Нагельсманна могут оштрафовать за то, что он назвал мягкотелыми судей матча с «Гладбахом». Он со словами «Это шутка, он что, издевается?!» бежал в судейскую

В Немецком футбольном союзе изучат поведение Юлиана Нагельсманна.

«Начато расследование в отношении Юлиана Нагельсманна. Главный тренер «Баварии» якобы сделал неспортивные замечания судейской бригаде во главе с Тобиасом Вельцем после поражения в матче Бундеслиги от менхенгладбахской «Боруссии» (2:3).

Этому предшествовала красная карточка защитнику «Баварии» Дайоту Упамекано на восьмой минуте матча», – говорится в заявлении DFB.

По данным Bild, расследование начато из-за того, что Нагельсманн после матча назвал судей «мягкотелыми». До этого он в ярости бежал в судейскую со словами «Это шутка, он что, издевается?!».

Однако поскольку тренер «Баварии» извинился за свое поведение, его вряд ли дисквалифицируют. Скорее всего, Нагельсманн будет оштрафован.