Экс-тренер «Ливерпуля» отметил высокий уровень форварда .

«Он умеет забивать любые голы, но при этом он разносторонний футболист. Он умеет отдавать убийственные передачи. Умеет закрутить мяч в сетку, умеет вколотить его, умеет вовремя подставить ногу. Он просто топ-футболист.

Он единственный английский игрок мирового класса, как по мне», – сказал Сунесс в эфире Sky Sports.

За 24 матча в в текущем сезоне Кейн забил 17 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Кейн побил рекорд Гривза по голам за «Тоттенхэм» и стал лучшим бомбардиром клуба с 267 мячами