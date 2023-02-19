Грэм Сунесс: «Кейн – единственный английский игрок мирового класса»

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Тоттенхэм Грэм Сунесс Харри Кейн Футбол

Экс-тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс отметил высокий уровень форварда Харри Кейна.

«Он умеет забивать любые голы, но при этом он разносторонний футболист. Он умеет отдавать убийственные передачи. Умеет закрутить мяч в сетку, умеет вколотить его, умеет вовремя подставить ногу. Он просто топ-футболист.

Он единственный английский игрок мирового класса, как по мне», – сказал Сунесс в эфире Sky Sports.

За 24 матча в АПЛ в текущем сезоне Кейн забил 17 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Кейн побил рекорд Гривза по голам за «Тоттенхэм» и стал лучшим бомбардиром клуба с 267 мячами

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16 комментариев

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Konstantin Meerov
Ответ Shuller18
Беллингем?
каким боком? просто отличный футболист
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Zidan GOAT
Почему никто не упоминает Сака?? Даже «эксперты» в комментариях
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-1
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Answer1
Еще бы назвал свои критерии «игрока мирового класса», тогда можно было бы что-то обсуждать. А так высказывание в духе «я щитаю», всегда выглядит как просто наброс на вентилятор.
0
0
0
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Юрий Кечко
Ответ Сергей Кайзер
Джеймс, Чилуэлл, Сака. Продолжать можно.
Акаки, Кага, Хирио,Сорио, Сейкоту и Дзюйкату высадились на траверсе острова Оаху
0
0
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Vovker
Ответ Barsa! bolshe chem klub
мдаааа Решфорд? Шоу? Стерлинг? Трент? Фоден??? он сборную Англии вообще знает или нет??? с большим уважением к Кейну, но в Англии звёзд хватает
+Биллингем
+Сака
+1
0
+1
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Сергей Кайзер
Ответ Андер Эррера
Уокер? Трент? Решфорд? Стерлинг? Шоу? Биллингем?
Джеймс, Чилуэлл, Сака. Продолжать можно.
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Stereostrike
А Беллингема забыл?
0
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Бигног
Ответ Black Phoenix
В любом случае подобное высказывание - полнейшая бредятина. В нынешнем поколении полно топовых английских игроков.
Ну я такого же мнения, просто чуть тактичнее высказался
+1
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+1
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ ARTEM PROKAZOV
В палату! Быстрее, он теряет рассу*ок!
рассудок это не мат уважаемый...
+1
0
+1
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Андер Эррера
Уокер? Трент? Решфорд? Стерлинг? Шоу? Биллингем?
+3
0
+3
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Shuller18
Беллингем?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARTEM PROKAZOV
В палату! Быстрее, он теряет рассу*ок!
+4
-1
+3
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Barsa! bolshe chem klub
мдаааа

Решфорд? Шоу? Стерлинг? Трент? Фоден???

он сборную Англии вообще знает или нет???

с большим уважением к Кейну, но в Англии звёзд хватает
+12
-3
+9
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Black Phoenix
Ответ Бигног
Он имеет ввиду на данный момент, а не в истории, но все ровно утверждение мягко говоря спорное
В любом случае подобное высказывание - полнейшая бредятина. В нынешнем поколении полно топовых английских игроков.
+2
0
+2
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Бигног
Ответ Black Phoenix
Он это серьёзно, что-ли? Принизить знаменитое поколение-92, Бэкса, Руни, Скоулза, и прочих английских топов, включая и Джеррарда?)
Он имеет ввиду на данный момент, а не в истории, но все ровно утверждение мягко говоря спорное
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Black Phoenix
Он это серьёзно, что-ли? Принизить знаменитое поколение-92, Бэкса, Руни, Скоулза, и прочих английских топов, включая и Джеррарда?)
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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