«Кейн заслуживает аплодисменты за количество голов, но его не сравнить с Ширером и Руни – они умели больше». Йорк о форварде «Тоттенхэма»
Дуайт Йорк поделился мнением об игре Харри Кейна.
– Как вы оцениваете Харри Кейна относительно нападающих АПЛ всех времен?
– Я не был большим поклонником Харри Кейна, но в последние два-три года он действительно показал свой класс. Он также очень стабилен. Кейн не самый элегантный игрок, но он делает свою работу. Он овладел искусством игры нападающим. Учитывая то, сколько он забил, Харри заслуживает аплодисменты.
Является ли Кейн лучшим нападающим всех времен? Нет, есть более универсальные игроки, но в плане забитых мячей он находится в одном ряду с лучшими.
Кейн не стоит на одном уровне с Аланом Ширером и Уэйном Руни, они умели больше, чем Кейн. Если бы мне пришлось выбирать нападающего для команды из этих игроков, я бы выбрал Ширера, – заявил экс-форвард «Манчестер Юнайтед».
В текущем сезоне АПЛ нападающий «Тоттенхэма» сыграл в 22 матчах, в которых забил 17 мячей и сделал 1 ассист. Его подробную статистику можно найти здесь.
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Если сравнивать с Ширрером, то как раз Кейн более универсален, а забивает +- столько же, даже немного больше.
А, стоп. Думал, что общаюсь с вменяемым человеком, потом прочитал, что Бергкамп – дерево.
Вопросов больше не имею.
Как минимум Кейн намного лучше таких деревьев как Дрогба, Бергкамп, Торрес и т.д.