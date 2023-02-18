Нагельсманн в ярости бежал в сторону судейской со словами «Это шутка, он что, издевается?!» после матча с «Гладбахом»

Теги Бавария Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия судьи Тобиас Вельц Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн, вероятно, остался недоволен судейством в матче с «Боруссией» Менхенгладбах.

После встречи, которая закончилась поражением мюнхенцев 2:3, тренер «Баварии» бежал по микст-зоне в сторону судейской со словами «Это шутка, он что, издевается?!»

Напомним, главным арбитром матча был Тобиас Вельц. На 8-й минуте за за фол последней надежды у «Баварии» был удален Дайо Упамекано.

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10 комментариев

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Виталий Желтоусов
Гладбаху спасибо и огромнейший респект от шмелей!!! 🔥
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jvs5t7gcrf
Ответ typical passion
Черный на позиции цз - вот это шутка.
Расист вонючий
+1
-1
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Yu123
Ответ Барсик Юрана
Нытик, готов к унижению от Месси?
меси готов коронные 1.5 км за игру
0
0
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zidane467554
боруссия мюнхенгладбах > псж
+2
0
+2
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Nuraly Amirov
Юлиан просто в футбол почти не играл, поэтому тренер не очень, Баварии помог бы один наш царь, но бумажки нет
+1
-1
0
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typical passion
Черный на позиции цз - вот это шутка.
+5
-3
+2
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Аталанта расправила плечи
Смешно, когда сильные мира сего в моменты неудач превращаются в тех, кто жалуется на судей, погоду, неудачу. Хотя, когда все идёт по маслу, утверждают, что это удел неудачников.
+16
-1
+15
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белошип
Ответ Барсик Юрана
Нытик, готов к унижению от Месси?
Бавария хозяин Меси
Кого он там унижать собирается?)
+5
-6
-1
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Барсик Юрана
Нытик, готов к унижению от Месси?
+6
-11
-5
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Artem Piatkov
Та просто новый Чемпион нужен Бундеслиге впервые за 10 лет

Надоела уже Бавария..
+15
-3
+12
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