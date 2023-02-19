Рэшфорд после 3:0 с «Лестером»: «Впереди достаточно матчей, мы за многое боремся. Перед нами две отличные команды, остается набирать очки»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА Лестер Давид Де Хеа Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд прокомментировал победу над «Лестером» (3:0).

«В целом, это был хороший матч. Соперники создавали неплохие моменты, и Давид [Де Хеа] сделал отличный сэйв в конце первого тайма, без этого мы бы не выиграли.

Вперед достаточно матчей, мы боремся за различные трофеи, и на неделе нас ждет важная игра в Лиге Европы – надеюсь, мы пройдем в следующий раунд. Затем будет еще один важный матч [против «Ньюкасла» в финале Кубка английской лиги]. Мне не хочется сбавлять обороты, я всегда хочу совершенствоваться».

О чемпионской гонке в АПЛ

«Мы близки, но перед нами [в турнирной таблице] две отличные команды («Арсенал» и «Манчестер Сити» – прим. Sports.ru), которые играют в хороший футбол. Нам нужно лишь сосредоточиться на себе, делать все, что в наших силах, и продолжать набирать очки», – сказал нападающий «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.

После 24 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков.

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4 комментария

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Никки Бат
Ждем хет-трик в ворота Кариуса!
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Токсик
У Тен Хага отличная тактика - не базарит лишнего насчёт гонки, а говорит, что сосредоточен на следующий матч. И так от матча к матчу. Вот тебе и победная тактика. Выйдешь победителем - прославишься гением. Нет - всё это время был скромным трудягой, нечего предъявить
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-1
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QWertY
Трэшик топчик. После прошлого сезона сомневался, что он вернет былую форму, но Тен Хаг совершил чудо.
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Манул Манулов
Какой же МЮ классный в этом сезоне, смотреть за их игрой сущий кайф
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