Нагельсманн про 2:3 с «Гладбахом»: «Красной карточки не было. «Бавария» могла решать исход в первые 7 минут, часть вины на нас»

подвел итоги матча с «Боруссией» из (2:3).

Тренер «Баварии», в частности, выразил несогласие с красной карточкой Дайо Упамекано, полученной на 8-й минуте.

«Упамекано очень слабо дернул Плеа, его плечо не сдвинулось ни на миллиметр. Это не красная карточка, никто не может сказать мне обратное. Я бы хотел, чтобы после матча [судья] заявил: «Хорошо, это было сложное решение». Но ничего такого не случилось.

Все могут ошибаться, нет проблем. Я признаю свою ошибку как тренер. Но вот по этой причине у вас есть экран, где можно пересмотреть эпизод после игры.

Эмоции – это часть спорта. Из-за красной карточки мне пришлось выплеснуть эмоции после игры. Однако я должен извиниться перед [главным арбитром] Тобиасом Вельцем и его командой за выбор слов. К сожалению, я перегнул палку.

Дело не только в красной карточке. Думаю, мы могли решить исход игры в первые 7 минут, до красной карточки. Часть вины лежит на нас.

Потом, конечно, ранняя красная карточка осложнила ситуацию. Нам немного не хватило энергии после матча в Париже», – сказал Нагельсманн.

«Бавария» почти свалилась с первого места. Проиграли самому неудобному сопернику