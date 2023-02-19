Грэм Сунесс: «У «МЮ» будет шанс на титул АПЛ при здоровом Рэшфорде. Уже 24 гола за сезон – и он еще не закончил»

Экс-тренер «Ливерпуля» высказался о шансах « » на чемпионство.

«Я не думаю, что это невозможно, но сильно сомневаюсь. Нужно, чтобы сошлось несколько факторов.

И «Манчестер Сити», и « » должны пережить невероятный коллапс, достаточный для того, чтобы свалиться с вершины. И я не думаю, что это произойдет.

«МЮ» для того, чтобы продолжить побеждать, нужно поддерживать в добром здравии главную звезду – . Он уже забил 24 гола в этом сезоне после 5 в прошлом – и это он еще не закончил.

Если он будет здоров – шанс будет. Но, надо сказать, «Арсенал» и « » не столкнутся со столь сильным спадом», – сказал Сунесс.

Рэшфорд невероятен: побил личный рекорд (16 голов в 17 матчах), хотя впереди еще полсезона