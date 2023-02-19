Рэшфорд после 3:0 с «Лестером»: «Впереди достаточно матчей, мы за многое боремся. Перед нами две отличные команды, остается набирать очки»

прокомментировал победу над « » (3:0).

«В целом, это был хороший матч. Соперники создавали неплохие моменты, и Давид [Де Хеа] сделал отличный сэйв в конце первого тайма, без этого мы бы не выиграли.

Вперед достаточно матчей, мы боремся за различные трофеи, и на неделе нас ждет важная игра в – надеюсь, мы пройдем в следующий раунд. Затем будет еще один важный матч [против «Ньюкасла» в финале Кубка английской лиги]. Мне не хочется сбавлять обороты, я всегда хочу совершенствоваться».

О чемпионской гонке в АПЛ

«Мы близки, но перед нами [в турнирной таблице] две отличные команды («Арсенал» и «Манчестер Сити» – прим. Sports.ru), которые играют в хороший футбол. Нам нужно лишь сосредоточиться на себе, делать все, что в наших силах, и продолжать набирать очки», – сказал нападающий «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.

После 24 туров « » занимает 3-е место в турнирной таблице , набрав 49 очков.