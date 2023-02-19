Нагельсманна могут оштрафовать за то, что он назвал мягкотелыми судей матча с «Гладбахом». Он со словами «Это шутка, он что, издевается?!» бежал в судейскую

Теги Бавария Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия судьи Тобиас Вельц Юлиан Нагельсманн Футбол

В Немецком футбольном союзе изучат поведение Юлиана Нагельсманна.

«Начато расследование в отношении Юлиана Нагельсманна. Главный тренер «Баварии» якобы сделал неспортивные замечания судейской бригаде во главе с Тобиасом Вельцем после поражения в матче Бундеслиги от менхенгладбахской «Боруссии» (2:3).

Этому предшествовала красная карточка защитнику «Баварии» Дайоту Упамекано на восьмой минуте матча», – говорится в заявлении DFB.

По данным Bild, расследование начато из-за того, что Нагельсманн после матча назвал судей «мягкотелыми». До этого он в ярости бежал в судейскую со словами «Это шутка, он что, издевается?!».

Однако поскольку тренер «Баварии» извинился за свое поведение, его вряд ли дисквалифицируют. Скорее всего, Нагельсманн будет оштрафован.

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7 комментариев

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Владислав Бегагаев
Ответ Данил Луговский
Баварии все можно в чемпионате, ничего страшного
Как понять, что человек не смотрит бундеслигу:
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
N1ghtwolf
Ответ AF007
В этом мире хоть один физрук умеет достойно принимать поражения?
Хм. Моуриньо? Зидан? Анчелотти? Артета? Клопп?
+2
-1
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Андрей Гаврилов
Меня напрягает этот кадр. Не то чтобы все ужасно, но игра довольно плохая, так что пройти Псж - это будет уже хорошо. Но остается еще чемпионат, в котором надо прибавить, иначе не видать салатницы. Нагель пока на бабу похож, больше ноет и смотрит за платьем, чем тренирует
+2
-1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леван Мкртчян
Твердотелых людей в природе не бывает. Так что Нагельсманн панчит по-фактам
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AF007
В этом мире хоть один физрук умеет достойно принимать поражения?
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Данил Луговский
Баварии все можно в чемпионате, ничего страшного
+3
-7
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
С винисиусом бы спелись:))
+5
-7
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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