Пол Мерсон: «Челси» нужен форвард, способный забить на ровном месте. Кейн принес «Тоттенхэму» 6 очков за 2 матча, но его наследие будет разрушено при переходе»

Экс-форвард «Арсенала» считает лучшим вариантом для «Челси».

«Челси» не хватает прирожденного бомбардира. Там очень талантливая команда, но нужен форвард, который способен забить на ровном месте.

Мы видели, как Кейн это делает на протяжении двух последних недель. Он только что принес « » шесть очков, продемонстрировав поразительную реализацию в матчах с «Фулхэмом» и «Манчестер Сити». Таких игроков у «Челси» нет – да и вообще в футболе их мало.

Все хотят подписать центрфорварда, но «Челси» он просто необходим. И самый очевидный вариант – Харри Кейн.

Впрочем, я не думаю, что он перейдет в « », потому что его наследие в «Тоттенхэме» тогда будет разрушено», – сказал Мерсон.

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