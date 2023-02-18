, вероятно, остался недоволен судейством в матче с «Боруссией» Менхенгладбах.

После встречи, которая закончилась поражением мюнхенцев 2:3, тренер «Баварии» бежал по микст-зоне в сторону судейской со словами «Это шутка, он что, издевается?!»

Напомним, главным арбитром матча был Тобиас Вельц. На 8-й минуте за за фол последней надежды у «Баварии» был удален Дайо Упамекано.