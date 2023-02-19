Нагельсманна могут оштрафовать за то, что он назвал мягкотелыми судей матча с «Гладбахом». Он со словами «Это шутка, он что, издевается?!» бежал в судейскую
В Немецком футбольном союзе изучат поведение Юлиана Нагельсманна.
«Начато расследование в отношении Юлиана Нагельсманна. Главный тренер «Баварии» якобы сделал неспортивные замечания судейской бригаде во главе с Тобиасом Вельцем после поражения в матче Бундеслиги от менхенгладбахской «Боруссии» (2:3).
Этому предшествовала красная карточка защитнику «Баварии» Дайоту Упамекано на восьмой минуте матча», – говорится в заявлении DFB.
По данным Bild, расследование начато из-за того, что Нагельсманн после матча назвал судей «мягкотелыми». До этого он в ярости бежал в судейскую со словами «Это шутка, он что, издевается?!».
Однако поскольку тренер «Баварии» извинился за свое поведение, его вряд ли дисквалифицируют. Скорее всего, Нагельсманн будет оштрафован.
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