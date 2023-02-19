Грэм Сунесс: «У «МЮ» будет шанс на титул АПЛ при здоровом Рэшфорде. Уже 24 гола за сезон – и он еще не закончил»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Грэм Сунесс Маркус Рэшфорд Футбол

Экс-тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался о шансах «Манчестер Юнайтед» на чемпионство.

«Я не думаю, что это невозможно, но сильно сомневаюсь. Нужно, чтобы сошлось несколько факторов.

И «Манчестер Сити», и «Арсенал» должны пережить невероятный коллапс, достаточный для того, чтобы свалиться с вершины. И я не думаю, что это произойдет.

«МЮ» для того, чтобы продолжить побеждать, нужно поддерживать в добром здравии главную звезду – Маркуса Рэшфорда. Он уже забил 24 гола в этом сезоне после 5 в прошлом – и это он еще не закончил.

Если он будет здоров – шанс будет. Но, надо сказать, «Арсенал» и «Манчестер Сити» не столкнутся со столь сильным спадом», – сказал Сунесс.

Рэшфорд невероятен: побил личный рекорд (16 голов в 17 матчах), хотя впереди еще полсезона

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22 комментария

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Under
Ответ Невский баклан
МЮ то арабы и могут купить, но титул не купят. Тут помимо 7 очкового отрыва Арсенала есть уже купленный арабами МС, но с разницей в том что МС уже выстроен, налажен и способен в настоящем брать такое количество очков как никто в истории АПЛ.
про Сити, кстати, который в настоящем способен брать такое количество очков, как никто в истори АПЛ - слишком пафосно
рекорд АПЛ 100 очков, а их максимум в этом сезоне - 94
что там в следующем будет - это уже не настоящее, а будущее
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Невский баклан
Ответ Under
если катарцы купят Юнайтед, может и увидим
МЮ даже в лучшие годы при великолепном САФе не набирал такого количества очков как МС сейчас из года в год. То есть арабы купив МЮ должны сделать его самым сильным за всю историю и опередить МС и сделать это сразу. Пусть конечно МЮ будет силен, но МС в этом году они точно не обгонят. Сколько лет САФ строил клуб, сколько строился МС, а тут арабы оплатив покупку почему то должны сделать клуб чемпионом просто из-за перехода собственности, такого не бывает))
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Under
Ответ Невский баклан
МЮ то арабы и могут купить, но титул не купят. Тут помимо 7 очкового отрыва Арсенала есть уже купленный арабами МС, но с разницей в том что МС уже выстроен, налажен и способен в настоящем брать такое количество очков как никто в истории АПЛ.
эм, я вообще-то про связку Мбаппе - Рэшфорд
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Невский баклан
Ответ Under
если катарцы купят Юнайтед, может и увидим
МЮ то арабы и могут купить, но титул не купят. Тут помимо 7 очкового отрыва Арсенала есть уже купленный арабами МС, но с разницей в том что МС уже выстроен, налажен и способен в настоящем брать такое количество очков как никто в истории АПЛ.
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Фрэнк Канистра
До ситявых 3 очка, что бы их отыграть на дистанции не нужен большой сильный спад, достаточно небольшого или пару спорных судейских решений. Арсенал далековато - но и не такое отыгрывалось. Как раз в спад арсенала верится больше чем в спад сити. Другое дело, что у МЮ тоже нет большого запаса прочности и играет один состав зачастую, а они во всех турнирах пока участвуют.
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Манюшный
Если бы не два обидных поражения с аутсайдерами в начале сезона, могли и на первом быть.
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Alexander Yavriantz
3 очка от МанСити. Тут не нужен невероятный коллапс. Арсенал я почти уверен, что скатится на 3 место. Если таки вытащат чемпионство, то мега-респект им, но я думаю, что борьба будет между Манчестерами и Сити в этом сезоне фаворит. А вот в следующем МЮ будет равноценным фаворитом если усилится в нужных позициях. В этом сезоне шансы конечно есть, но не так велики. Следующий матч в АПЛ будет показателен (визит на Энфилд). Если выиграем, то можно будет начать мечтать о чуде в первый же сезон Тен Хага.
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Alexander Yavriantz
Ответ Андер Эррера
тогда Роналду даже находясь в СА выиграет АПЛ 🤣🤣🤣
Почти также круто, как то что Дубравка получит медаль, если его команда проиграет МЮ в финале.)
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Dmitry Kochnev
Ответ Lavinka
Слишком насыщенное расписание у МЮ - игры каждые 3 дня и травмированные важные игроки . Так что вряд ли . Удержатся бы в четвёрке .
Вероятность выпадения из четверки ниже вероятности чемпионства раза в 3. Это при том, что вероятность чемпионства очень невысокая)
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Dmitry Kochnev
Ответ Александра Александрова
Разрыв то небольшой , концовка может будет очень жаркой , вот будет прикол, если Мю выиграет апл )
По потерянным отставание от Арсенала 8 очков. Это немало, учитывая, что личной встречи с ними нет.
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folli
Ответ Lavinka
Слишком насыщенное расписание у МЮ - игры каждые 3 дня и травмированные важные игроки . Так что вряд ли . Удержатся бы в четвёрке .
Ну для этого нужно конкретно посыпаться. А пока что предпосылок не видно+календарь по немного будет рассасываться.
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Under
Ответ Невский баклан
Титул МЮ конечно же не возьмет, там и отрыв у Арсенала раз, и МС выше это два. Ну а Рэшфорд молорик, заслужил чтобы Реал перекинул свое внимание от Мбаппе на него, в будущем было бы интересно видеть связку Рэшфорд - Мбаппе.
если катарцы купят Юнайтед, может и увидим
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Невский баклан
Титул МЮ конечно же не возьмет, там и отрыв у Арсенала раз, и МС выше это два. Ну а Рэшфорд молорик, заслужил чтобы Реал перекинул свое внимание от Мбаппе на него, в будущем было бы интересно видеть связку Рэшфорд - Мбаппе.
0
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-2
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Андер Эррера
тогда Роналду даже находясь в СА выиграет АПЛ 🤣🤣🤣
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Fruity Bang
И это он ещё не начинал
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Руслан Чесебиев
Первый раз с заСунесем согласен
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Манул Манулов
Впереди ещё 14 игр в АПЛ, это 1/3 сезона - самое интересное впереди
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Lavinka
Слишком насыщенное расписание у МЮ - игры каждые 3 дня и травмированные важные игроки . Так что вряд ли . Удержатся бы в четвёрке .
+2
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Nikita_C47
Ответ Александра Александрова
Разрыв то небольшой , концовка может будет очень жаркой , вот будет прикол, если Мю выиграет апл )
Зацепить место повыше есть шанс. Сити и Арсенал еще раз сыграют друг с другом и точно потеряют очки. Главное свои матчи выиграть
+3
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инок
Очень нравится, что Тен Хаг говорит, что Рэшфорд может и должен прибавлять еще...
+8
0
+8
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Evgen_Hazard
Меня от имени Грэм кидает в жар. Указывайте фамилию в заголовке, а с именем уже в тексте пжлст
0
-1
-1
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Александра Александрова
Разрыв то небольшой , концовка может будет очень жаркой , вот будет прикол, если Мю выиграет апл )
+19
-2
+17
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