Грэм Сунесс: «Кейн – единственный английский игрок мирового класса»
Экс-тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс отметил высокий уровень форварда Харри Кейна.
«Он умеет забивать любые голы, но при этом он разносторонний футболист. Он умеет отдавать убийственные передачи. Умеет закрутить мяч в сетку, умеет вколотить его, умеет вовремя подставить ногу. Он просто топ-футболист.
Он единственный английский игрок мирового класса, как по мне», – сказал Сунесс в эфире Sky Sports.
За 24 матча в АПЛ в текущем сезоне Кейн забил 17 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Кейн побил рекорд Гривза по голам за «Тоттенхэм» и стал лучшим бомбардиром клуба с 267 мячами
+Сака
Решфорд? Шоу? Стерлинг? Трент? Фоден???
он сборную Англии вообще знает или нет???
с большим уважением к Кейну, но в Англии звёзд хватает