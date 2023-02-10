«Кейн заслуживает аплодисменты за количество голов, но его не сравнить с Ширером и Руни – они умели больше». Йорк о форварде «Тоттенхэма»

Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни премьер-лига Англия Алан Ширер Тоттенхэм Дуайт Йорк Харри Кейн Футбол

Дуайт Йорк поделился мнением об игре Харри Кейна.

– Как вы оцениваете Харри Кейна относительно нападающих АПЛ всех времен?

– Я не был большим поклонником Харри Кейна, но в последние два-три года он действительно показал свой класс. Он также очень стабилен. Кейн не самый элегантный игрок, но он делает свою работу. Он овладел искусством игры нападающим. Учитывая то, сколько он забил, Харри заслуживает аплодисменты.

Является ли Кейн лучшим нападающим всех времен? Нет, есть более универсальные игроки, но в плане забитых мячей он находится в одном ряду с лучшими.

Кейн не стоит на одном уровне с Аланом Ширером и Уэйном Руни, они умели больше, чем Кейн. Если бы мне пришлось выбирать нападающего для команды из этих игроков, я бы выбрал Ширера, – заявил экс-форвард «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне АПЛ нападающий «Тоттенхэма» сыграл в 22 матчах, в которых забил 17 мячей и сделал 1 ассист. Его подробную статистику можно найти здесь.

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14 комментариев

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Arthurino
Ответ Андрей Хенто
Чего? Более разностороннего форварда сложно найти, он прекрасен и в подыгрыше и сам себе моменты создаёт, не говоря уже про прямые обязанности наконечника.
По факту у Кейна есть все, что было у Руни, кроме, наверное, ментальных качеств и агрессии, хотя Харри топовый лидер. Плюс к этому у Кейна есть еще и рост с отличной игрой головой, которых не было у Руни. Но чего у Кейна нет, так это Роналду, Скоулза, Гиггза, Рио и Видича в партнерах. Здесь он уступает Шреку, но минус ли это?
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Reece24
Может Руни и более универсален(достаточно спорно), но как 9ка Кейн сильнее.
Если сравнивать с Ширрером, то как раз Кейн более универсален, а забивает +- столько же, даже немного больше.
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ɔculpa
Ответ QWertY
То что Руни и Ширер были более разносторонними -факт. Но Кейн тоже не пальцем деланный, ведь он умудряется столько забивать в середняке по названием Тоттенхэм. Когда я говорил в начале сезона, что Харри намного круче того же Хааланда, тут многие смеялись и не соглашались. Вот только ураган не теряется в топ матчах так долго как норвежец) Как минимум Кейн намного лучше таких деревьев как Дрогба, Бергкамп, Торрес и т.д.
Ширер был разносторонним?) Ширер был крутым игрочилой, но вот точно не разносторонним. В его время игроки его амплуа вообще не нуждались в таком качестве, как разносторонность. Он был классическим страйкером, в том же подыгрыше Кейн точно лучше.

А, стоп. Думал, что общаюсь с вменяемым человеком, потом прочитал, что Бергкамп – дерево.
Вопросов больше не имею.
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Zerocool789
Ответ Razrubsis
Кейн один из самых универсальных форвардов. И на острие хорош, и в подыгрыше , хорошо атаки разгоняет, исполняет стандарты. Разве что на фланге не играет. Что ещё он должен уметь по мнению Йорка, чтобы быть на "уровне" этих двоих?
Может Кейн и достиг уровня Руни, но никогда не будет на одной ступени с Ширером. Алан мог все и забивал в ключевых моментах.
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SWS
По последним интервью, очевидно что он просто завидует нынешнему поколению
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Zidane 21
Ответ QWertY
То что Руни и Ширер были более разносторонними -факт. Но Кейн тоже не пальцем деланный, ведь он умудряется столько забивать в середняке по названием Тоттенхэм. Когда я говорил в начале сезона, что Харри намного круче того же Хааланда, тут многие смеялись и не соглашались. Вот только ураган не теряется в топ матчах так долго как норвежец) Как минимум Кейн намного лучше таких деревьев как Дрогба, Бергкамп, Торрес и т.д.
Кейн и близко не подошёл к уровню Дрогба, Бергкамп игрок совершенно другого формата и даже он играл круче Кейна. Касаемо Торреса, Кейн превосходит Торреса который играл в Челси и уступает на две головы Торресу который играл в Ливерпуле. Торрес времён Ливерпуля это вообще лучший нападающий мира.
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no_one_perfect
Ответ QWertY
То что Руни и Ширер были более разносторонними -факт. Но Кейн тоже не пальцем деланный, ведь он умудряется столько забивать в середняке по названием Тоттенхэм. Когда я говорил в начале сезона, что Харри намного круче того же Хааланда, тут многие смеялись и не соглашались. Вот только ураган не теряется в топ матчах так долго как норвежец) Как минимум Кейн намного лучше таких деревьев как Дрогба, Бергкамп, Торрес и т.д.
Если по существу, то Ширер пришел в Блекберн, который только вышел из в высший дивизион в 91 и уже три года спустя выиграл АПЛ, так что, это еще вопрос, кто слабее: Тоттенхем или Блекберн
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Михаил1970
Ответ kunimaster
Почему все легенды маню такие неадекватные?
Тогда как называть ветеранов Спартака?
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Razrubsis
Кейн один из самых универсальных форвардов. И на острие хорош, и в подыгрыше , хорошо атаки разгоняет, исполняет стандарты. Разве что на фланге не играет. Что ещё он должен уметь по мнению Йорка, чтобы быть на "уровне" этих двоих?
+2
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Niko [Ars]
Кейн лучше их обоих
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-3
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kunimaster
Почему все легенды маню такие неадекватные?
+7
-3
+4
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Андрей Хенто
Чего? Более разностороннего форварда сложно найти, он прекрасен и в подыгрыше и сам себе моменты создаёт, не говоря уже про прямые обязанности наконечника.
+11
-3
+8
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QWertY
То что Руни и Ширер были более разносторонними -факт. Но Кейн тоже не пальцем деланный, ведь он умудряется столько забивать в середняке по названием Тоттенхэм. Когда я говорил в начале сезона, что Харри намного круче того же Хааланда, тут многие смеялись и не соглашались. Вот только ураган не теряется в топ матчах так долго как норвежец)

Как минимум Кейн намного лучше таких деревьев как Дрогба, Бергкамп, Торрес и т.д.
+4
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-5
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Руслан Узденов
Кейн однозначно сильнее Руни.
+3
-6
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