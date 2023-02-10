«Кейн заслуживает аплодисменты за количество голов, но его не сравнить с Ширером и Руни – они умели больше». Йорк о форварде «Тоттенхэма»

Дуайт Йорк поделился мнением об игре .

– Как вы оцениваете Харри Кейна относительно нападающих всех времен?

– Я не был большим поклонником Харри Кейна, но в последние два-три года он действительно показал свой класс. Он также очень стабилен. Кейн не самый элегантный игрок, но он делает свою работу. Он овладел искусством игры нападающим. Учитывая то, сколько он забил, Харри заслуживает аплодисменты.

Является ли Кейн лучшим нападающим всех времен? Нет, есть более универсальные игроки, но в плане забитых мячей он находится в одном ряду с лучшими.

Кейн не стоит на одном уровне с и , они умели больше, чем Кейн. Если бы мне пришлось выбирать нападающего для команды из этих игроков, я бы выбрал Ширера, – заявил экс-форвард «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне АПЛ нападающий « » сыграл в 22 матчах, в которых забил 17 мячей и сделал 1 ассист. Его подробную статистику можно найти здесь.

Йорк о 121 млн евро за Энцо: «Я стоил бы больше сейчас, думаю. Мы с Коулом и Бекхэмом были бы в списке самых больших трансферов»

Дуайт Йорк: «В «МЮ»-99 никто из нынешней команды не пробился бы. Рэшфорда мы с Коулом усадили бы на скамейку, шансов против Гиггза и Бекхэма тоже нет»

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