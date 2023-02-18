Нагельсманн про 2:3 с «Гладбахом»: «Красной карточки не было. «Бавария» могла решать исход в первые 7 минут, часть вины на нас»

Теги Бавария Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия судьи Тобиас Вельц Алассан Плеа Дайо Упамекано Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн подвел итоги матча с «Боруссией» из Менхенгладбаха (2:3).

Тренер «Баварии», в частности, выразил несогласие с красной карточкой Дайо Упамекано, полученной на 8-й минуте.

«Упамекано очень слабо дернул Плеа, его плечо не сдвинулось ни на миллиметр. Это не красная карточка, никто не может сказать мне обратное. Я бы хотел, чтобы после матча [судья] заявил: «Хорошо, это было сложное решение». Но ничего такого не случилось.

Все могут ошибаться, нет проблем. Я признаю свою ошибку как тренер. Но вот по этой причине у вас есть экран, где можно пересмотреть эпизод после игры.

Эмоции – это часть спорта. Из-за красной карточки мне пришлось выплеснуть эмоции после игры. Однако я должен извиниться перед [главным арбитром] Тобиасом Вельцем и его командой за выбор слов. К сожалению, я перегнул палку. 

Дело не только в красной карточке. Думаю, мы могли решить исход игры в первые 7 минут, до красной карточки. Часть вины лежит на нас.

Потом, конечно, ранняя красная карточка осложнила ситуацию. Нам немного не хватило энергии после матча в Париже», – сказал Нагельсманн.

«Бавария» почти свалилась с первого места. Проиграли самому неудобному сопернику  

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6 комментариев

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Isa Babaev
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Эм, можно спросить, а причем тут и почему именно сравнение с доном Карло?)
Типа этот физрук в Реал на замену Карло 😂
+1
0
+1
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Леван Мкртчян
Да чего уж там, уже на 30-ой секунде матча могли решить все вопросы о победителе матча, а не на седьмой минуте. Хотя ,насколько я помню , там было 1:1 по моментам до удаления .
Либо это какой-то уровень мета-пост-мета-постиронии ( что вряд ли) от Нагельсмана
+2
0
+2
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Артур Ганненко
Что-то у Нагельсмана не идёт, второй сезон уже, а он с таким ресурсом сколько матчей в Бундеслиге отдал. Если ещё ПСЖ не пройдет, боюсь придется ему на выход пойти
0
0
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Вася Столяр
Молодой тренер, ещё всё впереди. У Анчелотти прекрасная смена
Эм, можно спросить, а причем тут и почему именно сравнение с доном Карло?)
+3
0
+3
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Вася Столяр
Молодой тренер, ещё всё впереди. У Анчелотти прекрасная смена
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик Юрана
Ждем дубля от Баваресси 👍🏿
0
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0
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