Левандовски о «Барселоне»: «Почувствовал, что я дома после победы в Суперкубке Испании. Теперь можем подумать о следующем трофее»

Теги Барселона Ла Лига Суперкубок Испании Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски рассказал о своих чувствах после первого трофея в составе «Барселоны».

«Я уже выиграл титул с этим клубом. Теперь мы можем подумать о следующем трофее в будущем. 

После этого титула я почувствовал, что я дома. Это настоящее чувство.

Мне не нужно что-то доказывать, но с этой командой я могу смотреть вперед в плане того, чего мы собираемся достичь и что собираемся сделать. И это очень приятное чувство», – сказал нападающий в интервью Bein Sports.

В январе «Барселона» выиграла Суперкубок Испании, победив в финальном матче «Реал» со счетом 3:1.

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12 комментариев

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Tristan...
Ответ Четыреноль
Медленно но верно двигаемся к чемпионству! Пока Реал не набирал ход, надо оторваться
Как не набрал? Реал сейчас на пике...
0
-4
-4
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like a boss
А Дортмунде и Мюнхене он не чувствовал себя дома, н-да.
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Feniks91
Ответ Rio de Janeiro
Хочу финал ЛЕ Барса-Арсенал к тому же это трофей который самый титулованный клуб мира ещё не выигрывал в своей истории
Базара нет, но самый титулованный клуб как раз мадрид
+4
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+4
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Feniks91
Даже если реал будет играть так как он сейчас играет и барса будет играть так как она щас играет, Барса возьмет чемпионство 100%ставлю 1000баксов
0
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Ansu Fati
Ответ Valentin Bezdenezhnykh
Было бы здорово, чтобы почувствовал себя дома ещё и в чужой штрафной. А то всё по флангам и в полузащиту тянет последние матчи
Тут скорее всего указания тренера соблюдают. Рафинью тоже словно подменили, в Лидсе был совсем другой игрок, бил издалека, шел в дриблинг. Кристенсен вообще открыл в себе талант отрезать всех полевых одним пасом, чего раньше никогда не делал, начал играть надежно и в 2 защитника. Алонсо открыл в себе талант центрдефа, о Кунде вообще молчу. Тут везде прощупывается рука Хави.
+4
-1
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Rio de Janeiro
Хочу финал ЛЕ Барса-Арсенал к тому же это трофей который самый титулованный клуб мира ещё не выигрывал в своей истории
0
-2
-2
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Elkorazon01
Ответ DolJun
вряд ли смогут победить мю в ле
Смогут если Эвребе будет судить
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90 Minutes
Настоящий мужчина!
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otchim kaloeda
Ответ DolJun
вряд ли смогут победить мю в ле
Экспертное мнение подъехало...
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-5
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Valentin Bezdenezhnykh
Было бы здорово, чтобы почувствовал себя дома ещё и в чужой штрафной. А то всё по флангам и в полузащиту тянет последние матчи
+8
-4
+4
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Четыреноль
Медленно но верно двигаемся к чемпионству! Пока Реал не набирал ход, надо оторваться
+15
-4
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
вряд ли смогут победить мю в ле
+2
-8
-6
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