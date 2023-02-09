Пол Мерсон: «Челси» нужен форвард, способный забить на ровном месте. Кейн принес «Тоттенхэму» 6 очков за 2 матча, но его наследие будет разрушено при переходе»

Теги Челси премьер-лига Англия Тоттенхэм Пол Мерсон Харри Кейн Футбол

Экс-форвард «Арсенала» Пол Мерсон считает Харри Кейна лучшим вариантом для «Челси».

«Челси» не хватает прирожденного бомбардира. Там очень талантливая команда, но нужен форвард, который способен забить на ровном месте.

Мы видели, как Кейн это делает на протяжении двух последних недель. Он только что принес «Тоттенхэму» шесть очков, продемонстрировав поразительную реализацию в матчах с «Фулхэмом» и «Манчестер Сити». Таких игроков у «Челси» нет – да и вообще в футболе их мало.

Все хотят подписать центрфорварда, но «Челси» он просто необходим. И самый очевидный вариант – Харри Кейн.

Впрочем, я не думаю, что он перейдет в «Челси», потому что его наследие в «Тоттенхэме» тогда будет разрушено», – сказал Мерсон.

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6 комментариев

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Shuller18
Челси могила для форвардов, увы
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Super Frankie
Ответ DolJun
никто кейна в челси не продаст
К сожалению так и есть, с Харри Челси вынес бы Апл вверх ногами )
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DolJun
Ответ error505
Если Челси предложит в своем стиле в 2 раза дороже, то отпустят
фамилия модрич тебе о чем-нить говорит?
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error505
Ответ DolJun
никто кейна в челси не продаст
Если Челси предложит в своем стиле в 2 раза дороже, то отпустят
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spaten
Хорошо сформулировал про наследие
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
никто кейна в челси не продаст
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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