Нагельсманн в ярости бежал в сторону судейской со словами «Это шутка, он что, издевается?!» после матча с «Гладбахом»
Юлиан Нагельсманн, вероятно, остался недоволен судейством в матче с «Боруссией» Менхенгладбах.
После встречи, которая закончилась поражением мюнхенцев 2:3, тренер «Баварии» бежал по микст-зоне в сторону судейской со словами «Это шутка, он что, издевается?!»
Напомним, главным арбитром матча был Тобиас Вельц. На 8-й минуте за за фол последней надежды у «Баварии» был удален Дайо Упамекано.
Кого он там унижать собирается?)
Надоела уже Бавария..