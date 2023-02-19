Грэм Сунесс: «У «МЮ» будет шанс на титул АПЛ при здоровом Рэшфорде. Уже 24 гола за сезон – и он еще не закончил»
Экс-тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался о шансах «Манчестер Юнайтед» на чемпионство.
«Я не думаю, что это невозможно, но сильно сомневаюсь. Нужно, чтобы сошлось несколько факторов.
И «Манчестер Сити», и «Арсенал» должны пережить невероятный коллапс, достаточный для того, чтобы свалиться с вершины. И я не думаю, что это произойдет.
«МЮ» для того, чтобы продолжить побеждать, нужно поддерживать в добром здравии главную звезду – Маркуса Рэшфорда. Он уже забил 24 гола в этом сезоне после 5 в прошлом – и это он еще не закончил.
Если он будет здоров – шанс будет. Но, надо сказать, «Арсенал» и «Манчестер Сити» не столкнутся со столь сильным спадом», – сказал Сунесс.
Рэшфорд невероятен: побил личный рекорд (16 голов в 17 матчах), хотя впереди еще полсезона
рекорд АПЛ 100 очков, а их максимум в этом сезоне - 94
что там в следующем будет - это уже не настоящее, а будущее