказывать, но с этой командой я могу смотреть вперед в плане того, чего мы собираемся достичь и что собираемся сделать. И это очень приятное чувство», – сказал нападающий в интервью Bein Sports.

В январе « » выиграла , победив в финальном матче «Реал» со счетом 3:1.

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